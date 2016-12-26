الطيب الجزائري84
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عقيدة الطفل المسلم
(36 سؤالاً وجواباً)
للشيخ أحمد بن قذلان المزروعي حفظه الله :
السؤال الأول :
ما هو أول واجب على العبيد؟
الجواب :
أول واجب على العبيد هو :
معرفة الله بالتوحيد
السؤال الثاني :
ما هو الأمر الذي خلقنا الله ﻷجله؟
الجواب :
خلقنا الله
لعبادته وحده لا شريك له
السؤال الثالث :
ما هي العبادة؟
الجواب :
العبادة هي :
كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة
السؤال الرابع :
ما هي أمثلة العبادة؟
الجواب :
من أمثلتها :
الخوف الرجاء
والتوكل الدعاء
والاستغاثة والذبح
كلها لله لا تصرف لسواه
السؤال الخامس :
ما هي شروط صحة قبول العبادة؟
الجواب :
العبادة لها شرطان هما :
1 إخلاص العبادة لله
2 ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها
السؤال السادس :
ما هي مراتب الدين؟
الجواب :
مراتب الدين ثلاثة:
الإسلام والإيمان والإحسان
السؤال السابع :
ما هو الإسلام؟
الجواب :
هو :
الاستسلام لله بالتوحيد
والانقياد له بالطاعة
والبراءة من الشرك وأهله
السؤال الثامن :
ما هي أركان الإسلام؟
الجواب :
أركان الإسلام خمسة :
شهادة أن لا إله إلا الله
وأن محمداً رسول الله
وإقام الصلاة
وإيتاء الزكاة
وحج البيت
وصوم رمضان
السؤال التاسع :
ما معنى لا إله إلا الله؟
الجواب :
معناها :
لا معبود بحق إلا الله
السؤال العاشر :
ما هي شروط لا إله إلا الله؟
الجواب :
شروطها ثمانية :
العلم و الصدق
والانقياد و القبول
والمحبة و الإخلاص
واليقين و الكفر بالطاغوت
السؤال الحادي عشر :
ما معنى شهادة أن محمداً رسول الله ؟
الجواب :
معناها :
التصديق الجازم بأن محمداً هو عبدالله ورسوله
بعثه الله للناس عامة
وختم به الرسالة
ومقتضى ذلك :
أن يصدق بما أخبر
ويطاع بما أمر
ويجتنب ما نهى عنه وزجر
وأن لا يعبد الله إلا بما شرع
السؤال الثاني عشر :
ما هو الإيمان ؟
الجواب :
هو :
اعتقاد القلب
ونطق اللسان
وعمل الجوارح
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية
السؤال الثالث عشر :
ما هي أركان الإيمان؟
الجواب :
أركان الإيمان ستة :
الإيمان بالله و ملائكته
و كتبه و رسله
و اليوم الآخر و القدر خيره و شره
السؤال الرابع عشر :
ما هو الإيمان بالله؟
الجواب :
هو :
التصديق الجازم بتوحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته
السؤال الخامس عشر :
ما هو توحيد الربوبية؟
الجواب :
هو : إفراد الله بالخلق والملك والتدبير
فلا خالق ولا مالك ولا مدبر غير الله
السؤال السادس عشر :
ما هو توحيد الألوهية؟
الجواب :
هو : إفراد الله بالعبادة الظاهرة
(كالسجود والصلاة) والباطنة (كالخوف والمحبة)
السؤال السابع عشر :
ما هو توحيد الأسماء والصفات؟
الجواب :
هو إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى
لله وحده
بلا تمثيل
ولا تكييف
ولا تعطيل
ولا تحريف
السؤال الثامن عشر :
ما هي أمثلة الأسماء الحسنى؟
الجواب :
من أمثلة الأسماء الحسنى أن الله هو :
(العليم الحكيم الملك القدوس السلام البصير السميع)
السؤال التاسع عشر :
ما هي أمثلة الصفات العلى؟
الجواب :
من أمثلتها :
أن الله تكلم بكلام حقيقي غير مخلوق ومنه القرآن
وأنه على العرش استوى
يفرح ويغضب
ويحب ويسخط .
السؤال العشرون :
ما هو الشرك ؟
الجواب :
هو صرف العبادة لغير الله
السؤال الحادي والعشرون :
على كم قسم ينقسم الشرك؟
الجواب :
ينقسم على قسمين :
الأول الشرك الأكبر:
وهو الذي يخلد صاحبه في النار لمن مات عليه ولم يتب
والثاني الشرك الأصغر :
وهو أكبر من الكبائر ولكن لا يخلد صاحبه في النار
السؤال الثاني والعشرون :
ما هي أمثلة الشرك الأكبر؟
الجواب :
من أمثلة الشرك الأكبر :
دعاء غير الله
والاستغاثة بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله
وتسوية غير الله بالله في الخوف والمحبة
والذبح لغير الله متقرباً لغيره به
والسجود لغيره
والطواف بغيرالكعبة متقرباً بالطواف لمن يطوف له
السؤال الثالث والعشرون :
ما هي أمثلة الشرك الأصغر؟
الجواب :
من أمثلة الشرك الأصغر :
يسير الرياء
والحلف بغير الله (كوالنبي ورأس أمي)
وقول ما شاء الله وشئت
وتعليق التمائم والحروز معتقداً أنها أسباب تدفع المكروه
السؤال الرابع والعشرون :
لماذا قاتل النبي المشركين وكفّرهم مع أنهم يقرون بتوحيد الربوبية؟
الجواب :
لأن توحيد الربوبية لا يكفي في دخول العبد في الإسلام
حتى يحقق توحيد الألوهية بإفراد الله بالعبادة كلها
السؤال الخامس والعشرون :
ما هي البدعة؟
الجواب :
البدعة هي :
كل أمر أحدث في الدين لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته والتابعون
السؤال السادس والعشرون :
ما هو الإيمان بالملائكة؟
الجواب :
أن نعتقد اعتقاداً جازماً بوجودهم
وأنهم خلقوا من نور
لهم أعمال وصفات
وهم خلق كثير
منهم من علمناه ومنهم من لم نعلمه
السؤال السابع والعشرون :
ما هو الإيمان بالرسل؟
الجواب :
هو أن نعتقد اعتقاداً جازماً أن الله أرسل رسلاً من البشر بالوحي
وأيدهم بالآيات لهداية الناس ودعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له
السؤال الثامن والعشرون :
من هم أولوا العزم من الرسل؟
الجواب :
هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام
السؤال التاسع والعشرون :
ما هو الإيمان بالكتب ؟
الجواب :
وهو:
أن نعتقد اعتقاداً جازماً أن الله أنزل على رسله كتباً تكلم بها حقيقة
فيها الهدى والنور
وأن آخرها القرآن نسخ الله به جميع الكتب السابقة
السؤال الثلاثون :
ما هو الإيمان باليوم الآخر؟
الجواب :
هو:
أن نعتقد اعتقاداً جازماً بكل ما يكون بعد الموت بما في القبر من عذاب ونعيم
وفي القيامة من بعث وحشر ووضع للموازين وأخذ للصحف والحساب والجزاء والشفاعة والحوض والصراط وبالجنة ونعيمها ورؤية الله فيها وبالنار وعذابها
السؤال الواحد والثلاثون :
ما هو الإيمان بالقدر ؟
الجواب :
هو:
أن نعتقد اعتقاداً جازماً بأن الله علم كل شيء وكتبه في اللوح المحفوظ
ثم شاء وجوده فخلقه
فليس شيء يخرج عن قضاء الله وقدره
السؤال الثاني والثلاثون :
ما هو الإحسان ؟
الجواب :
الإحسان :
أن تعبد الله كأنك تراه
فإن لم تكن تراه فإنه يراك
السؤال الثالث والثلاثون :
ما هو حق الصحابة علينا؟
الجواب :
حق الصحابة علينا :
أن نعتقد فضلهم
وأن نحبهم وندعو لهم
ونتأسى بهم
ولا نسبهم ولا نحب من يسبهم
السؤال الرابع والثلاثون :
من هم أفضل الصحابة؟
الجواب :
أفضل الصحابة :
أبوبكر الصديق
ثم عمر الفاروق
ثم عثمان ذو النورين
ثم علي بن أبي طالب
ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة
ثم المهاجرون
ثم الأنصار
ثم أهل بدر
ثم أهل أحد
ثم أهل بيعة الرضوان
ثم باقي الصحابة عموماً رضي الله عنهم أجميعين
السؤال الخامس والثلاثون :
ما هو واجبنا تجاه ولاة أمر المسلمين؟
الجواب :
واجبنا :
احترامهم
والسمع والطاعة لهم بالمعروف
ولزوم جماعتهم
والنصح لهم سراً
السؤال السادس والثلاثون :
من هم أهل السنة والجماعة؟
الجواب :
هم :
الفرقة الناجية التي تمسكت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً
ولزمت جماعة المسلمين
وجانبت وتبرأت من جميع الفرق المخالفة للسنة وللجماعة .
تمت عقيدة الطفل المسلم
والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات
المصدر..موقع التصفية والتربية السلفية