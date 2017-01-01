كيفية التقرب إلى الله

في وقتنا الحالي كثرة المغريات من ألبسة وروائح ومسلسلات مدبلجة وووووو

وأصبح مقاومة هدا الأمر يلزم على الأنسان أن يملك قوة الإيمان والصبر

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تخرج الفتاة الجامعية بالخصوص من منزلهم بإتجاه الجامعة

في الطريق معاكسات

في الحافلة معاكسات

في الجامعة معاكسات

وكل معاكسة قد تستعمل فيها مغريات متنوعة وغريبة للإيقاع بهاته الفتاة الملتزمة

هنا تحتاج هده الطالبة

لجهاد النفس وهو أن تقي نفسها من كل الأمور المخالفة للشرع

وقد أوضح الإسلام دلك , كما لها أن تعف نفسها في الحلال لتجنب الفواحش ........

موفقة بمواضيعك المميزة وشكرا ...