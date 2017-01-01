كيف تتعامل مع الرياضيات و الفيزياء

الموضوع في 'منتدى المرحلة المتوسطة' نشر بواسطة جيهان جوجو, ‏12 جانفي 2017.

  1. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
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    عالمي الخاص^^
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    تعتبر مادتي الرياضيات و الفيزياء من المواد الدقيقة التي تتطلب مراجعتها الكثير من التركيز لذا أردنا أن نخصص هذا المقال لأفضل الطرق للتعامل مع المادتين و نتمنى أن تكون هذه النصائح كافية للتغلب على نقائصكم في المادتين
    ـ التحضير الجيد للدرس قبل تلقيه من الأستاذ في القسم لتسهيل متابعته
    ـ الانتباه التام لشرح الأستاذ لأن المادتين عبارة عن عناصر مرتبطة و عدم فهم أحدها يؤثر على بقية العناصر
    ـ التركيز على الفهم بدرجة أكبر فالمادتين تعتمدان بشكل كبير على الفهم، و عند فهم الدرس يقل احتمال نسيانه
    ـ مراجعة الدرس في نفس اليوم عند العودة للمنزل مع وضع جدول لأهم القواعد و الاستعانة بالأمثلة لفهم الدرس
    ـ حاول الإكثار من حل التمارين فهي أفضل طريقة في المادتين
    ـ حاول شرح الدرس لغيرك لاختبار مدى فهمك له
    ـ خذ قسطا من الراحة و لا ترهق نفسك
    ـ حاول الابتعاد عن الصوت حتى تستطيع التركيز
    ـ حاول الاستمتاع بحل التمارين و اجعلها تحدي​
    نصائح ليوم الامتحان

    ـ عند حصولك على ورقة الامتحان أقرأ الموضوع جيدا وتمعّن في الاسئلة
    ـ أجب في البداية عن الاسئلة التي تجدها في متناولك وعدم الالتزام بالترتيب الذي تم اعتماده في ورقة الامتحان
    ـ إذا ما كان السؤال صعبا فلا تضيع فيه وقتك واتركه للنهاية اذا ما تبقى لديك وقت
    ـ أعط الثقة في قدرتك على حل المسائل وتجنب الخوف فالامتحان سيتناول ما درسته في البرنامج
    ـ راجع بدقة إجاباتك و حساباتك و تذكر أن الأسئلة مترابطة و أي خطأ في الأسئلة الأولى يؤثر على بقيية النتائج

    ارجوا لكم الاستفادة
    بالتوفيق للجميع^^​

     
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    جيهان جوجو, ‏12 جانفي 2017
    #1
  2. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي     طاقم المرشحين للإشراف

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    جزاك الله الجنة
     
    الصارم المسلول و جيهان جوجو معجبون بهذا.
    الفتى المغامر, ‏12 جانفي 2017
    #2
  3. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفات

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    عالمي الخاص^^
    امين يارب
    ولك بالمثل واكثر^^
    جزاك الله خيرا على المرور الجميل
    بالتوفيق
     
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    جيهان جوجو, ‏12 جانفي 2017
    #3
  4. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

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    بلعباس
    بارك الله فيك
    وجزاك الله خيرا
    أضيف أشياء منها
    لابد أنتعلم بأن الأسئلة تخدم بعضها البعض أي:مرات تكون إجابة السؤال في السؤال الثاني حاول أن تصل إليها أي سوف يساعدك في معرفة صحة إجابتك
    كذلك عندما يصعب عليك سؤال أترك له فراغا مع التمرين الذي قمت بحله بحيث يمكنك الرجوع إليه
    حاول أن تفهم جيدا قبل أن تجيب ولاتتسرع
    الأسئلة السهلة لاتهدر الوقت عليها في ورقة المحاولات
    بالتوفيق
     
    الصارم المسلول, ‏17 فيفري 2017 على 18:21
    #4