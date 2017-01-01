خدمات ما بعد الموت

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة فارس الروح, ‏2 جانفي 2017.

  1. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

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    • " خدمات ما بعد الموت "
    • - لا بد أن تموت لنعرف فضلك
      ونعاملك باحترام
      فتلك ( خدمات ما بعد الموت) ..
    • يبقى بعض الناس في الدنيا كرصيف مهمل،
      لا يلتفت إليه أحد،
      فإذا مات فاضت المحابر والحناجر بالود المتأخر ..
      بعض الود والاعتذار المتأخر
      فاقد لنصف قيمته
      كقهوة باردة لا فائدة منها ..
      إنها خدمات بعد الموت !!
    • أحد الأخوة يقول :
      كنت أذهب مع أخي الأكبر إلى المدرسة
      وأنا طالب في المرحلة الثانوية ،
      كنت لا أحب سماع الأغاني
      وأخي بالعكس مهووس بها ..
      وفي كل صباح كنا نمرّ بالقرب من مقبرة
      وكان يغلق الصوت عند مرورنا بالمقبرة
      وفي أحد الأيام سألته
      لماذا تغلق الأغاني عند مرورنا بالمقبرة؟
      فقال نحترم الأموات
      قلت:
      والحي الذي بجانبك
      لماذا لا تحترمه
      وتغلقها طول ما هو معك؟!
    • علمت ان الناس تحترم الأموات
      ولو لم تعرفهم ،
      ولا تحترم بعض الأحياء
      وهي تعرفهم..
    • لا أدري أكان لزاماً أن يحتاج الناس للموت ..
      ليخرج الذين حولهم
      من مشكلة الخرس العاطفي ..
    • (خدمات ما بعد الموت) ظاهرة تهدف إلى تقديس الميت
      الذي كان مهملاً وهو حي ..
    • سخِر من ذلك أحد المفكرين فحكى تلك المقولة المشهورة :
      "مات جاري أمس من الجوع
      وفي عزائه ذبحوا كل الخراف" !!
    • وردة واحدة أيها الأحياء
      لإنسان على قيد الحياة
      أزهى من باقة كاملة على قبره ...
      وكما تذكرون محاسن موتاكم ..
      فلا تنسوا أن للأحياء محاسن تذكر وتشكر ..
    • فتحدثوا إليهم
      وعبروا عن مشاعركم الآن ..
      قبل فوات الأوان ،،
      فكلنا راحلون

     
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    فارس الروح, ‏2 جانفي 2017
    #1
  2. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

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    نتمنى ان يليق الموضوع بكم
     
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    فارس الروح, ‏4 جانفي 2017
    #2
  3. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو فعّال ::

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    نفع الله بك
     
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    العَنْقَاءُ, ‏4 جانفي 2017
    #3
  4. خووخه

    خووخه :: عضو مُتميز ::

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    موضوع موجع ومؤلم
    فما أقسى أن يتجاهلك الناس وأنت على قيد الحياة وبحاجة ماسة إلى المشاعر الإنسانية
    ثم يبكون عليك ويشكرون أفعالك بعدما ترحل عن الدنيا
    مؤلمة هي هذه الحقائق
    ....
    جزاك الله خيرا على هذا النقل الجميل
    لك تقديري وامتناني
     
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    خووخه, ‏5 جانفي 2017
    #4
  5. zohor kfz

    zohor kfz :: عضو مُتميز ::

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    عندما يقولون لنا فلان مات تسترجع ذكراياتك معه و تتذكر انه فعلا كان له اثر في حيتك و لم تشكره
    مؤلم جدا ذلك الشعور و انت واقف على قبره و تقول يا ليتني قلت له كذا و كذا قبل ان نفترق
     
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    zohor kfz, ‏5 جانفي 2017
    #5
  6. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

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    بورك فيكم... عشتم فرحين دائما...
     
    فارس الروح, ‏15 ماي 2017 على 14:50
    #6
  7. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

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    احزن شيئ حين تتفكر انسان مات
    تستوعب ايام لي عشتها معاه
    وكيف كانت
    الم صعيب جدا جدا
     
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    مشاغب, ‏15 ماي 2017 على 15:09
    #7