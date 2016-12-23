شعارات جميلة من تصميمي

الموضوع في 'منتدى التصاميم والإبداع الفني [2D]' نشر بواسطة bleu roi, 23 ديسمبر 2016.
هذه بعض من شعارات صممتها اتمنى أن تنال إعجابكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكور أخي أعمال جميلة ما شاء الله يعطيك الصحة على مشاركتنا إياها .
يرجـى فقط مراجعة هذا الموضوع والتقيد في طرح الواضيع هنا بما جاء في هذا الموضوع بارك الله فيك .
¦[قوانين منتدى التصميم والإبدآع الفني]¦
السلام عليكم
شكرا لمرورك بارك الله فيك
أعذريني لم أنتبه إلى هذه المادة 4- يُمنعْ طرْح أكثَر منْ موْضوعَينِ في اليومْ الوآحَد وَ ذَلكَ لإتآحَة الفُرصَة للجَميعْ
أتمنى فرص للجميع
بالتوفيق
ماشاء الله عليك
في انتظار جديدك
الله يبارك
السلام عليكم
شكرا لمرورك واعجابك أختي الكريمة
بالتوفيق
السلام عليكم
وفيك بارك الرحمن
شكرا لمرورك
بالتوفيق
وعليكم السلام ورجمة الله تعالى وبركاته
أهلا بكَ في ركن التصميم والإبداع الفني
شعارات مميزة فعلاً ، وأكثر مآراق لي شعآر بآربي نينجآ كونه بنآتي وألوانه جميله
سلمت يمنآك أخي . . لآتحرمنا جديدك
السلام عليكم
وفيك ألف مرحبا يسرني أن تروق لك التصاميم
عالم الشعارات مفيد جدا لتطوير الذات و إخراج طاقات الإبداع في الجرافيك
خصوصا أنه يعتمد على الإستلهام و الدقة في الإنجاز مع الموهبة الفنية
بالتوفيق
السلام عليكم
ماشاء الله اخي مبدع ربي يبارك
تصاميم جميلة و أنيقة
سلمت يداك
تحياتي
السلام عليكمن
ماشاء الله عليك
ربي يوفقك
وعليكم السلام
وفي بارك الرحمن
مسرور جدا بأن تعجبكم تصاميمي
تسلمي أختي شكرا لمرورك
بالتوفيق
السلام عليكم
ربي يوفقنا وإياكم
مسرور جدا بإعجابك
شكرا لمرورك
بالتوفيق
السلام عليكم
للاسف لاتظهر معي التصاميم
يعطيك العافية اخي
السلام عليكم
عندما يكون موقع الرفع يعمل و الصور لا تظهر فهذا راجع لضعف النت
اتمنى ان تظهر عندك في المرة القادمة
شكرا على المرور
تسلمي
ماشاء الله
تصميم جميل
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).