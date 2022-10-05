حوار مع صانع محتوى عدد [2] : ( سعد606 )

بسم الله الرحمن الرحيم



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ضيفنا عددنا الثاني هو : ​

سعد موظف متقاعد من قطاع التربية ومناضل حزبي سابقا, حكم جهوي في كرة القدم.

نشأت في عائلة متوسطة الحالة الوالدين رحمهما الله

العبد الضعيف لله متزوج وله ابناء وبنات منهم من تخرج من الجامعة ومنهم مزال في الدراسة.

الذي دفعني في الكتابة في هذا المجال الواقع المعاش.

المواضيع المختصرة كانت محل نقاش بين وبين دكتور في علم النفس في طريقة إيصال المعلومة باختصار

فعلا مختلف المواضيع المنشور تتماشى واحداث الساعة لماذا ؟ لأنني كل ما طرحت موضوع للنقاش مع الزملاء او الجيران او ايمة المساجد أجسدها في الواقع المعاش اختر اليه موضوع ويتم نشرها في وقته لإفادة و الاستفادة.

اهدافي وطموحات مازالت بعيدة كل البعد عن الواقع لأننا في زمان الاكتشافات الجديدة يوميا

لم افكر بعد في تطوير المحتوى بوسائط الصور و الفيديوهات.

نعم كانت لدى تجربة في منتديات أخرى واكتسبت منها الخبرة و اشياء كثيرة.

التجربة في اللمة إن الوصول إلى النجاح من أجمل المشاعر التي يمكن أن يصل إليها الإنسان وهو البداية التي يسير عليها الإنسان من أجل تحقيق أحلامه وطموحاته.

لكن هذا لا يعني أن الإنسان عليه العمل والجد وأيضا عليه العمل بشغف وطموح من أجل الوصول إلى تلك الأهداف وتحقيقها بنجاح يرضيه.

حيث أن النجاح ليس مجرد إرادة ورغبة إنما هو تعب والعمل بجد كبير وتحقيق للأحلام والأهداف على أرض الواقع حتى يمكننا القول أن الإنسان ناجح.

لقد تعلمت من للنجاح أسرار، وأن المستحيل يتحقق بالعمل، وأن الأفكار الملهمة تحتاج إلى من يغرسها في عقولنا،وهذا ما التمستاه من جميع اعضاء اللمة من خلال الردود و التعليقات فنشكر الجميع على ما قدمه لي من ارشادات و التوجيهات.

منتدى اللمة تعرفت عنه عن طريق البحث اعجبني كثيرا في مختلف المواضيع التي تنشر عبر أقسامه من طرف الزملاء لأنها كلها هادفة ومعالجة لما نعيشه اليوم.

- في الاخير أود طرح أسئلة تحتاج الى اجابات مختصرة :

سعدد606؟

انسان عادي وبسيط في حياته.

منتدى اللمة الجزائرية؟

المتنفس الوحيد اغلبية الاوقات

الوطن؟

هو كل شيء في حياتي

الشباب؟

بكيت على الشبابِ بِدمعِ عيني ​

فلم يغن البكاء وَلا النحيب ​

التعليم؟

هو اساس الحياة في اكتساب واكتشاف المهارات، والمبادئ والمعتقدات المتغيرة، فهو أحد الأنشطة التي تمكن الأفراد من الوصول ...

الحياة الزوجية؟

التكلم بوضوح وصراحة و التسامح

الوالدين؟

هما كل شيء في حياتي

زيادة في الأجل وبركة في العمر

كلمة تختصر مشوار حياتك؟

مسؤولية وكفاح

- أستاذ سعد نشكرك كثيرا على تلبية الدعوة وسعداء كونك متواجد معنا دوما في هذه اللمة.

بوركتم اخي الكريم بالتوفيق ان شاء الله.

الأستاذ سعد من الأعضاء المتميزين وصانعي المحتوى الكتابي في المجال الاصلاحي والارشادي والتثقيفي معروف وسط الاعضاء بالحكمة والمعاملة الطيبة منذ انتسابه لمنتدى اللمة الجزائري في 3 جانفي 2019 عمل جاهدا وباستمرار على نشر مواضيع ذات قيمة هادفة ورفيعة بأسلوب مميز وفعال أسلوب المختصر المفيد جعل من منشوراته خفيفة الظل على القارئ والمتابع ثقيلة المحتوى وعميقة المقاصد.صاحب سلسلة :و سلسلات مفيدة اخرى..... وغيرها من المحتوى والزاد الكثير تجدونه في قائمة مواضيعه عبر الاطلاع على ملفه الشخصي .اليوم نستضيفه في موضوعنا المستمر باذن الله ( حوار مع صانع محتوى ) في عدده الثاني فمتابعة شيقة ومفيدة :