إخوان. واخوات منير متجدد

الموضوع في 'منتدى القصص والروايات' نشر بواسطة (منير), ‏5 فيفري 2017 على 16:05.

كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون
  1. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    محبوبتى امى قد أنجبت لى أربعا من الإناث .واثنين من الذكور وانا آخرهم.
    هذا عدد من كتب له الحياة.
    وأما من فارقوها فهم ثلاث
    كنت فى الصغر أعيش بين اخواتى
    كانت أيام الصبا أكثر من رائعة
    نرتع ونلعب بدون شجار أو مشاحنات او هجر .
    كان اخوانى الذكور لاارأهم إلا قليلا وذالك لفارق السن..
    واستحضر الآن لحظات كنا فيها نتدارس كتاب الله ثم كتب متميزة مثل حياة محمد.ورجال حول الرسول وخلفاء الرسول.ورياض الصالحين.ومنهج المسلم وتربية الأولاد فى الاسلام
    كانت الأجواء إيمانية.
    وكنت فى بعض الأحيان اشاركهن رغم صغر سنى فى صيام الاثنين والخميس ويوم عرفة والتاسع والعاشر من عاشورء
    كانت الأخت الكبيرة هى التى تقرأ عنا الكتب.والقران.
    أما أنا واخواتى الثلاثة فكنا نعير لها اسماعنا ونتفاعل معها.
     
    sanaya معجب بهذا.
    (منير), ‏5 فيفري 2017 على 16:05
    #1
  2. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

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    sanaya, ‏5 فيفري 2017 على 17:50
    #2
  3. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    كانت فى متابعتكم ملائكة الجنان حتى تلجون الفردوس العلى من الجنان
    بوركتم على التقاعل.
     
    (منير), ‏5 فيفري 2017 على 18:00
    #3