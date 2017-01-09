ماذا تصنعين أو صعنتي سيديتي؟

الموضوع في 'ركن حصريات المهارات اليدوية' نشر بواسطة سكون الفجر, ‏27 جانفي 2017.

  1. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    [​IMG]
    أهلاً بكن أخواتي الغاليات
    أتمنى أن تكُن بخير وعافية
    هذا الموضوع سيكون نافذة لنرى من خلالها أعمالكن ومهاراتكن اليدوية والحصرية
    الموضوع واضح من عنوانه: ماذا صنعتي أو تصنعين آنستي سيدتي؟
    أتمنى أن تروقكن الفكرة وإن شاء الله نرى الكثير من أعمالكن اليدوية
    ونفيد بعضنا ونتعلم من بعضنا

    سأبدأ أنا لأوضح الفكرة أكثر
    في الأسبوع الماضي قمت بإنهاء هذا الحذاء الذي صنعته من الصوف [ كروشيه ]

    [​IMG]

    وهذه هي حقيبة التي أعشقها ههه

    [​IMG]

    أتمنى أن تكون قد وضحت الفكرة وأتمنى أن نرى الكثير من أعمالكن
    بالتوفيق أخواتي الغاليات

    مع حبنا وتقديرنا
    @أم ياسمينdz
    @آمِيْرَتُه
    @سكون الفجر

    ملاحظة: المنقول ممنوع وأي منقول سيحذف

     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏28 جانفي 2017
    آمِيْرَتُه, بنقابي افتخر و أم ياسمينdz معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏27 جانفي 2017
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته افتتاح مبارك ان شاءالله للفكرة الطيبة ان شاءالله الاخوات محبات وصانعات الاشغال اليدوية تلتحقن بنا ماشاءالله اختي سكون الحذاء جميل جدا تسلم الايادي
    [​IMG]

    بنقابي افتخر@
    الحلم الوردي@
    لاريمان@
    الورد الأحمر@
    الصحافية الساخرة@
    عاشقة الإحسان@

    yaso ياسمين[B][B]@[/B][/B]
     
    التعديل الأخير: ‏28 جانفي 2017
    بنقابي افتخر, ام تسنيم واحلام, آمِيْرَتُه و 1 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏28 جانفي 2017
    #2
  3. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    الله يبارك فيكِ حبيبتي، جزاكِ الله خيراً
    هذا من ذوقك حبيبتي
    ما شاء الله على كأس شغل جميل والله

    أتمنى أن تتحفننا حبوباتنا بمهاراتهم واعمالهم الحلوة
    في إنتظاركن اخواتي ❤
     
    بنقابي افتخر و أم ياسمينdz معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏28 جانفي 2017
    #3
  4. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    السلام عليكم
    مبارك الافتتاح
    نتمنى من الأخوات الانضمام خاصة عاشقات الركن اليدوي
    ماشاء الله عليكن
    إن شاء الله تتعدل النت و نحط بعض الأعمال
     
    سكون الفجر, بنقابي افتخر و أم ياسمينdz معجبون بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏28 جانفي 2017
    #4
  5. ام تسنيم واحلام

    ام تسنيم واحلام :: عضو منتسِب ::

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    بنقابي افتخر و سكون الفجر معجبون بهذا.
    ام تسنيم واحلام, ‏29 جانفي 2017
    #5
  6. ام تسنيم واحلام

    ام تسنيم واحلام :: عضو منتسِب ::

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    بنقابي افتخر و سكون الفجر معجبون بهذا.
    ام تسنيم واحلام, ‏29 جانفي 2017
    #6
  7. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    أهلاً بكِ أختي @ام تسنيم واحلام
    ما شاء الله عليكِ، هل هذه أعمال مبتدئة؟؟؟ ما شاء الله شغل محترفة وجميل جداً
    بارك الله فيكِ عزيزتي ننتظر المزيد
    بالتوفيق
     
    بنقابي افتخر و ام تسنيم واحلام معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏29 جانفي 2017
    #7
  8. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    ام تسنيم واحلام, سكون الفجر و بنقابي افتخر معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏30 جانفي 2017
    #8
  9. بنقابي افتخر

    بنقابي افتخر
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    في أرض الله الواسعة
    فكرة ممتازة سكون بارك الله فيكي
    الايام هادي راه حاكمني التفنيين
    هادي خدمتها هاد الأيام
    مريلة العرائس بالحاشيو

    2017-01-30 15.29.12.jpg

    وهادي قدام عندي
    التصوير جديد^^
    2017-01-30 15.25.46.jpg 2017-01-30 15.26.05.jpg 2017-01-30 15.26.23.jpg
     
    سكون الفجر و ام تسنيم واحلام معجبون بهذا.
    بنقابي افتخر, ‏30 جانفي 2017
    #9
  10. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هلا وغلا حبيبتي @بنقابي افتخر نورتينا يا الغالية
    ما شاء الله شغلك رووعة
    تسلم ايديكِ على المشاركة الحلوة

    نهاركم مبارك خواتي
     
    سكون الفجر, ‏31 جانفي 2017
    #10
  11. GI Joe

    GI Joe :: عضو مُتميز ::

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    voila
     
    GI Joe, ‏25 فيفري 2017 على 16:48
    #11
  12. GI Joe

    GI Joe :: عضو مُتميز ::

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    hadou ta3 had smana,,
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    w rani m3a tapi ta3 le ponpons bditou fi decembre w mazal makmel
     
    GI Joe, ‏25 فيفري 2017 على 16:52
    #12