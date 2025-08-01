نصائح مفتش تربوي للأساتذة الجدد:يشرفني أن أقدم لزملائي الأساتذة الجدد نصائح من طراز عال في كيفية تسيير قسم لأول مرة ( أقصد ضبط فوج تربوي ) بمعنى نجاحه وإليكم هذه التوجيهات و هذا بعد خبرتي المتواضعة في الميدان : (30 توجيها ونصيحة) :1- لا تبدأ عملاً قبل أن يسود النظام تماماً في قسمك ، أي لا تبدأ في التدريس قبل أن يهدأ الجميع ، وينتبه إليك كافة التلاميذ.2- إذا دخلت القسم والفوضى سائدة ، فلا تثر ولا تغضب ، وإنما اتخذ مكاناً مناسباً بحيث ترى ويراك جميع التلاميذ ثم تجول بنظرك بين جميع التلاميذ وتفرس في وجوه من أثار الفوضى ، ونادي أحدهم حتى تضمن أنهم قد أحسوا بدخولك ووجودك بينهم.3- حاول قدر الإمكان عدم الجلوس ؛حتى لا تحدث الفوضى في القسم .4- حاول إيقاف التلاميذ المشاغبين عند حدهم حتى لايفسدوا عليك الجو الدراسي ، وذلك باستعمال الأسلوب المناسب حسب ما تقتضيه الظروف فلكل حالة أسلوبها الخاص وطريقتها المناسبة ، مثل :أ – بعض التلاميذ قد يرتدع بمجرد النظر إليه.ب – ومن التلاميذ من يحتاج إلى النظرة القاسية.جـ – ومن التلاميذ من يتّعظ بالعتاب.د – ومن التلاميذ من لا يرتدع إلا بالعقاب : بدءاً من التوقيف في مكانه في الفسم ، أو التوقيف أما زملائه ووجه للحائط ، مروراً بطرده وحرمانه من الحصة وإرساله إلى مدير المدرسة .5- حاول أن يظهر على تعابير وجهك ونبرات صوتك ، تأثرك وغضبك لما حدث من فوضى واضطراب6- يجب أن يفرق المعلم بين عدم استطاعة التلميذ القيام بعمل ما ، وبين عدم رغبته في أدائه ، فالنوع الأول من التلاميذ يحتاج إلى التوجيه والإرشاد والشرح والتوضيح ، أما النوع الثاني فهو النوع المتمرد الذي يحتاج المعلم إلى تقديم النصح له وقد يحتاج معه إلى الترغيب والترهيب أو الحزم أوالعقاب إن لزم الأمر .7- احرص على الحصول على قائمة بأسماء الطلبة قبل دخولك للصف ؛ حتى لا تضطر إلى الحصول عليها من الطلبة أنفسهم ، وخصوصاً في الفوج الكبيرعدديا ؛لأن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى الفوضى والاضطراب داخل القسم.8- في أول لقاء مع التلاميذ عرفهم على نفسك بإيجاز وأخبرهم باختصار شيئاً عن نفسك دون مغالاة أو مبالغة أو تعال عليهم ، واكتب اسمك على السبورة بوضوح وعرفهم كيف ينادون اسمك .9- احفظ أسماء التلاميذ بأسرع ما يمكن ؛ لأن ذلك أمر حيوي وضروري حتى لا تضطر إلى الإشارة إلى المكان الذي يجلس فيه التلميذ ، وكل واحد يقول أنا ، أنا ، أنا حتى ولوكانت الإشارة واضحة فهذه فرصة ذهبية للمشاغبة وإثارة الفوضى .10- قم بإعداد درسك إعداداً جيداً ، فالمعلم المتمكن أقدر على ضبط الفوج وشدّ انتباه التلاميذ وإثارة اهتمامهم واستقطاب تفكيرهم ، ولكي تعد درسك جيداً لابد من الاطلاع – بالإضافة إلى الكتاب المقرر – على المراجع الأصلية والتوسع في الموضوع وهضم المادة واختيارالأمثلة والتشبيهات المناسبة ، وكل ما يساهم في ربط المادة بالحياة ، واختيارالوسائل التعليمية المناسبة التي تضفي على الدرس القوة والحيوية .11- يجب على المعلم التحدث باللغة الفصحى المناسبة لمستوى المتعلمين ، وألا يستخدم عبارات أو كلما تفوق مستوى التلاميذ أو يستخدم لغة صعبة أو غير ملائمة لقدراتهم العقلية أو مستواهم العلمي .12- يجب على المعلم أن يتحقق من أن جميع المتعلمين يسمعونه بوضوح ،ويمكن للمعلم أن يتأكد من ذلك بأن يطرح على أحد التلاميذ البعيدين سؤالاً يعرف منه أن الجميع يسمعونه .13- يجب على المعلم أن يوزع الزمن على أجزاء الدرس المختلفةحتى لا ينتهي الدرس قبل فترة طويلة من نهاية الحصة ؛ فلا يدري ما يقول وما يفعل في الجزء المتبقي من الحصة ، فيرتبك وتكثر أخطاؤه ويبدأ الهرج والمرج والفوضى والاضطراب .14- عند تحضير الدرس ، حاول أن تخمن المشكلات والصعوبات التي يحتمل أن تواجهها أثناء التدريس ، إن الحدس الجيد هو من السمات التي يجب أن يتحلى بها المعلم القدير.15- لا تنغمس في موضوع الدرس بحيث تنسى أنك تدرس بشراً ،ولذلك فإننا ننصح المعلم بأن يجعل الفواصل المنشطة تتخلل درسه ، لأن العقل المجهد المتعب لا يستطيع التركيز ، مما يعوق الانتباه ويحول دون الفهم ، فلا بد من ترويح القلوب ساعة بعد ساعة ، لأنها إذا كلت عميت ، والمعلم القدير هو الذي يفسح المجال في خطة الدرس لإشباع نشاط المتعلمين في أمر مفيد يستنفذ طاقاتهم الحيوية في أشياء مقبولة سلوكياً ومفيدة للمتعلمين ؛ فبدلاً من أن يقوم التلاميذ بالتنفيث عن أنفسهم بالحركة والكلام والمشاغبة ، وإثارة الفوضى ، فإن المعلم مطالب بان تكون هناك فواصل منشطة ؛ لأن الدرس الذي يسيّر على وتيرة واحدة درس ثقيل على النفس ، مما يؤثر سلبياًعلى انتباه التلاميذ.16- إذا حصلت الفوضى وأنت في الحجرة ، فلا تفقد السيطرة على أعصابك والزم الهدوء ؛ لأن السيطرة على النفس والأعصاب وسيلة للسيطرة على الآخرين .17- يجب على المعلم إشاعة روح المحبة والمودة والألفة والوئام بينه وبين التلاميذ ، وهذا من شأنه إزالة التوتر والخوف العصبي والانقباض العقلي ، ويشيع في الفوج الشعور الفياض بالسعادة الغامرة ؛ لأنّ حبّ المعلّم يستدعي بالضّرورة حبّ المادة التي يعلّمها ، والمحبة أساس النّجاح والتّوفيق في أي عمل.18- حاول ما أمكن توزيع المقاعد لتترك فراغات يمر فيها المتعلمين ؛ حتى سهل أمر مرور التلاميذ من وإلى السبورة ، أو عند وجود طارئ يتطلب إخلاء الفوج بأقصى سرعة مثل حدوث ماس في الكهرباء .. وما أشبه ذلك من أمور.19- وزع التلاميذ على الفوج حسب أطوالهم ، وليكون القصير في الأمام والطويل في الخلف ؛ حتى لا يعيقوا رؤية الآخرين للسبورة وتحصل فوضى أنت في غنى عنها ، أما المتعلمين الطّوال الذين يشتكون مننقص في السمع أو البصر ، فضعهم في الجوانب في الصفوف الأولى .20- عوّد التلاميذ على عدم تبديل أماكن جلوسهم في القسم إلا بإذن منك ، وأن يكون ذلك لسبب مقبول ومعقول .21- قف في الحجرة في مكان مناسب بحيث يراك جميع التلاميذ ، وبحيث تستطيع أن ترى وتسمع كلما يحدث في القسم.22- يجب أن يشعر التلميذ أنه معرض للسؤال في كل لحظة من لحظات الدرس ، وبذلك يركز التلاميذ تفكيرهم في الدرس لا في أمور خارجية تستدعيهم الخروج عن فروض الأدب .23- عوّد التلاميذ الاستئذان عند طلب الجواب ، ورفع اليد في هدوء وعدم قول أنا .. أنا .. أنا ، وعدم مقاطعة المعلم قبل أن ينتهي من إلقاء السؤال ؛ لأن الاستئذان أمر ضروري يجب أن يتعوده التلاميذ حتى لا تحصل الفوضى ، وهذا أمر ينبغي الصبر عليه وحاربته من قبل المعلم وذلك بأساليب عدة كإظهارالامتعاض والاشمئزاز وعدم الرضا عما حدث ، وكالصمت هنيهة ، وكتحديث النظر والتكشيرفي وجه المتكلم أو إظهار الامتناع عن سؤال من تكلم بغير إذن أو أثار الشغب أو تأني بمن تحدث بغير إذن أو إبقائه واقفاً لفترة من الوقت.24- عوّد التلاميذ على المحافظة على آداب المجلس والاستئذان عند الرغبة في القيام بأي عمل فردي ، ولا تسمح بالمحادثات الجانبية بين التلاميذ ، فإن ذلك مدعاة للفوضى.25- اطرح السؤال بأسلوب لا يستدعي أن يقول المتعلمين : أنا .. أنا .. أنا ، فلا تقل مثلاً : من يعرف ؟من يقلي ؟ الشاطر يقول ، أو الشاطر يجاوب الخ….26- لا تقبل الجواب إلا من التلميذ المسؤول فقط ؛ حتى يتعود باقي التلاميذ النظام .27- لا تقبل الأجوبة الجماعية التي تكون مرتعاً خصباً للفوضى والشغب .28- لا تنصرف تماماً للتلميذ المجيب وتهمل بقية التلاميذ حتى لا ينصرفوا عن الدرس وتبدأ الفوضى ، وإنما نقل نظرك بين التلميذ المجيب وبين بقية التلاميذ في القسم.29- نقل نظرك بين التلاميذ حتى يشعر كل تلميذ بأنه موضع اهتمامك وعطفك وعنايتك ورعايتك ومراقبتك ، وتفرس في وجوههم حتى يشعر كل واحد منهم إنه معرض للسؤال أو القراءة أو الخروج إلى السبورة أو القيام بعمل ما فيأي لحظة من لحظات الدرس ، وحدث في أعينهم حتى يشعروا بأنهم مراقبين ؛ مما يدفعهم إلى عدم الإخلال بالنظام والخروج عن آداب السلوك.30- لا تترك فترة فراغ أو فترة صمت طويلة تكون مرتعاً خصباً للشغب وإثارة الفوضى ، فإن التلميذ إذا لم تشغله شغلك ، لذا يجب أن ينشغل التلاميذ بعمل مستمر طوال الحصة ؛ بإعطائهم الواجبات الإضافية ، أو الأعمال التي تتناسب وقدراتهم العقلية والعلمية.