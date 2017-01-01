.إحذروا الظلم يا إخوان ويا أخوات

حقد البعير يضرب به المثل منذ القدم ...

لكن اعتقد ان القصه غير صحيحه حيث تم تداولها منذ زمن وكثيرا شككوا بها ....

ولاشك ان الظلم ظلمات .. نسأل الله السلامه ...

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