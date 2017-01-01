معلومات عن النمل

شكل النملة يبلغ طول النملة من 2 ميليمتر وحتى 25 ميليمتر للنملة رأس كبير قياساً مع حجم جسمها بطن بيضاوية وخصر صغير لها فكين تستطيع بهما حمل أشياء ثقيلة جداً بالنسبة لها، وتستخدمها أيضاً للحفر. ولها فكان داخليان لمضغ الطعام لها هوائيان تستخدمهما لتحسس الأشياء- للتذوق والشم رأس النملة يحوي رأس النملة دماغاً معقداً تستطيع النملة من خلاله التفكير وإجراء الحسابات اللازمة، كما أنها تطلق الإنذار عند التعرض للهجوم، و يحتوي رأس النملة على ستة أرجل وقرني استشعار أو هوائيين ، وعيون مركبة تستطيع بواسطتها أن ترى الأشياء ولكن رؤية النملة تكون ضعيفة وذلك لأنها تمضي معظم وقتها تحت التراب و في الظلام، و تكون هذه العين محاطة ببعض الشعيرات الدقيقة لحمايتها. مستعمرات النمل بعض مستعمرات النمل تكون مؤلفة من عدد قليل جداً من النملات، و البعض الآخر يتكون من ملايين النملات ولكن معظم المستعمرة تكون مؤلفة من النملات العاملة و التي لا تستطيع التزاوج، إنما تقوم بمعظم العمل مثل جمع الغذاء ورعاية الصغار والدفاع عن المستعمرة. النمل والبيئة من فوائد النمل للبيئة تأكل الحشرات غذاء مهم للعديد من الحشرات تقلّب التربة فيدخل الهواء إليها تحرك المادة العضوية في التربة تلقح الزهور تحدث توازناً في عالم الحشرات أجهزة "الستالايت" عند النمل يبرز قرن الاستشعار ويتمفصل مع رأس النملة بإعجاز فائق، فقد هيَّأ الله قروناً للنملة تستشعر بها وتتحسس وتتذوق الغذاء،و يعد هذان القرنان هما المصدر الذي تحصل من خلاله النملة على المعلومات، وتكون في حالة الحركة عندما تكون النملة نشيطة. وأطلق العلماء على هذين القرنين اسم الهوائيين، لأن لديهما القدرة على تلقي المعلومات عن بعد وإرسالها كذلك. التزاوج عند النمل إن الوحيدة التي تكون قادرة على التزاوج بين النملات هي الملكة، ولهذه الملكة أجنحة أكبر من بقية النملات، وهذه الملكة تتزاوج مع النمل المذكر ذي الأجنحة أيضاً، تنتج الملكة بعد أن تتزوج البيض ومن ثم تفقس هذه البيض ليظهر النمل العامل والملكات الجدد. و تبين أن الذكور يموتون مباشرة بعد تلقيح الملكة فليس لهم أدوار سوى ذلك . بيوض النملة تنتج ملكة النمل عدداً كبيراً من البيوض يمكن تقديره بالملايين، وقد زود الله زوَّد النملة قدرةً على إفراز مواد معقمة تخرج من قنوات دقيقة تطهر و تحفظ هذه البيوض سليمة من أي بكتريا أو مكروه ممكن أن يصيبها. أرجل النملة أرجل النملة مزودة بشعيرات صغيرة تدفع الضرر عنها، وتساعد هذه الأرجل النملة على المشي بجميع الاتجاهات والتسلق وغير ذلك. وعدد الأرجل عند النملة ستة تنتهي كل واحدة منها بمخالب، وتستعملها للمشي ولتنظيف الجسم والهوائيات ومعالجة الغذاء. فم النملة تهضم النملة الطعام بعد تحويله للحالة السائلة، حيث تقوم بخلطه و مزجه بعصائر هاضمة مستخدمةً لسانها في ذلك، وهنالك آلية تمنع الجزيئات الصلبة من الغذاء من الدخول إلى المنطقة الهضمية، ويمكن أن يبقى الغذاء في المنطقة الهضمية للنملة لفترات طويلة قبل أن تأكله. قلب النملة يكون على شكل أنبوب يقوم بدفع العضلات مما يؤدي إلى دفع في جسمها،و مما يجدلر ذكره أن هذا الدم عديم اللون . رحمة النمل بعض أنواع النمل لها عبيد تعيش معها، تتستخدم النمل هذه العبيد لجمع العلف اللازم للغذاء، وتأكل معاً، وتكمن رحمة النمل بكونها حريصة على إطعام "العبيد" ولكن إذا ما غابت العبيد أو أصاب أحدها مكروه تمتنع النملات عن الأكل حتى ولو كان الغذاء موجوداً وتستمر كذلك حتى يعود العبيد أو أنها تموت جوعاً. أعشاش النمل يبني النمل أعشاشه عادة على عمق عشرة أمتار تحت التراب، حيث أن درجة الحرارة هناك تكون مناسبة له طيلة أيام السنة، وقد زود الله النمل بذكاء خارق تستخدمه في صيانة منزلها من الأعشاب الضارة وبقايا الطعام، وترتيب المنزل بشكل ملفت للنظر. ذكاء النمل يعتبر سلوك النمل من أعقد السلوكات الاجتماعية للنمل بين الحشرات، فقد أثبت العلم وجود لغة خاصة يتفاهم النمل من خلالها كما أنها تستطيع التواصل حتى عن بعد. قوة النملة تستطيع النملة حمل أشياء تزن ما يقارب العشرين ضعف من وزن جسمها أقدم نملة أقدم نملة على وجه الأرض تم اكتشافها في حجر في أمريكا عمر هذه النملة 92 مليون سنة، واكتشفت عام 1998، وقد عاشت هذه النملة في عصر الديناصورات فكّ أقوى مما نتصوّر تستطيع النملة بفكها حفر الأرض ، وهي تستطيع أيضاً القتال والدفاع عن نفسها، كما أن باستطاععتها أن تأكل وتمضغ الطعام.