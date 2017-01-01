إنْ لم أتزوَّجه ... فأنا بدُون أخْلاق !!

الموضوع في 'منتدى الحوار والنقاش الهادف [ مقالات حـصرية ]' نشر بواسطة sozy, ‏2 فيفري 2017 على 18:12.

كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون
  1. sozy

    sozy :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    إخواني أخواتي أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة و العافية
    الزواج هو سنّة الله في خلقه و خير الرجال من يأتي البيوت من أبوابها
    فالرجل اذا أراد الزواج من فتاة معينة فهو يتقدم و يخطبها من أهلها
    فإما أن يذهب الى والدها و إما أن يرسل أهله الى بيت أهلها
    و بطبيعة البشر اذا أرادوا طلب أي شيء و أي خدمة
    يبدؤون الكلام بالشكر و التمجيد
    كذلك " الخطاب " يبدؤون بالشكر خصال الفتاة و تمجيد أخلاقها
    يغرقون الأهل بعبارات " ابنتكم يضرب بها المثل في الاخلاق "
    " ابنتكم آية في الحياء و الجمال " .. ابنتكم ... ابنتكم ... حتى تحسبها ملاكا نزل الى الارض
    فإذا وافقت العروس و تم كل شيء على خير فقد فازوا بالملاك
    أما إذا رفضت لسبب أو لآخر فيكون الله قد خلصهم من دخول إبليس الى بيتهم
    فتنقلب الموازين فتصبح الفتاة عديمة الاخلاق و غير راقية و متخلفة
    و أينما حلوا و في أي مناسبة يقطعون لحم المسكينة و أهلها
    لا لشيء فقط لأنها رفضت أن يكون أبنهم زوجا لها
    طبعا ليس كل الناس هكذا و لكن فئة منهم تفعل
    فحسب رأيكم
    لماذا ينقلب الملاك الى شيطان ؟
    و هل رفض الفتاة لعريس ما يعطي له و لأهله الحق في سبها؟
    كيف ستكون حياة الفتاة اذا وافقت فقط من أجل تجنب هذه المشاكل؟
    كثير من الفتيات يعانين من هذه العقليات و التصرفات و هذا يجعلهن يعشن في كابوس كلما ذكرت سيرة الخطبة او الزواج
    أطرح هذه الاسئلة ليتني أجد إجابات لحيرتي و حيرتهن
    في انتظار مداخلاتكم
    تحياتي

     
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    sozy, ‏2 فيفري 2017 على 18:12
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    لي عودة بحول الله
     
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    الامين محمد, ‏2 فيفري 2017 على 18:55
    #2
  3. sozy

    sozy :: عضو فعّال ::

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    بارك الله فيك أخي
    في انتظار مداخلتك
     
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    sozy, ‏2 فيفري 2017 على 18:57
    #3
  4. Mustapha Bita

    Mustapha Bita :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم
    بصراحة لم امر بمثل هده اللحظة
    ولاكن اضن انها ليست من الاخلاق ابدا
     
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    Mustapha Bita, ‏2 فيفري 2017 على 19:49
    #4
  5. sozy

    sozy :: عضو فعّال ::

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    و عليكم السلام
    لا ليس من الاخلاق في شيء ابدا
    نورت الموضوع اخي مصطفى
    بارك الله فيك
     
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    sozy, ‏2 فيفري 2017 على 20:07
    #5
  6. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    هذا ظلم في حق الفتاة
    اعتقد انه من حقها ان تقبل ومن حقها ان ترفض ايضا فالزواج ليس بالقوة!
    ان رفضت الشاب واهله لسبب ما
    مثل ان ترفضه ان كان مشكوك في اخلاقه او في اخلاق عائلته او كان لايصلي ولايخاف الله
    فمادخلهم مثلا !
    والحديث في الفتاة واهلها بعد هذا كله يعتبر ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة
    مثل هؤلاء الاشخاص هم جهلة بدرجة امتياز
    واخيرا الزواج يبقى مكتوب
    بارك الله فيك اخت سوزي موضوع مثير للنقاش
     
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    أم ياسمينdz, ‏2 فيفري 2017 على 23:44
    #6
  7. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

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    مثل هذه التصرفات سببها الفراغ الفكري
     
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    sanaya, ‏3 فيفري 2017 على 00:04
    #7
  8. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مشكل مجتمعنا أنه عندما تذهب النسوة لخطبة فتاة لإبنهن لا يتقبلن هذا الأمر ويعتقدن أنه واجب على الفتاة القبول بإبنهن لكن إذا عكسنا الموضوع وجاء خطيب لبنتهن سيكون لها كل الحق في تقرير مصيرها. حلال على بناتهن حرام على بنات الناس.

    عدم تقبل رد الفتاة هو سبب هذا التحول في الأراء ورفض الفتاة للخطيب لا يعطي حقا لأحد في سبها أو شتمها لأنه وفي النهاية الزواج نصيب وهذا معناه أن هذه الفتاة ليست من نصيبه وهو ليس من نصيبها وكل شيء مكتوب في كتاب.

    لا أعتقد أن هناك فتاة تقبل مجرد قبول حتى تتجنب مثل هكذا موقف وما عساني أن أقول إن وجدت حقا إلا أنها غبية ففي النهاية حتى لو قبلت وتزوجت سينقلب رأيهم بعد الزواج وتبدأ حكاية الصراع بين الكنة وأهل الزوج :devilish:.

    مشكورة على الموضوع ما أحلانا وقت ننقاش مواضيع هكذا :kiss:.

    ننتظر منك المزيد.
     
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    الورد الأحمر, ‏3 فيفري 2017 على 00:17
    #8
  9. sozy

    sozy :: عضو فعّال ::

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    الوادي
    اهلا بك اختي ام ياسمين
    ربي يهدي عباده
    بعض البشر لم يستوعبو بعد معنى المكتوب
    فبمجرد رفض الفتاة لابنهم حتى ينقلبو عليها
    و هذا الجهل بعينه
    بارك الله فيكي اختي
    شكرا على المرور
    تحياتي
     
    sozy, ‏3 فيفري 2017 على 00:35
    #9
  10. وائل ابن الجزائر

    وائل ابن الجزائر :: عضو بارز ::

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    سلام عليكم
    موضوع راقي الاخت زكيةَ لا تحرمينا من نشاطك
    في الصميم موضوعك الله يبارك
    لماذا ينقلب الملاك الى شيطان ؟
    سنة الله في خلقه ~ تبقى حسب ماهية الشخص
    و هل رفض الفتاة لعريس ما يعطي له و لأهله الحق في سبها؟​

    لا مستحيل ولا يجوز ~ نحن الآن خضم الانفتاح العجيب وسياسة تحرر المرأة لا ترد الرجل الذي لا يعاب في دينه وعلمه ~ وان لم يعجبها الشاب لا يحق لاهله سبها او اهانتها
    كيف ستكون حياة الفتاة اذا وافقت فقط من أجل تجنب هذه المشاكل؟​

    اكيد ستكون عصيبة حسب راي الشخصي لا توافق احسن ~ فلتاتي المشاكل مع الوقت تهون ~ ولا تعاسة في زواج طول الامد
     
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    وائل ابن الجزائر, ‏3 فيفري 2017 على 00:35
    #10
  11. sozy

    sozy :: عضو فعّال ::

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    و حب التملّك و السيطرة
    بارك الله فيك على المرور
    نورتي الموضوع اختي
    تحياتي
     
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    sozy, ‏3 فيفري 2017 على 00:39
    #11
  12. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    ذكر
    هذه ظاهره منتشره في المجتمعات ؛ حينما يتقدم الشاب لخطبة فتاه وترفضه تبدأ أمه واخواته غالبا بالتحدث بالسؤ عن تلك الفتاه ..
    وبدلا من قول الحقيقه من ان تلك الفتاه او اهلها رفضوا يقلبوا الحكاية كما لو كانوا هم من غيّروا رأيهم لان الفتاه فيها وفيها واستحدثوا عيوبا لم بنزل الله بها من سلطان ..
    وهذا ان دل على شيء انما يدل على سؤ طوية من ينتهج هذا النهج ويدل بما لايدعُ مجالا للشك من سؤ سريرة وتربية تلك العائله ..
    شكرا على هذا الطرح المميز بفكرته .
     
    aljentel, ‏3 فيفري 2017 على 03:13
    #12