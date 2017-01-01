كيف تتعامل مع الرياضيات و الفيزياء

ـ التحضير الجيد للدرس قبل تلقيه من الأستاذ في القسم لتسهيل متابعته

ـ الانتباه التام لشرح الأستاذ لأن المادتين عبارة عن عناصر مرتبطة و عدم فهم أحدها يؤثر على بقية العناصر

ـ التركيز على الفهم بدرجة أكبر فالمادتين تعتمدان بشكل كبير على الفهم، و عند فهم الدرس يقل احتمال نسيانه

ـ مراجعة الدرس في نفس اليوم عند العودة للمنزل مع وضع جدول لأهم القواعد و الاستعانة بالأمثلة لفهم الدرس

ـ حاول الإكثار من حل التمارين فهي أفضل طريقة في المادتين

ـ حاول شرح الدرس لغيرك لاختبار مدى فهمك له

ـ خذ قسطا من الراحة و لا ترهق نفسك

ـ حاول الابتعاد عن الصوت حتى تستطيع التركيز

ـ حاول الاستمتاع بحل التمارين و اجعلها تحدي​

نصائح ليوم الامتحان ​

ـ عند حصولك على ورقة الامتحان أقرأ الموضوع جيدا وتمعّن في الاسئلة ​