دعوة للتميز و إبراز المواهب

دعوة إلى الكتابة أحبتي رواد و أعضاء اللمة المباركة عامة و قسم مجتمع اللمة العام خاصة لاحظنا في الآونة الاخيرة ظهور أعضاء لها أقلام مميزة و مواضيع راقية. و مواكبة منا كإدارة لهاته الأقلام رأينا وضع عمل منظم و هو عبارة عن دعوة للكتابة التنافسية في إطار التآخي و الإحترام المتبادل و التنافس الشريف بين الأعضاء . قررنا التالي: ندعوا جميع الأقلام إلى كتابة موضوع عنوانه : ** ما حققته و ما أسعى لتحقيقه ** يحكي لنا الكاتب من خلال موضوعه عن تجربتين من تجارب حياته " تجربة ناجحة و أخرى فاشلة " في موضوع واحد او عن تجربة واحدة مبرزا لنا أسباب نجاحه و فشله و كيف تغلب على الصعاب و يحكي لنا عن طموحاته المستقبلية و خطته لذلك . ملاحظة ** التنافس سيكون نصف شهري ** الموضوع الأفضل سيحصل صاحبه على 200 نقطة و ختم الموضوع المميز . بقية المواضيع المشاركة تأخذ 100 نقطة طريقة إختيار الموضوع الأفضل سيكون كالتالي * الأسلوب الجيد * إستقطاب عدد أكبر من القراء ( يحق لكاتب الموضوع دعوة الآخرين للمرور على موضوعه ) * متابعة الردود و المداخلات و الرد عليها من طرف الكاتب . * العنوان يكون " دعوة الى الكتابة -تجربتي- " لكي ندرجه ضمن الفعاليات تنبيه أخير مدة تقديم المواضيع 15 يوما ابتداء من تاريخ هذا الاعلان مواضيع المشاركة تكتب دعوة الى الكتابة ـ تجربتي لكي يعتبر الموضوع ضمن الفعاليات نترك المجال لكم لتتحفونا بإبداعاتكم و تفيدونا بتجاربكم .