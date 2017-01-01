حملة صيام الإثنين و الخميس

اخواني و أخواتي المسلمين اعضاء اللمة احبائي في الله ♥ ... أذكر نفسي و إياكم بصيام يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع كما كان يصوم رسول الله صلى الله عليه و سلم اسوة و اتباع لنبينا و رسولنا محمد صلى الله عليه و سلم ... دعونا جميعا ننوي الصيام ايمانا و احتساباً لله العلي العظيم

و من كان عليه القضاء فلينوي القضاء

فلا تضيع اجر صيام ساعات قليله فأجر هذا اليوم عظيم

و لنبدا بيوم غد الاثنين على بركة الله

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من صام يوماً في سبيل الله، باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً) متفق عليه.

منقول للافادة