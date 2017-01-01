موضوع يخص من استرعاه الله رعية

الموضوع في 'منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام' نشر بواسطة (منير), ‏1 فيفري 2017 على 13:36.

كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون
  1. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ان الأمور التي لاحظتها كثيرا أننا حينما نتحدث عن فتنة النساء في زماننا هذا وعن الواقع المر والأليم الذي صارت تعيشه المرأة (المسلمة ) ومقدار الإنحلال الخلقي والإستهتار الذي صارت تتخبط فيه. عندما نتحدث عن هذا وغيره نرى الكثير من الفتيات ينبرين للدفاع عن بنات جنسهن ويلقين باللوم على الرجل (الديوث) الذي هو رأس الفتنة ومنبع الشر في كل ما وصلت إليه المرأة من شرور وفتن وفساد فهو الذي يرضى ويقر بالخبث في أهله لذلك فهو المسؤول الأول عن هذه الفتن وهذا الفساد.
    ومما لا شك فيه أن هذا الكلام فيه الكثير من الصحة ولكن هذا يقودنا إلى طرح سؤال مهم
    هل الرجل الذي ترك ابنته أو زوجته أو أخته لتخرج لتزاحم الرجال بأكتافها في أماكن العمل في كل الميادين وما يتبع ذلك من اختلاط وخلوة ومصافحة للرجال الأجانب وخضوع بالقول لهم وربما معاكسات وتحرش وربما ما هو أكبر من ذلك. هل هذا الرجل أيضا ديوث ؟؟
    أم أن مسألة العمل خارج البيت مستثناة من أعمال الدياثة ؟؟
    وهل حقا أن الإضطرار هو دافع المرأة للعمل خارج البيت ومخالفة أمر ربها القاضي بالقرار أم أنها العبودية للدرهم والدينار ؟؟
    ملاحظة : لا داعي لاستثناء ما هو مستثنى أصلا، لذلك رجاء لا تحدثونا عن طبيبة النساء ومعلمة البنات ...
    تحياتي للجميع
     
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    (منير), ‏1 فيفري 2017 على 13:36
    #1
  2. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

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    أنا والله لا أعلم عن شكل الديوث وشاكلته بالظبط
    لكن أسأل الله السلامة والمعافات للمسلمين والمسلمات
    اللهم تقينا بالدين
     
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    العَنْقَاءُ, ‏1 فيفري 2017 على 21:46
    #2
  3. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    اثابكم البارى على تفاعلكم ودعواتكم
    فى موازينكم
     
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    (منير), ‏2 فيفري 2017 على 00:33
    #3
  4. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

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    ياأخي عادي تخدم
    ولكن لازم يسلحها والدها بالضوابط والتوعية
    فرق واحد يبعث بنتو تخدم بحجاب و واحد يبعثها متبرجة
    لازم التوعية والمراقبة فقط
     
    sanaya, ‏3 فيفري 2017 على 02:01
    #4
  5. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    اخي منير اطال الله عمرك .. افهم من كلامك ان اي إمرأه خرجت للعمل ولي امرها ديوث ..! أليس كذلك ؟!!
    على ضؤ اجابتك أتمكن من الرد مع تحيتي مسبقا ...
     
    aljentel, ‏3 فيفري 2017 على 03:00
    #5