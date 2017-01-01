دعوة للتميز و إبراز المواهب

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة عاشقة الإحسان, ‏23 جانفي 2017.

كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون
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  1. عاشقة الإحسان

    عاشقة الإحسان
    :: مرشحة للإشراف ::
    مجتمع اللمة العام
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    [​IMG]

    دعوة إلى الكتابة
    أحبتي رواد و أعضاء اللمة المباركة عامة
    و قسم مجتمع اللمة العام خاصة
    لاحظنا في الآونة الاخيرة ظهور أعضاء لها أقلام مميزة
    و مواضيع راقية.

    [​IMG]

    و مواكبة منا كإدارة لهاته الأقلام رأينا وضع عمل منظم
    و هو عبارة عن دعوة للكتابة التنافسية
    في إطار التآخي و الإحترام المتبادل
    و التنافس الشريف بين الأعضاء .

    [​IMG]

    قررنا التالي:

    ندعوا جميع الأقلام إلى كتابة موضوع عنوانه :

    ** ما حققته و ما أسعى لتحقيقه **

    يحكي لنا الكاتب من خلال موضوعه عن تجربتين من تجارب حياته
    " تجربة ناجحة و أخرى فاشلة "
    في موضوع واحد
    او عن تجربة واحدة
    مبرزا لنا أسباب نجاحه و فشله و كيف تغلب على الصعاب
    و يحكي لنا عن طموحاته المستقبلية و خطته لذلك
    .

    [​IMG]

    ملاحظة
    ** التنافس سيكون نصف شهري
    ** الموضوع الأفضل سيحصل صاحبه على 200 نقطة
    و ختم الموضوع المميز
    [​IMG] .
    بقية المواضيع المشاركة تأخذ 100 نقطة

    [​IMG]

    طريقة إختيار الموضوع الأفضل سيكون كالتالي

    * الأسلوب الجيد
    * إستقطاب عدد أكبر من القراء ( يحق لكاتب الموضوع دعوة الآخرين للمرور على موضوعه )
    * متابعة الردود و المداخلات و الرد عليها من طرف الكاتب .
    * العنوان يكون " دعوة الى الكتابة -تجربتي- " لكي ندرجه ضمن الفعاليات

    تنبيه أخير
    مدة تقديم المواضيع 15 يوما ابتداء من تاريخ هذا الاعلان
    مواضيع المشاركة تكتب دعوة الى الكتابة ـ تجربتي لكي يعتبر الموضوع ضمن الفعاليات
    [​IMG]
    نترك المجال لكم لتتحفونا بإبداعاتكم و تفيدونا بتجاربكم .


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    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏31 جانفي 2017 على 20:14
    aljentel, AmiR@RoRo, لؤلؤة قسنطينة و 6 آخرون معجبون بهذا.
    عاشقة الإحسان, ‏23 جانفي 2017
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    @عاشقة الإحسان
    شكرا أختي ام حسان على المجهودات
    بالتوفيق للاخوة
    نتظر التفاعل منكم جميعا
     
    sozy معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏31 جانفي 2017 على 20:16
    #2
  3. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    السلام عليكم
    اختي هذي مفهمتهاش
    كذلك كيف سنكتب الموضوع اقصد الطريقة ليس كرواية يعني ليس بطريقة مباشرة
    ممكن توضحيلي اكثر
     
    الامين محمد معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏31 جانفي 2017 على 21:02
    #3
  4. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    كاين اعضاء في هذا القسم يشاركوا و يوجد من لا يريد المشاركة و لكي نميز المواضيع التي تندرج ضمن هته الفعاليات عن بقية المواضيع العادية الاخرى
    نكتب العنوان هكذا دعوة الى الكتابة ـ تجربتي
    اما الموضوع عادي اكتبيه بطريقتك عن تجربة كيف نجحتي فيها او لماذا فشلتي و الاعضاء يناقشوك و تردي على مرورهم
    و هكذا مثل بقية المواضيع
     
    yaso ياسمين, ملاك التراب و الصحافية الساخرة معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏31 جانفي 2017 على 21:16
    #4
  5. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    اه هكذا
    وكي نخلص نحط موضوعي هنا فالقسم هذا؟
    اخي اعذرني على الاستفهامات الكثيرة هههه
     
    yaso ياسمين معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏31 جانفي 2017 على 21:36
    #5
  6. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في انتظار اقلامنا الرائعة

    ورجاء اكتبوا المشاركات باللغة العربية ^^

    بالتوفيق
     
    الصحافية الساخرة, sanaya, ملاك التراب و 1 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏31 جانفي 2017 على 21:42
    #6
  7. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    أهلا و سهلا و اذا لم اكن متواجدا اختي @عاشقة الإحسان
    رايح ترد و هي الافضل و الاقدر على الشرح مني
     
    الصحافية الساخرة و عاشقة الإحسان معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏31 جانفي 2017 على 21:45
    #7
  8. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    ما ٱجمل التميز !..خاصة عندما يكون هادفًا
    و ما ٱجمل النقاط مع روعة الختم . له طعم خاص يوسع طموحاتنا و يجعلنا نسعى للأفضل
    سأشارك بإذن الله
    بالتوفيق للجميع.
     
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    ميلينا, ‏31 جانفي 2017 على 21:52
    #8
  9. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    أهلا و سهلا و اي استشارة أختي عاشقة الاحسان هنا و انا اعينها
     
    sanaya معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏31 جانفي 2017 على 21:58
    #9
  10. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    شكرا على الرد الطيب
    اعتقد ان كل شيء واضح لكن هل العنوان هو " دعوة الى الكتابة -تجربتي- " او ** ما حققته و ما أسعى لتحقيقه **
     
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    ميلينا, ‏31 جانفي 2017 على 22:03
    #10
  11. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    دعوة الى الكتابة ـ تجربتي ( ممكن تكتبي بين قوسين زيادة )
    مثال
    دعوة الى الكتابة ـ تجربتي
    او
    دعوة الى الكتابة ـ تجربتي ( نجاحي في انشاء شركة )

    اتمنى وضح الالتباس
     
    ميلينا و الصحافية الساخرة معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏31 جانفي 2017 على 22:11
    #11
  12. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    السلام
    فكرة رائعة بتوفيق للجميع
    تقبلى تحياتي
     
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    نعمات, ‏1 فيفري 2017 على 09:23
    #12
  13. عاشقة الإحسان

    عاشقة الإحسان
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    و عليكم السلام
    سرني مرورك
    نورت
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    عاشقة الإحسان, ‏1 فيفري 2017 على 10:37
    #13
  14. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    والله المنتدى منور بوجدك
    تشرفت بك أهلا
     
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    نعمات, ‏1 فيفري 2017 على 11:08
    #14
  15. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    السلام عليكم
    فكرة طيبة
    اذا وفقنا ربي ...ممكن نشارك معاكم
    شكرا
     
    sanaya, الصحافية الساخرة و عاشقة الإحسان معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏1 فيفري 2017 على 14:38
    #15
  16. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    بارك الله فيكم
    على الفكرة الجميلة
    بالتوفيق
     
    عاشقة الإحسان معجب بهذا.
    yaso ياسمين, ‏1 فيفري 2017 على 15:30
    #16
  17. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    ننتظر تفاعلكم
    اهلا و سهلا سيدتي
     
    عاشقة الإحسان معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏1 فيفري 2017 على 15:35
    #17
  18. kari 1997

    kari 1997 :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    فكرة رائعة بارك الله فيكم
    ان شاء الله اذ لائمتنا الظروف رايحين نشاركوا...تقبلو مروري
     
    عاشقة الإحسان معجب بهذا.
    kari 1997, ‏1 فيفري 2017 على 15:54
    #18
  19. عاشقة الإحسان

    عاشقة الإحسان
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    مرحبا بك أخي نورت
     
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    عاشقة الإحسان, ‏1 فيفري 2017 على 15:56
    #19
  20. عاشقة الإحسان

    عاشقة الإحسان
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    الجزائر
    و عليكم السلام
    وفيك بارك الله عزيزتي
    في إنتظارك
    نورت
     
    kari 1997 و الصحافية الساخرة معجبون بهذا.
    عاشقة الإحسان, ‏1 فيفري 2017 على 15:57
    #20
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