إنْ لم أتزوَّجه ... فأنا بدُون أخْلاق !!

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إخواني أخواتي أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة و العافية الزواج هو سنّة الله في خلقه و خير الرجال من يأتي البيوت من أبوابها فالرجل اذا أراد الزواج من فتاة معينة فهو يتقدم و يخطبها من أهلها فإما أن يذهب الى والدها و إما أن يرسل أهله الى بيت أهلها و بطبيعة البشر اذا أرادوا طلب أي شيء و أي خدمة يبدؤون الكلام بالشكر و التمجيد كذلك " الخطاب " يبدؤون بالشكر خصال الفتاة و تمجيد أخلاقها يغرقون الأهل بعبارات " ابنتكم يضرب بها المثل في الاخلاق " " ابنتكم آية في الحياء و الجمال " .. ابنتكم ... ابنتكم ... حتى تحسبها ملاكا نزل الى الارض فإذا وافقت العروس و تم كل شيء على خير فقد فازوا بالملاك أما إذا رفضت لسبب أو لآخر فيكون الله قد خلصهم من دخول إبليس الى بيتهم فتنقلب الموازين فتصبح الفتاة عديمة الاخلاق و غير راقية و متخلفة و أينما حلوا و في أي مناسبة يقطعون لحم المسكينة و أهلها لا لشيء فقط لأنها رفضت أن يكون أبنهم زوجا لها طبعا ليس كل الناس هكذا و لكن فئة منهم تفعل فحسب رأيكم لماذا ينقلب الملاك الى شيطان ؟ و هل رفض الفتاة لعريس ما يعطي له و لأهله الحق في سبها؟ كيف ستكون حياة الفتاة اذا وافقت فقط من أجل تجنب هذه المشاكل؟ كثير من الفتيات يعانين من هذه العقليات و التصرفات و هذا يجعلهن يعشن في كابوس كلما ذكرت سيرة الخطبة او الزواج أطرح هذه الاسئلة ليتني أجد إجابات لحيرتي و حيرتهن في انتظار مداخلاتكم تحياتي