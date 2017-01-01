.إحذروا الظلم يا إخوان ويا أخوات

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة فارس الروح, ‏1 جانفي 2017.

  1. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

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    قصه واقعيه
    يقول صاحب القصه
    في أحد الأيام أغضبني بعيري لم يكن في ذلك اليوم مطيعا وقمت بتأديبه وإهانته وضربه حتى خر على الأرض وبعد ذلك أخذت قليل من البعر ( الدمن أعزكم الله )
    وقمت بفركه ودعكه في أنفه .

    •يقول الرجل ثم بعد ذلك أصبح البعير مطيع جداً عدة أيام وكنت أتعامل معه بكل الحذر ولا أغفل عنه .
    · في إحدى الليالي كنت أجلس أمام منزلي أنا ومعي بعض الأصحاب .
    · قال لي أحدهم وكان من ذوي الخبره في تربيتهم يابو حمد بعيرك الليله تصرفاته غريبة وماتبشر بخير أشوفه كل شوي يناظرك
    وأنت داخل للبيت وأنت خارج ياخوي خذ حذرك وانتبه لنفسك منه .
    · قلت له جزاك الله خير وإن شاء الله بآخذ حذري منه .

    بعدها جهزت فراشي للنوم وكنت أنام أمام المنزل ومن غير مايحس البعير قمت بوضع مخدات في مكان نومي ووضعت عليها الغطاء . ثم تسللت إلى المنزل وصعدت إلى سطح المنزل لكي أراقبه ماذا سيفعل .
    · بعدها شاهدته وهو يتوجه إلى الفراش الذي يعتقد أنني نائم بداخله وقد كان يمشي بخفه كي لا يحدث أي صوت كأنه رجل يريد أن ينقض على صيده وبسرعة البرق إنقض على فراشي وبرك عليه وأخذ يدوسه بمقدمة صدره ويمزقه بأنيابه يقول الرجل ولما همَّ البعير بترك الفراش ناديت عليه ولما شاهدني أخذ يلف ويدور مكانه ثم سقط على الأرض من شدة القهر وفي الصباح وجدته قد فارق الحياة ولم يتحرك من مكانه !!

    • ثم دعوت بعض أصحابي وقصصت لهم القصة وبعد ذلك قمنا بفتح صدره لكي نعرف سبب موته .
    أقسم الرجل أنهم بعد فتحهم لصدره وجدوا قلبه قد إنفجر من شدة الغيض .

    همسة :
    هذا حيوان وصار له هكذا !! فما بالكم بالإنسان المقهور والمظلوم ...إحذروا الظلم يا إخوان ويا أخوات ..إحذروا من ظلم أزواجكم وزوجاتكم وأبنائكم واخواتكم واخوانكم و أقاربكم ....الظلم ظلمات يوم القيامة ...وللمظلوم دعوة لا ترد ....فاحذروا أشد الحذر .
    قال مالك بن دينار:
    بـ قدر ما تحزن للدنيا يخرج هم الآخرة من قلبك،
    و بقدر ما تحزن للآخرة يخرج همّ الدنيا من قلبك .



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    فارس الروح, ‏1 جانفي 2017
    #1
  2. محمد عبد الجليل

    محمد عبد الجليل :: عضو منتسِب ::

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    شكرا على الموضوع المهم
     
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    محمد عبد الجليل, ‏1 جانفي 2017
    #2
  3. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    حقد البعير يضرب به المثل منذ القدم ...
    لكن اعتقد ان القصه غير صحيحه حيث تم تداولها منذ زمن وكثيرا شككوا بها ....
    ولاشك ان الظلم ظلمات .. نسأل الله السلامه ...
     
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    aljentel, ‏1 جانفي 2017
    #3
  4. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

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    راق وجودك هنا تحياتي
     
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    فارس الروح, ‏4 جانفي 2017
    #4
  5. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو فعّال ::

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    البعير إذا شاهد سكين يبكي أيضًا
    سبحان الله البعير فيه خصال خصال خصال خصال وكانت تخص العرب
    والى الأن يقولون [ البعير العربي ]
    وحتي القرآن ضرب به مثل
    سبحان الله
    قصة هادفة للعظة
    شكرا لك وحفظ الله ورعاك
    وطهر قلبك
     
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    العَنْقَاءُ, ‏4 جانفي 2017
    #5
  6. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

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    ممكن اخي راق لي ردك الجميل تحياتي
     
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    فارس الروح, ‏4 جانفي 2017
    #6
  7. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

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    صدقت اختي قد يوجد خصال حميدة مالا يوجد عند البشر
    تواجدك وردك اسعدني تحياتي
     
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    فارس الروح, ‏4 جانفي 2017
    #7
  8. رابح66

    رابح66 :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم

    بارك الله فيك أخي فارس حقا قصة وعبرة وموعظة
    حقا إن الظلم ظلمات يوم القيام
    ربي يهنيك ويبارك فيك فارس

    تقبلوا تحياتي
     
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    رابح66, ‏4 جانفي 2017
    #8
  9. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

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    اللهم امين بورك فيك اخي رابح
     
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    فارس الروح, ‏5 جانفي 2017
    #9
  10. (منير)

    (منير) :: عضوية محظورة ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    موعظة بالغة الأهمية
    فهى تحذرنا بأن الظلم ظلمات.
    فسبحان الله هذه ردة بعير بلاعقل
    فمابلك بمن له عقل ..
    فالله الله ...فيمن ظلمناهم
    فلنطلب منهم العفو والصفح هنا
    قبل أن يأتى يوم لاتقبل منا معذرة ولاشفاعة..
    كمان لكم على هذا النقل المباركة
    لهذه القصة المفيدة
     
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    (منير), ‏5 جانفي 2017
    #10
  11. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    شكرا على الموضوع
     
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    Asseli Queen, ‏5 جانفي 2017
    #11
  12. محمد عبد الجليل

    محمد عبد الجليل :: عضو منتسِب ::

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    الله على الباعير
     
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    محمد عبد الجليل, ‏5 جانفي 2017
    #12
  13. محمد عبد الجليل

    محمد عبد الجليل :: عضو منتسِب ::

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    محمد عبد الجليل, ‏5 جانفي 2017
    #13
  14. محمد عبد الجليل

    محمد عبد الجليل :: عضو منتسِب ::

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    محمد عبد الجليل, ‏5 جانفي 2017
    #14
  15. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

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    أي نعم انها الحقيقة بعينها
    العفو ....سررت لهذا المرور
    تحياتي
     
    فارس الروح, ‏7 جانفي 2017
    #15
  16. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    موضوع فيه عبرة و موعظ فعلا الظلم ظلمات يوم القيامة
    بارك الله فيك و جزاك كل خير
     
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    نعمات, ‏8 جانفي 2017
    #16
  17. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

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    بورك فيكم... عشتم فرحين دائما...
     
    فارس الروح, ‏15 ماي 2017 على 14:53
    #17
  18. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

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    اذربجاني الاصل
    وي سمعت بيها هادي قصة
    ظلم مش مليح
    اذا دعا عليك مظلوم دعوة فهي مستجابة
    احذر الظلم
    من ظلم فسيظلم
     
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    مشاغب, ‏15 ماي 2017 على 15:03
    #18