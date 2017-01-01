دعوة للتميز و إبراز المواهب

دعوة إلى الكتابة







قررنا التالي: قررنا التالي:

*

* ما حققته و ما أسعى لتحقيقه

**



ملاحظة

طريقة إختيار الموضوع الأفضل سيكون كالتالي

" دعوة الى الكتابة -تجربتي- "

تنبيه أخير

دعوة الى الكتابة ـ تجربتي

نترك المجال لكم لتتحفونا بإبداعاتكم و تفيدونا بتجاربكم .

أحبتي رواد و أعضاء اللمة المباركة عامةو قسم مجتمع اللمة العام خاصةلاحظنا في الآونة الاخيرة ظهور أعضاء لها أقلام مميزةو مواضيع راقية.و مواكبة منا كإدارة لهاته الأقلام رأينا وضع عمل منظمو هو عبارة عن دعوة للكتابة التنافسيةفي إطار التآخي و الإحترام المتبادلو التنافس الشريف بين الأعضاء .ندعوا جميع الأقلام إلى كتابة موضوع عنوانه :يحكي لنا الكاتب من خلال موضوعه عن تجربتين من تجارب حياته" تجربة ناجحة و أخرى فاشلة "في موضوع واحداو عن تجربة واحدةمبرزا لنا أسباب نجاحه و فشله و كيف تغلب على الصعابو يحكي لنا عن طموحاته المستقبلية و خطته لذلك** التنافس سيكون نصف شهري** الموضوع الأفضل سيحصل صاحبه على 200 نقطةو ختم الموضوع المميزبقية المواضيع المشاركة تأخذ 100 نقطة* الأسلوب الجيد* إستقطاب عدد أكبر من القراء ( يحق لكاتب الموضوع دعوة الآخرين للمرور على موضوعه )* متابعة الردود و المداخلات و الرد عليها من طرف الكاتب .* العنوان يكونلكي ندرجه ضمن الفعالياتمدة تقديم المواضيع 15 يوما ابتداء من تاريخ هذا الاعلانمواضيع المشاركة تكتبلكي يعتبر الموضوع ضمن الفعاليات