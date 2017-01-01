حملة صيام الإثنين و الخميس

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة حيلتي في حسن نيتي, ‏15 جانفي 2017.

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  1. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

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    اخواني و أخواتي المسلمين اعضاء اللمة احبائي في الله ♥ ... أذكر نفسي و إياكم بصيام يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع كما كان يصوم رسول الله صلى الله عليه و سلم اسوة و اتباع لنبينا و رسولنا محمد صلى الله عليه و سلم ... دعونا جميعا ننوي الصيام ايمانا و احتساباً لله العلي العظيم
    و من كان عليه القضاء فلينوي القضاء
    فلا تضيع اجر صيام ساعات قليله فأجر هذا اليوم عظيم
    و لنبدا بيوم غد الاثنين على بركة الله
    عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من صام يوماً في سبيل الله، باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً) متفق عليه.
    منقول للافادة     [​IMG]

     
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    #1
  2. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

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    #2
  3. عاشقة الإحسان

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    شكرا لكي أخية على التذكير
    جعلك الله شريكتنا في الأجر
    و ربي يتقبل منا و منكم
     
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    #3
  4. أمّ عبد الله

    أمّ عبد الله :: عضو مُشارك ::

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    جزاك الله خيرا على تذكيرنا ... وفقنا الله وإياكم لاتباع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام
     
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    أمّ عبد الله, ‏15 جانفي 2017
    #4
  5. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم
    [​IMG] :):):):)
     
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    حيلتي في حسن نيتي, ‏18 جانفي 2017
    #5
  6. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

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    لا تنسوا صيام غدا الإثنين يا إخوة و تقبل الله منّا و منكم إن شاء الله
    [​IMG]




    [​IMG]
     
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    حيلتي في حسن نيتي, ‏22 جانفي 2017
    #6
  7. heba biba

    heba biba :: عضو منتسِب ::

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    وعليكم والسلام
    صلى الله عليه وسلم
    انا بادن الله نويت الصيااام وانا معكم في كل شيء فيه فائدة لي ولكم
     
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    heba biba, ‏22 جانفي 2017
    #7
  8. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

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    :)مرحبا بك أختي في قافلة الصائمين و تقبل الله منا و منكم انشاء الله :)
     
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    #8
  9. heba biba

    heba biba :: عضو منتسِب ::

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    غدا نلتقي على مائدة اللمة هنا ان شاء الله
    بالصح انا عليا الفطوووووور وانتن عليكم الماااااااااااااااااااااعن
    هههههههههههههههههه


    ربي يتقبل صيامنا وقيامنا ان شاءالله
     
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    #9
  10. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

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    آمين يا رب
    الماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعن ساهلين خليهم عليا ههههههه
     
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    #10
  11. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

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    إلى كل من صامت اليوم
    مع آذان المغرب أدعوا لكن أن يتقبل الله صيامكن و أن يوفقكن لما يحب و يرضى جل جلاله
    [​IMG]
     
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    حيلتي في حسن نيتي, ‏23 جانفي 2017
    #11
  12. heba biba

    heba biba :: عضو منتسِب ::

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    في قلب امي
    تقبل الله منا و منكم
     
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    #12
  13. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

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    شاهدوا معي هذا الفيديو و فكّر كم يوما صمت لله ؟؟؟؟؟؟؟
     
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    حيلتي في حسن نيتي, ‏23 جانفي 2017
    #13
  14. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    باب الزوار
    السلام عليكم
    بارك الله فيك اختي الكريمة
    في ميزان حسناتك ان شاء الله
     
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    عبير الغرام, ‏23 جانفي 2017
    #14
  15. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

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    مرحبا بك أختي عبير
    أمين يا رب نسأل الله الثبات
     
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    حيلتي في حسن نيتي, ‏23 جانفي 2017
    #15
  16. Oum Loukmane

    Oum Loukmane :: نجمة اللمة ::

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    تيارت
    السلام عليكم
    شكرًا حبيبتي على التذكير
    الْيَوْمَ فقط لقيت الموضوع كنّا في الحله القديمة نلقاى إشعار بالمواضيع الجديده اما
    ان شاء الله سوف أكون معاكم في الصيام الإثنين والخميس
     
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    Oum Loukmane, ‏24 جانفي 2017
    #16
  17. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

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    مرحبا بك في قافلة الصائمات أختي الفاضلة
    ربي يثبتنا على طاعته ان شاء الله
     
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    حيلتي في حسن نيتي, ‏24 جانفي 2017
    #17
  18. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

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    لا تنسوا صيام غدا الخميس
     
    التعديل الأخير: ‏25 جانفي 2017
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    حيلتي في حسن نيتي, ‏25 جانفي 2017
    #18
  19. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفات

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    عالمي الخاص^^
    السلام عليكم
    جزاك الله خيرا وبارك فيك اختي الغالية^^
    موضوع مميز:giggle:
    باذن الله انا معكم
    وفقكم الله وسدد خطاكم
    يارب ارزقنا الفردوس الاعلى :D
     
    حيلتي في حسن نيتي معجب بهذا.
    جيهان جوجو, ‏25 جانفي 2017
    #19
  20. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

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    :)مرحبا بك أختي جيهان في قافلة الصائمات:)
    :Dوجودك يسعدنا :D
     
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    حيلتي في حسن نيتي, ‏25 جانفي 2017
    #20
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