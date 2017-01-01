حصريا: إعلان (سلسلة متجلببة مميزة)

كيف حالكن أخواتي الغاليات؟ إن شاء الله تكن بخير وصحة

أتيناكن هذه المرة وبين يدينا سلسة مميزة تخص المحجبات عامة

والمتجلببات المنتقبات خاصة

سائلين الله من فضله وكرمه أن يمن علينا بأن يهدينا إلى الحق

وأن نلتقي بكن في الجنة

إن شاء الله

نعم غاليتي أنتِ مميزة فيكفي أنكِ تشبهين اللؤلؤة المكنونة

فكيف لا تكوني مميزة وأنتِ من أجاب بــ نعم للعفاف نعم للحياء

ولآ لإتباع الهوى وملذاته



عزيزتي الغالية سأتحدث اليكِ من خلال هذه السلسلة البسيطة والتي لا أرجوا منها

إلا الأجر من عند الله وأن أربي نفسي وأعلمها قبل أن أفعل ذلك معك

أختي الحبيبة

سأطل عليكِ من خلال هذه السلسلة ببعض الأفكار التي ربما تحتاجين إليها

مثال: كيف لا يطير حجابك وقت الرياح

تجنب التصاق الملابس عليك

تجنب ظهور وجهك عند شرب الماء ... الى آخره



أما فيما يخص الزينة

سأخبركِ ببعض الوصفات المميزة التي ستعينكِ على الإعتناء ببشرتك

وثقي بأن كل ما سأقدمه لكِ مجرب ومضمون مئة في المليون

والكثير الكثير بإذن الله



وطبعاً لن تكون نصائح مملة أو توجيهات صعبة الفهم بل ستكون سهلة جداً بأسلوب شيق

سنتناول أيضاً بعض المواقف الطريفة ومنها المزعجة التي نتعرض لها نحن

كـ متجلببات سواء من قِبل الأقارب أو الأجانب

وسأطرح تلك المواقف دون كتابة إسم العضوة التي شاركتنا الموقف

في نهاية هذا الإعلان البسيط أتمنى أن تجد هذه الفكرة صدى في أنفسكن

وأتمنى من كل قلبي أن تستمتعن معي

وأن تستفدن



إلى الملتقى بإذن الله

مع الجزء الأول من سلسلة متجلببة مميزة

في أمان الله يا عسولات



هذه السلسلة بعنواااان