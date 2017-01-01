إنْ لم أتزوَّجه ... فأنا بدُون أخْلاق !!

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إخواني أخواتي أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة و العافية

الزواج هو سنّة الله في خلقه و خير الرجال من يأتي البيوت من أبوابها

فالرجل اذا أراد الزواج من فتاة معينة فهو يتقدم و يخطبها من أهلها

فإما أن يذهب الى والدها و إما أن يرسل أهله الى بيت أهلها

و بطبيعة البشر اذا أرادوا طلب أي شيء و أي خدمة

يبدؤون الكلام بالشكر و التمجيد

كذلك " الخطاب " يبدؤون بالشكر خصال الفتاة و تمجيد أخلاقها

يغرقون الأهل بعبارات " ابنتكم يضرب بها المثل في الاخلاق "

" ابنتكم آية في الحياء و الجمال " .. ابنتكم ... ابنتكم ... حتى تحسبها ملاكا نزل الى الارض

فإذا وافقت العروس و تم كل شيء على خير فقد فازوا بالملاك

أما إذا رفضت لسبب أو لآخر فيكون الله قد خلصهم من دخول إبليس الى بيتهم

فتنقلب الموازين فتصبح الفتاة عديمة الاخلاق و غير راقية و متخلفة

و أينما حلوا و في أي مناسبة يقطعون لحم المسكينة و أهلها

لا لشيء فقط لأنها رفضت أن يكون أبنهم زوجا لها

طبعا ليس كل الناس هكذا و لكن فئة منهم تفعل

فحسب رأيكم

لماذا ينقلب الملاك الى شيطان ؟

و هل رفض الفتاة لعريس ما يعطي له و لأهله الحق في سبها؟

كيف ستكون حياة الفتاة اذا وافقت فقط من أجل تجنب هذه المشاكل؟

كثير من الفتيات يعانين من هذه العقليات و التصرفات و هذا يجعلهن يعشن في كابوس كلما ذكرت سيرة الخطبة او الزواج

أطرح هذه الاسئلة ليتني أجد إجابات لحيرتي و حيرتهن

في انتظار مداخلاتكم

تحياتي ​