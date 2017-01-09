ماذا تصنعين أو صعنتي سيديتي؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكن أخواتي الغاليات أتمنى أن تكُن بخير وعافية هذا الموضوع سيكون نافذة لنرى من خلالها أعمالكن ومهاراتكن اليدوية والحصرية الموضوع واضح من عنوانه: ماذا صنعتي أو تصنعين آنستي سيدتي؟ أتمنى أن تروقكن الفكرة وإن شاء الله نرى الكثير من أعمالكن اليدوية ونفيد بعضنا ونتعلم من بعضنا سأبدأ أنا لأوضح الفكرة أكثر في الأسبوع الماضي قمت بإنهاء هذا الحذاء الذي صنعته من الصوف [ كروشيه ] وهذه هي حقيبة التي أعشقها ههه أتمنى أن تكون قد وضحت الفكرة وأتمنى أن نرى الكثير من أعمالكن بالتوفيق أخواتي الغاليات مع حبنا وتقديرنا @أم ياسمينdz @آمِيْرَتُه @سكون الفجر ملاحظة: المنقول ممنوع وأي منقول سيحذف