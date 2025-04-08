زهور من حدائق الجنة

إلياس
:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
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هل تريد أن تكون قريباً من الله ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( أقرب ما يكون العبد من ربه و هو ساجد
فأكثروا الدعاء )) رواة مسلم .
\
(2) هل تريد أجر حجة ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( العمرة فى رمضان تعدل حجة أو حجة معي ))
متفق عليه .
\
\
(3) هل تريد بيتاً فى الجنة ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من بنى مسجداً لله بنى الله له فى الجنة مثله ))
رواة مسلم .
\
\
(4) هل تريد أن تنال رضا الله سبحانه و تعالى ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده
عليها و يشرب الشربة فيحمده عليها )) رواة مسلم .
\
\
(5) هل تريد أن يستجاب دعائك ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( الدعاء بين الأذان و الإقامة لا يرد ))
رواة ابو داوود .
\
\
(6) هل تريد أن يكتب لك أجر صيام سنة كاملة ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( صوم ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صوم الدهر كله )) متفق عليه .
\
\
(7) هل تريد حسنات كالجبال ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من شهد الجنازة حتى صلى عليها فله
قيراط و من شهدها حتى تدفن فلة قيراطان قيل و ما القيراطان ؟
قال مثل الجبلين العظيمين ))
متفق عليه .
\
\
(8) هل تريد مرافقة النبي فى الجنة ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( أنا و كافل اليتيم كهاتين فى الجنه و أشار
بإصبعيه السبابة و الوسطى ))
رواة البخاري .
\
\
(9) هل تريد أجر مجاهد أو قائم أو صائم فى سبيل الله ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( الساعي على الأرملة أو المسكين كالمجاهد
فى سبيل الله )) و أحسبه قال (( أو كالقائم أو الصائم لا يفطر )) متفق علية .
\
\
(10) هل تريد أن يضمن لك النبي الجنة بنفسه ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من يضمن لي ما بين لحيتيه و ما بين رجليه
أضمن له الجنة )) متفق علية .
\
\
(11) هل تريد أن لا ينقطع عملك بعد الموت ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( إذا مات إبن أدم إنقطع عملة إلا من ثلاث ,
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له )) رواة مسلم .
\
\
(12) هل تريد كنزاً من كنوز الجنة ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( لا حول ولا قوة الا بالله )) متفق عليه .
\
\
(13) هل تريد أجر قيام ليلة كاملة ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من صلى العشاء فى جماعة كأنما
قام نصف الليل و من صلى الصبح في جماعة كأنما صلى الليل كله ))
رواه مسلم .
\
\
(14) هل تريد أن تقرأ ثلث القرآن فى دقيقة ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( قل هو الله أحد تعدل ثلث القرأن ))
رواه مسلم .
\
\
(15) هل تريد أن تثقل ميزان حسناتك ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن
ثقيلتان فى الميزان ( سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم ) رواة البخاري .
\
\
(16) هل تريد أن يبسط لك فى رزقك و يُطال لك في عمرك ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من سره أن يبسط في رزقه أو يُنسأ له فى
أثرة فليصل رحمه )) رواه البخاري .
\
\
(17) هل تريد أن يحب الله لقائك ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من أحب لقاء الله أحب الله لقائه ))
رواه البخاري .
\
\
(18) هل تريد أن يحفظك الله ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من صلى الصبح فهو في ذمة الله ))
رواه مسلم
\
(19) هل تريد أن يصلي الله عليك ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً ))
رواه مسلم .
\
\
(20) هل تريد أن يرفعك الله ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( و ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز و جل ))
رواه مسلم .
\
\
(21) هل تريد أن يباعد بينك و بين النار سبعين خريفا ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من صام يوماً فى سبيل الله باعد الله بينه
و بين النار سبعين خريفاً )) متفق عليه .
\
\
[ جميع الأحاديث موثوق بها من الكتب الصحيحة ]
::اللهم أجعلنا ممن يقال لهم ::
كلوا وأشربو هنيئا بما كنتم تعملون .
::ولا تجعلنا من الذين يقال لهم ::
أخسؤا فيها ولاتكلمون .
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( أقرب ما يكون العبد من ربه و هو ساجد
فأكثروا الدعاء )) رواة مسلم .
\
(2) هل تريد أجر حجة ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( العمرة فى رمضان تعدل حجة أو حجة معي ))
متفق عليه .
\
\
(3) هل تريد بيتاً فى الجنة ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من بنى مسجداً لله بنى الله له فى الجنة مثله ))
رواة مسلم .
\
\
(4) هل تريد أن تنال رضا الله سبحانه و تعالى ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده
عليها و يشرب الشربة فيحمده عليها )) رواة مسلم .
\
\
(5) هل تريد أن يستجاب دعائك ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( الدعاء بين الأذان و الإقامة لا يرد ))
رواة ابو داوود .
\
\
(6) هل تريد أن يكتب لك أجر صيام سنة كاملة ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( صوم ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صوم الدهر كله )) متفق عليه .
\
\
(7) هل تريد حسنات كالجبال ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من شهد الجنازة حتى صلى عليها فله
قيراط و من شهدها حتى تدفن فلة قيراطان قيل و ما القيراطان ؟
قال مثل الجبلين العظيمين ))
متفق عليه .
\
\
(8) هل تريد مرافقة النبي فى الجنة ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( أنا و كافل اليتيم كهاتين فى الجنه و أشار
بإصبعيه السبابة و الوسطى ))
رواة البخاري .
\
\
(9) هل تريد أجر مجاهد أو قائم أو صائم فى سبيل الله ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( الساعي على الأرملة أو المسكين كالمجاهد
فى سبيل الله )) و أحسبه قال (( أو كالقائم أو الصائم لا يفطر )) متفق علية .
\
\
(10) هل تريد أن يضمن لك النبي الجنة بنفسه ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من يضمن لي ما بين لحيتيه و ما بين رجليه
أضمن له الجنة )) متفق علية .
\
\
(11) هل تريد أن لا ينقطع عملك بعد الموت ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( إذا مات إبن أدم إنقطع عملة إلا من ثلاث ,
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له )) رواة مسلم .
\
\
(12) هل تريد كنزاً من كنوز الجنة ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( لا حول ولا قوة الا بالله )) متفق عليه .
\
\
(13) هل تريد أجر قيام ليلة كاملة ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من صلى العشاء فى جماعة كأنما
قام نصف الليل و من صلى الصبح في جماعة كأنما صلى الليل كله ))
رواه مسلم .
\
\
(14) هل تريد أن تقرأ ثلث القرآن فى دقيقة ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( قل هو الله أحد تعدل ثلث القرأن ))
رواه مسلم .
\
\
(15) هل تريد أن تثقل ميزان حسناتك ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن
ثقيلتان فى الميزان ( سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم ) رواة البخاري .
\
\
(16) هل تريد أن يبسط لك فى رزقك و يُطال لك في عمرك ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من سره أن يبسط في رزقه أو يُنسأ له فى
أثرة فليصل رحمه )) رواه البخاري .
\
\
(17) هل تريد أن يحب الله لقائك ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من أحب لقاء الله أحب الله لقائه ))
رواه البخاري .
\
\
(18) هل تريد أن يحفظك الله ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من صلى الصبح فهو في ذمة الله ))
رواه مسلم
\
(19) هل تريد أن يصلي الله عليك ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً ))
رواه مسلم .
\
\
(20) هل تريد أن يرفعك الله ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( و ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز و جل ))
رواه مسلم .
\
\
(21) هل تريد أن يباعد بينك و بين النار سبعين خريفا ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من صام يوماً فى سبيل الله باعد الله بينه
و بين النار سبعين خريفاً )) متفق عليه .
\
\
[ جميع الأحاديث موثوق بها من الكتب الصحيحة ]
::اللهم أجعلنا ممن يقال لهم ::
كلوا وأشربو هنيئا بما كنتم تعملون .
::ولا تجعلنا من الذين يقال لهم ::
أخسؤا فيها ولاتكلمون .