لنخترق حركة الالوان

رائعة هذه الألوان التي تتلاعب بأبصارنا.. لكن برقّة وجمال..

مشكورة هنودة..^^ على هذه الحزمة الزاهرة من الألوان المبهجة..

في انتظار المزيد.. من لمساتك الفنيّة الساحرة..

لكِ منّي عميق ودّي.. وعبق الورد..

تحياتي يا فاضلة. ​