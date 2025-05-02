*فقه التعامل بين الزوجين (٦)*الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده .️فإن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحرا، ومن ذلك قول الشاعر :*إذا الإيمان ضاع فلا أمان**ولا دنيا لمن لم يحيي دينه**ومن رضيَ الحياة بغير دينٍ**فقد جعل الفناء لها قرينا*️والإيمان هنا هو الدين بعقائده وعباداته ومعاملاته وأخلاقه وسلوكه، وهو النظام الشامل للحياة من أولها إلى آخرها، على اختلاف أحوال الناس فيها من رجل وامرأة، ووالد وولد، وعالم ومتعلم، وحاكم ومحكوم، وغني وفقير، وزوج وزوجة، ويشمل علاقة المسلم والمسلمة بهؤلاء جميعا من خلال توفية الحقوق والإلتزام بالواجبات .️ ولكن الواقع المُعاش يُظهر لك أن *الكثير من الأزواج والزوجات قد جعلوا الدين قاصراً على علاقة كل منهما بالآخر، متناسيين أو متغافلين عن المحيطين بهما حيث يُضيع كل منهما دينه ودنياه، من حيث يشعر، أو لا يشعر .*فأكثرهم يجعل حياته قاصرةً على زوجه وأبنائه، وكأن الحياة الزوجية هي أكبر أدوار الحياة والبعض يراها الحياة بأثرها،فتعيش الزوجة من يقظتها إلى منامها تدور في فلك متطلبات الزوج ورغباته، وكأنها ما خلقت إلا لذلك!ولا تزال تدور في تلك الدائرة الضيقةحتى تسقط مغشيةً عليها، لترى الحقيقة المرة أنها لم تكن أمَة ربِّها وإنما كانت أمَة زوجها ! .فلا حظ لها في ذكرٍ وصيامٍ، أو علمٍ وقيامٍ، أو بر والدين أو إحسان لجيران، أو بذل لوقتٍ ومالٍ لدعوة الشاردين ممن حولها عن دين الله رب العالمينحيث تُصبح الحياة الزوجية لا تخرج عن مكثٍ في المطبخ بالنهار، ولباسٍ ورياشٍ وزينةٍ وانشغالٍ بالشهوات إلى الأسحار، أو غطيط مع النائمين، أو مذاكرة دروس مع الدارسين، مع ضياع تحرير النية وراء ذلك كله.*وحين تقف على الحقيقة تراها كلها دنيا ياصاحبي* ، وإن غلَّفها من غلَّفها بأنها تُقى ودين، والمؤشِّر الذي يدلك على كونها دنيا وليست بدين*"تغير النفوس"* عند وجود ذلك وفقده، فرحاً وسروراً أو غمَّاً وحبوراً .*والزوجة التي تنساق وراء زوجها حتى تصير حياتها هكذا*، تحتاج أن تنظر في حقيقية تدينها ودعوى التزامها.ما أحوج النساء أن يعلمن أن علاقتهن بأزوجهن *"جزء من الحياة وليست هي كل الحياة، وأنها جزء من الدين وليست هي كل الدين*، والناظرة في أحوال زوجات الصحابة تجد أنهن لم يقصُرن الحياة على تلك السفاسف والتفاهات التى انشغل بها أكثر الزوجات، وإنما كنَّ يفعلن مثل ذلك وفوق ذلك، فقد كنَّ رضوان الله عليهن تائبات قانتات صائمات قائمات عالمات مجاهدات،لقد ضربن رضي الله عنهن أروع الأمثلة في ذلك كله، وما من زوجة إلا وهي مأمورة أن تاخذ أُسوتها وقدوتها من تلك الصحابيات،قال تعالى"{ *وَمَن یُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَیَتَّبِعۡ غَیۡرَ سَبِیلِ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَاۤءَتۡ مَصِیرًا*}[سورة النساء ١١٥] .ما أحوج الأزواج والزوجات *إلى النظر في سيرجيل الصحابة والتابعين*ذلك الجيل الذي تأسست على يديه خير أمةٍ أخرجت للناس، وقامت على يديه أكبر دولة في تاريخ العالم كله، قد انطلقوا في الحياة بهمم عالية، ونفوس زاكية،وأبدان على الجهاد في سبيل الله صابرة، لتُخرج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن حمئة المعصية إلى رياض الطاعة، ولم يمنعها من تأدية دورها في الحياة تلك الأمور التي يتعذر بها الكثير من الناس في دنيا الله رب العالمين، ويَعُدُّونها أعذار عن طلب العلموتحصيل العبادة، والدعوة إلى الله،مع الإنفاق والبذل، والجهاد في سبيل الله، فقد كانوا كما وُصفوا رهباناً بالليل فرساناً بالنهار .واليكم معاشر الأزواج والزوجات بعض أحوال هم في ليلهم ونهارهم.️ فقد كان*رياح بن عمرو القَيْسي*تابعيَّاً جليلاً، تزوج إمرأة يقال لها *(ذُؤابة)* ، فلما جاء النهار أراد أن يختبرَها، فقامت تعجن عجينَها ..فقال: أُحضِر لك أَمَة .قالت: أنا تزوجتُ رياحًا وما تزوجتُ جبارًا عنيدًا !فلما جاء الليلُتناوَم رياح، فقامت ربعَ الليل، فقالت: يا رياحُ قُمْ .فقال: أقوم وظل نائمًا ..فقامت الربع الثاني وقالت: يا رياح، قُمْفقال: أقوم فمضى الربع الثالث، فقالت: "يا رياح قُمْ، فقال: أقوم .فدخل الربعُ الرابع فقالت: يا رياح قد عسكَر المعسكرون، وفاز المحسنون، يا ليتَ شِعري، مَن غرَّني بك! .وكانت إذا دخل الليلُ تهيأت في أجمل هيئة، فإذا كان له بها حاجة أصابها، ثم تفرغا لعبادة الله تعالى .وهذا الركب المباركعاشوا الحياة الحقة والدعوى الصادقة في التدين والالتزام، متأسِّين بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وصحبه الطيبين المطهرين. *"فلم تكن الحياة الزوجية هي كل شغلهم الشاغل، وغاية أمرهم العاجل والاجل، فلم تشغلهم عن عبادة ربهم لا في ليلهم ولا في نهارهم"*لأن الحياة بما فيها لم تكن أهداف وغايات،وانما كانت وسائل فانيات لغايات باقيات، فاستعملوا الحياة ولم تستعملهم،واستخدموها فلم يدعوها تستخدمهم،واغتنموها قبل تغبنهم في أنفسهم،ففي صحيح البخاري ومسند أحمد عن أبي عثمانَ النهدي قال: "تضيَّفتُ أبا هريرة سبعةَ أيام -أي نزلت ضيفًا عليه- فكان هو وزوجُه وخادمُه يقتسمون الليل أثلاثًا، الزوجة ثلثًا، وخادمه ثلثًا، وأبو هريرة ثلثًا". وفي تذكرة الحفَّاظ للذهبي أن سليمان التيميَّ كان عنده زوجتانِ، كانوا يقتسمون الليلَ أثلاثًا !و الحسن بن صالح -وهو من رِجال مُسلِم- كان يقتسم اللَّيلَ هو وأخوه وأمُّه أثلاثًا، فماتت أمُّه، فاقتسم اللَّيلَ هو وأخوه عليٌّ، فمات أخوه، فقام الليلَ بنفسه !وكان للحسن بن صالح جاريةٌ فباعها، فأيقظت من اشتروها في الليل، فقالوا: "أسفَرنا؟ - يعني طلع الفجر - فقالت: "لا، ألا تتهجدونَ؟"، فقالوا: "لا نقومُ إلا إلى صلاة الفجر"، فجاءت إلى الحسن تبكي وتقول: "رُدَّني، لقد بِعْتَني لأناس لا يصلُّون إلا الفريضة" فردَّها ! .والزوج الذي لايعين زوجته على اللحاق بهذا الركب *"غير أمين على نفسه وزوجه وولده"* ، لأنه يسير بهم إلى التعاسة والشقاء لا محالة، وهذا بخبر الصادق المصدوق، الذي لاينطق عن الهوى، وقد أخبر بذلك صلى الله عليه وآله وسلم، فقال : ( *تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش* ) .*فلا تغُرنَّكما معاشر الازوج والزوجات تلك* المظاهر الخدَّاعة من لذاذة المأكل والمشرب، وملاحة الوجوه ونضارة الأبدان، وجمال الرياش والأثاث، والتنقل بالسيارات الفارهات بين الشواطيء والمتنزهات🛋 ،فإنها حِملٌ على أصحابها، وهموم على أربابها، ومصارف تصرِف النفس والقلب عن عبودية ربها ومالك أمرها . ويكفي في صرف النفس عن ذلك كله قول أعلم الخلق بشأنها عند خالقا ومالك أمرها،وقد عرضت عليه بمفاتيح خزائنها ذهبا وفضة،فرفضها صلى الله عليه وسلم، مبينا حقارة شأنها فقال عنها،،لوكانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ماسقى كافرا شربة ماء،،فيا معاشر الازواج والزوجات أخرجوا الدنيا من قلوبكم، وعمروها بآخرتكم،فاهنأ ماتعيشون في الدنيا حين تهينوها لاحين تكرموها.فافيقوا معاشر الازوجات ولاتكونوا من الغافلين والغافلات،قبل ملاقاة الملائكة النازعات،وحسرات الفوت عند معاينة الموت، وشدة السكرات، ومقاساة الذفرات، ومفارقة القصور والعمارات إلى القبور حيث النور أوالظلمات،️ وصلَّى الله وسلم على محمدٍ وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين .وكتبه :"أبو عبدالله صلاح بن محمد غانم"