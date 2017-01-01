إخوان. واخوات منير متجدد

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

محبوبتى امى قد أنجبت لى أربعا من الإناث .

واثنين من الذكور وانا آخرهم.

هذا عدد من كتب له الحياة.

وأما من فارقوها فهم ثلاث

كنت فى الصغر أعيش بين اخواتى

كانت أيام الصبا أكثر من رائعة

نرتع ونلعب بدون شجار أو مشاحنات او هجر .

كان اخوانى الذكور لاارأهم إلا قليلا وذالك لفارق السن..