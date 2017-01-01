لنخترق حركة الالوان

الموضوع في 'منتدى عالم الصور والكاريكاتور' نشر بواسطة هند, ‏17 جانفي 2017.

كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون
  1. هند

    هند :: عضو مُشارك ::

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    هند, ‏17 جانفي 2017
    #1
  2. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُتميز ::

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    رائعة هذه الألوان التي تتلاعب بأبصارنا.. لكن برقّة وجمال..
    مشكورة هنودة..^^ على هذه الحزمة الزاهرة من الألوان المبهجة..
    في انتظار المزيد.. من لمساتك الفنيّة الساحرة..
    لكِ منّي عميق ودّي.. وعبق الورد..
    تحياتي يا فاضلة.
     
    aljentel, هند و سكون الفجر معجبون بهذا.
    فارس البوح, ‏20 جانفي 2017
    #2
  3. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
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    منتدى عالم الصور والكاريكاتور
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    جميلة تلك الصور عزيزتي، أعجبتني الأولى أكثر
    بوركتِ عزيزتي
     
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    سكون الفجر, ‏20 جانفي 2017
    #3
  4. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    جميله وجدا .....
     
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    aljentel, ‏20 جانفي 2017
    #4
  5. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

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    ما شاء الله
    أحسنتِ إختيار للموضوع الجميل
    يا هند
    روعاتك
    والله هذه الصورة حيرتنى
    عندما لا أرمش خلال مدة 10 ثوانى
    وأركز على نقطة معينة فيها
    جمدت عينى ودخلت في سباتها
    سقطت في تنويم
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    العَنْقَاءُ, ‏3 فيفري 2017 على 01:33
    #5
  6. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

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    حلوة بزااااف مشكورة
     
    sanaya, ‏3 فيفري 2017 على 01:43
    #6