إخوان. واخوات منير متجدد

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبوبتى امى قد أنجبت لى أربعا من الإناث .واثنين من الذكور وانا آخرهم. هذا عدد من كتب له الحياة. وأما من فارقوها فهم ثلاث كنت فى الصغر أعيش بين اخواتى كانت أيام الصبا أكثر من رائعة نرتع ونلعب بدون شجار أو مشاحنات او هجر . كان اخوانى الذكور لاارأهم إلا قليلا وذالك لفارق السن.. واستحضر الآن لحظات كنا فيها نتدارس كتاب الله ثم كتب متميزة مثل حياة محمد.ورجال حول الرسول وخلفاء الرسول.ورياض الصالحين.ومنهج المسلم وتربية الأولاد فى الاسلام كانت الأجواء إيمانية. وكنت فى بعض الأحيان اشاركهن رغم صغر سنى فى صيام الاثنين والخميس ويوم عرفة والتاسع والعاشر من عاشورء كانت الأخت الكبيرة هى التى تقرأ عنا الكتب.والقران. أما أنا واخواتى الثلاثة فكنا نعير لها اسماعنا ونتفاعل معها.