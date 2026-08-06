النمل الفضي

أبو خديجة

أبو خديجة

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أوفياء اللمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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النمل الفضي.. كائن صغير لكن عجيب
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اليوم حبيت نشارك معاكم معلومة شدتني بزاف.
كاين نوع من النمل أسمه النمل الفضي، يعيش في الصحراء الكبرى، يعني تقدر تلقاه في صحراء الجزائر وتونس وليبيا

سبب تسميتو بالنمل الفضي هو أن جسمو مغطى بشعيرات صغار يلمعو كيما الفضة، وهاذ الشعيرات يعاونوه يعكس أشعة الشمس باش يقدر يتحمل السخانة الكبيرة تاع الصحراء.

والأغرب من هذا كامل، أنه يخرج يبحث على الماكلة في الوقت لي تكون فيه الرمال سخونة بزاف، وين أغلب الحيوانات يتخباو. وزيد يعتبر من أسرع أنواع النمل، يجري بسرعة كبيرة ويقضي خدمتو ويرجع للجحر قبل ما تأثر عليه الحرارة.

بصراحة، كي تشوف كيفاش هاذ المخلوق الصغير قادر يتأقلم مع ظروف قاسية كيما هاذي، تعرف بلي قدرة الله في خلقه ما عندهاش حدود.

واش رأيكم؟ كنتو تعرفو هاذ النوع من قبل، ولا هذي أول مرة تسمعو بيه؟
 
توقيع أبو خديجة
لم اكن اعلم عنه من قبل
بارك الله فيكم اخي على مشاركتنا هذه المعلومات القيمة
 
توقيع سكون الفجر

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