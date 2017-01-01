حكم النكت من أجل إضحاك الناس

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة الصارم المسلول, ‏1 فيفري 2017.

  1. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 ماي 2016
    المشاركات:
    1,903
    الإعجابات المتلقاة:
    4,234
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    بلعباس
    سئل الإمام بن باز رحمه الله تعالى:
    ما حكم النكت في ديننا الإسلامي، وهل هي من لهو الحديث علما بأنها ليست استهزاء بالدين أفتونا مأجورين؟
    فأجاب

    التفكه بالكلام والتنكيت إذا كان بحق وصدق فلا بأس به ولا سيما مع عدم الإكثار من ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم، أما ما كان بالكذب فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدّث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد. والله ولي التوفيق.
    ...............زيادة أحرى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


    فحكاية النكت لإضحاك المستمعين جائزة إذا كانت في حدود الأدب الشرعي، فقد روى     الترمذي عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا، قال: إني لا أقول إلا حقاً. تداعبنا يعني تمازحنا. وهذا الحديث قد صححه الشيخ الألباني وغيره.


    وعنه أيضاً في كتاب الشمائل، عن     الحسن قال: أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ادع الله لي أن يدخلني الجنة، فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت العجوز تبكي، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاء* فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا* عُرُبًا أَتْرَابًا.


    والواجب على من أراد التنكيت أن يتجنب الكذب، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:     ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. وهذا حديث حسن أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والدارمي عن معاوية بن حيدة. قال المباركفوري في شرح الحديث: ثم المفهوم منه أنه إذا حدث بحديث صدق ليضحك القوم فلا بأس به..


    وعليه أيضاً أن يتجنب السخرية والاستهزاء بالآخرين، لقوله تعالى:     يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {الحجرات:11}، وقوله: وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ {الحجرات:12}، فإذا راعى صاحب النكت هذه الأمور، ولم يجعل جل وقته في التنكيت، فلا نرى عليه بأساً فيه.حكم حكاية النكات لإضحاك المستمعين

     
    ميلينا, لاريمان و sقطر الندىs معجبون بهذا.
    الصارم المسلول, ‏1 فيفري 2017
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    3,280
    الإعجابات المتلقاة:
    10,284
    نقاط الجوائز:
    391
    الإقامة:
    الجزائر الحبيبة
    ممتاز بارك الله فيكم اخي
     
    الامين محمد, ‏1 فيفري 2017
    #2
  3. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 سبتمبر 2015
    المشاركات:
    2,738
    الإعجابات المتلقاة:
    12,046
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    بلاد العجب ^^
    السلام عليك
    بارك الله فيك اخي
    جزاك الله خيرا
     
    الصارم المسلول معجب بهذا.
    sقطر الندىs, ‏1 فيفري 2017
    #3
  4. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 مارس 2008
    المشاركات:
    18,476
    الإعجابات المتلقاة:
    11,330
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    سكيكدة - الجزائر
    السلام عليكم

    مشكور أخي لكن مع الأسف أصبحت النكات أتفه مما يكون وفيها تجاوزات كثيرة وأيضا سخرية وعنصرية أحيانا.
     
    الورد الأحمر, ‏1 فيفري 2017
    #4
  5. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    1,965
    الإعجابات المتلقاة:
    3,444
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    بارك الله فيك موضوع رائعة
     
    الصارم المسلول معجب بهذا.
    نعمات, ‏1 فيفري 2017
    #5
  6. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    1,965
    الإعجابات المتلقاة:
    3,444
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    جزاك الله كل الخير موضوع في القيمة
     
    نعمات, ‏11 فيفري 2017 على 17:34
    #6
  7. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 ماي 2016
    المشاركات:
    1,903
    الإعجابات المتلقاة:
    4,234
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    بلعباس
    وعليكم السلام ورحمة
    شكرا لكم على الردود العطرة
    اسال الله ان ينفعنا بما تعلمنا
     
    الصارم المسلول, ‏11 فيفري 2017 على 18:39
    #7
  8. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 مارس 2014
    المشاركات:
    2,134
    الإعجابات المتلقاة:
    5,867
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    بارك الله فيك اخي
     
    الصارم المسلول معجب بهذا.
    Malika Tlm, ‏11 فيفري 2017 على 21:57
    #8
  9. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 ماي 2016
    المشاركات:
    1,903
    الإعجابات المتلقاة:
    4,234
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    بلعباس
    وفيك بارك الله
    رب يحفظك
     
    Malika Tlm معجب بهذا.
    الصارم المسلول, ‏11 فيفري 2017 على 22:09
    #9
  10. لاريمان

    لاريمان :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏20 ماي 2016
    المشاركات:
    1,040
    الإعجابات المتلقاة:
    2,307
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    السلام عليكم
    وللنكت ضوابط لكن اين نحن منها
    بارك الله فيك اخي
     
    لاريمان, ‏11 فيفري 2017 على 22:13
    #10
  11. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى هذه مشكلتي     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 ماي 2011
    المشاركات:
    13,339
    الإعجابات المتلقاة:
    29,851
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    ميلة
    بورك فيك
     
    Twinkle Stars, ‏11 فيفري 2017 على 22:56
    #11