موضوع يخص من استرعاه الله رعية

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ان الأمور التي لاحظتها كثيرا أننا حينما نتحدث عن فتنة النساء في زماننا هذا وعن الواقع المر والأليم الذي صارت تعيشه المرأة (المسلمة ) ومقدار الإنحلال الخلقي والإستهتار الذي صارت تتخبط فيه. عندما نتحدث عن هذا وغيره نرى الكثير من الفتيات ينبرين للدفاع عن بنات جنسهن ويلقين باللوم على الرجل (الديوث) الذي هو رأس الفتنة ومنبع الشر في كل ما وصلت إليه المرأة من شرور وفتن وفساد فهو الذي يرضى ويقر بالخبث في أهله لذلك فهو المسؤول الأول عن هذه الفتن وهذا الفساد.

ومما لا شك فيه أن هذا الكلام فيه الكثير من الصحة ولكن هذا يقودنا إلى طرح سؤال مهم

هل الرجل الذي ترك ابنته أو زوجته أو أخته لتخرج لتزاحم الرجال بأكتافها في أماكن العمل في كل الميادين وما يتبع ذلك من اختلاط وخلوة ومصافحة للرجال الأجانب وخضوع بالقول لهم وربما معاكسات وتحرش وربما ما هو أكبر من ذلك. هل هذا الرجل أيضا ديوث ؟؟

أم أن مسألة العمل خارج البيت مستثناة من أعمال الدياثة ؟؟

وهل حقا أن الإضطرار هو دافع المرأة للعمل خارج البيت ومخالفة أمر ربها القاضي بالقرار أم أنها العبودية للدرهم والدينار ؟؟

ملاحظة : لا داعي لاستثناء ما هو مستثنى أصلا، لذلك رجاء لا تحدثونا عن طبيبة النساء ومعلمة البنات ...

تحياتي للجميع