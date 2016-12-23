شعارات جميلة من تصميمي

الموضوع في 'منتدى التصاميم والإبداع الفني [2D]' نشر بواسطة bleu roi, ‏23 ديسمبر 2016.

  1. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

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    هذه بعض من شعارات صممتها اتمنى أن تنال إعجابكم
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    bleu roi, ‏23 ديسمبر 2016
    #1
  2. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مشكور أخي أعمال جميلة ما شاء الله يعطيك الصحة على مشاركتنا إياها .

    يرجـى فقط مراجعة هذا الموضوع والتقيد في طرح الواضيع هنا بما جاء في هذا الموضوع بارك الله فيك .
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    bleu roi معجب بهذا.
    الورد الأحمر, ‏23 ديسمبر 2016
    #2
  3. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    شكرا لمرورك بارك الله فيك

    أعذريني لم أنتبه إلى هذه المادة 4- يُمنعْ طرْح أكثَر منْ موْضوعَينِ في اليومْ الوآحَد وَ ذَلكَ لإتآحَة الفُرصَة للجَميعْ

    أتمنى فرص للجميع

    بالتوفيق
     
    bleu roi, ‏23 ديسمبر 2016
    #3
  4. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    ماشاء الله عليك
    في انتظار جديدك
     
    bleu roi معجب بهذا.
    الحلم الوردي, ‏23 ديسمبر 2016
    #4
  5. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    الله يبارك
     
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    Asseli Queen, ‏23 ديسمبر 2016
    #5
  6. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    شكرا لمرورك واعجابك أختي الكريمة

    بالتوفيق
     
    bleu roi, ‏23 ديسمبر 2016
    #6
  7. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم
    وفيك بارك الرحمن
    شكرا لمرورك
    بالتوفيق
     
    Asseli Queen معجب بهذا.
    bleu roi, ‏23 ديسمبر 2016
    #7
  8. ¬Đỉaмơŋđ ✿

    ¬Đỉaмơŋđ ✿
    :: مشرفة ::
    أقسام التصميم والإبداع الفني     طاقم المشرفات

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    وعليكم السلام ورجمة الله تعالى وبركاته

    أهلا بكَ في ركن التصميم والإبداع الفني
    شعارات مميزة فعلاً ، وأكثر مآراق لي شعآر بآربي نينجآ كونه بنآتي وألوانه جميله
    سلمت يمنآك أخي . . لآتحرمنا جديدك
     
    bleu roi معجب بهذا.
    ¬Đỉaмơŋđ ✿, ‏24 ديسمبر 2016
    #8
  9. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    وفيك ألف مرحبا يسرني أن تروق لك التصاميم

    عالم الشعارات مفيد جدا لتطوير الذات و إخراج طاقات الإبداع في الجرافيك

    خصوصا أنه يعتمد على الإستلهام و الدقة في الإنجاز مع الموهبة الفنية

    بالتوفيق
     
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    bleu roi, ‏24 ديسمبر 2016
    #9
  10. sozy

    sozy :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    ماشاء الله اخي مبدع ربي يبارك
    تصاميم جميلة و أنيقة
    سلمت يداك
    تحياتي
     
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    sozy, ‏24 ديسمبر 2016
    #10
  11. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكمن
    ماشاء الله عليك
    ربي يوفقك
     
    bleu roi معجب بهذا.
    Malika Tlm, ‏24 ديسمبر 2016
    #11
  12. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

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    وعليكم السلام

    وفي بارك الرحمن

    مسرور جدا بأن تعجبكم تصاميمي

    تسلمي أختي شكرا لمرورك

    بالتوفيق
     
    sozy معجب بهذا.
    bleu roi, ‏24 ديسمبر 2016
    #12
  13. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    ربي يوفقنا وإياكم

    مسرور جدا بإعجابك

    شكرا لمرورك

    بالتوفيق
     
    bleu roi, ‏24 ديسمبر 2016
    #13
  14. لاريمان

    لاريمان :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    للاسف لاتظهر معي التصاميم
    يعطيك العافية اخي
     
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    لاريمان, ‏10 جانفي 2017
    #14
  15. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    عندما يكون موقع الرفع يعمل و الصور لا تظهر فهذا راجع لضعف النت

    اتمنى ان تظهر عندك في المرة القادمة

    شكرا على المرور

    تسلمي
     
    bleu roi, ‏12 جانفي 2017
    #15
  16. Smile Queen

    Smile Queen :: عضو مُتميز ::

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    ماشاء الله
     
    Smile Queen, ‏17 فيفري 2017 على 19:08
    #16
  17. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    تصميم جميل
     
    sanaya, ‏18 فيفري 2017 على 15:14
    #17