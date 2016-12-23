شعارات جميلة من تصميمي

السلام عليكم



شكرا لمرورك بارك الله فيك



أعذريني لم أنتبه إلى هذه المادة 4- يُمنعْ طرْح أكثَر منْ موْضوعَينِ في اليومْ الوآحَد وَ ذَلكَ لإتآحَة الفُرصَة للجَميعْ



أتمنى فرص للجميع



بالتوفيق