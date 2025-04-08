زهور من حدائق الجنة

هل تريد أن تكون قريباً من الله ؟

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( أقرب ما يكون العبد من ربه و هو ساجد

فأكثروا الدعاء )) رواة مسلم .

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(2) هل تريد أجر حجة ؟

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( العمرة فى رمضان تعدل حجة أو حجة معي ))

متفق عليه .

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(3) هل تريد بيتاً فى الجنة ؟

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من بنى مسجداً لله بنى الله له فى الجنة مثله ))

رواة مسلم .

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(4) هل تريد أن تنال رضا الله سبحانه و تعالى ؟

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده

عليها و يشرب الشربة فيحمده عليها )) رواة مسلم .

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(5) هل تريد أن يستجاب دعائك ؟

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( الدعاء بين الأذان و الإقامة لا يرد ))

رواة ابو داوود .

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(6) هل تريد أن يكتب لك أجر صيام سنة كاملة ؟

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( صوم ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صوم الدهر كله )) متفق عليه .

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(7) هل تريد حسنات كالجبال ؟

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من شهد الجنازة حتى صلى عليها فله

قيراط و من شهدها حتى تدفن فلة قيراطان قيل و ما القيراطان ؟

قال مثل الجبلين العظيمين ))

متفق عليه .

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(8) هل تريد مرافقة النبي فى الجنة ؟

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( أنا و كافل اليتيم كهاتين فى الجنه و أشار

بإصبعيه السبابة و الوسطى ))

رواة البخاري .

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(9) هل تريد أجر مجاهد أو قائم أو صائم فى سبيل الله ؟

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( الساعي على الأرملة أو المسكين كالمجاهد

فى سبيل الله )) و أحسبه قال (( أو كالقائم أو الصائم لا يفطر )) متفق علية .

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(10) هل تريد أن يضمن لك النبي الجنة بنفسه ؟

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من يضمن لي ما بين لحيتيه و ما بين رجليه

أضمن له الجنة )) متفق علية .

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(11) هل تريد أن لا ينقطع عملك بعد الموت ؟

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( إذا مات إبن أدم إنقطع عملة إلا من ثلاث ,

صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له )) رواة مسلم .

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(12) هل تريد كنزاً من كنوز الجنة ؟

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( لا حول ولا قوة الا بالله )) متفق عليه .

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(13) هل تريد أجر قيام ليلة كاملة ؟

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من صلى العشاء فى جماعة كأنما

قام نصف الليل و من صلى الصبح في جماعة كأنما صلى الليل كله ))

رواه مسلم .

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(14) هل تريد أن تقرأ ثلث القرآن فى دقيقة ؟

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( قل هو الله أحد تعدل ثلث القرأن ))

رواه مسلم .

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(15) هل تريد أن تثقل ميزان حسناتك ؟

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن

ثقيلتان فى الميزان ( سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم ) رواة البخاري .

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(16) هل تريد أن يبسط لك فى رزقك و يُطال لك في عمرك ؟

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من سره أن يبسط في رزقه أو يُنسأ له فى

أثرة فليصل رحمه )) رواه البخاري .

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(17) هل تريد أن يحب الله لقائك ؟

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من أحب لقاء الله أحب الله لقائه ))

رواه البخاري .

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(18) هل تريد أن يحفظك الله ؟

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من صلى الصبح فهو في ذمة الله ))

رواه مسلم

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(19) هل تريد أن يصلي الله عليك ؟

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً ))

رواه مسلم .

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(20) هل تريد أن يرفعك الله ؟

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( و ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز و جل ))

رواه مسلم .

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(21) هل تريد أن يباعد بينك و بين النار سبعين خريفا ؟

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من صام يوماً فى سبيل الله باعد الله بينه

و بين النار سبعين خريفاً )) متفق عليه .

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[ جميع الأحاديث موثوق بها من الكتب الصحيحة ]

::اللهم أجعلنا ممن يقال لهم ::

كلوا وأشربو هنيئا بما كنتم تعملون .

::ولا تجعلنا من الذين يقال لهم ::

أخسؤا فيها ولاتكلمون .