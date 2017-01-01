لنخترق حركة الالوان

الموضوع في 'منتدى عالم الصور والكاريكاتور' نشر بواسطة هند, 17 جانفي 2017.
رائعة هذه الألوان التي تتلاعب بأبصارنا.. لكن برقّة وجمال..
مشكورة هنودة..^^ على هذه الحزمة الزاهرة من الألوان المبهجة..
في انتظار المزيد.. من لمساتك الفنيّة الساحرة..
لكِ منّي عميق ودّي.. وعبق الورد..
تحياتي يا فاضلة.
جميلة تلك الصور عزيزتي، أعجبتني الأولى أكثر
بوركتِ عزيزتي
جميله وجدا .....
ما شاء الله
أحسنتِ إختيار للموضوع الجميل
يا هند
روعاتك
والله هذه الصورة حيرتنى
عندما لا أرمش خلال مدة 10 ثوانى
وأركز على نقطة معينة فيها
جمدت عينى ودخلت في سباتها
سقطت في تنويم
حلوة بزااااف مشكورة
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).