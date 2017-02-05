لو انا لم نكتب لاصبحنا الآن مجرد حطام لكل نكسات الحياة اذا احببنا كتبنا اذا احزننا الذين احببنا كتبنا اذا فارقنا الذين احببنا كتبنا اذا تذكرناهم كتبنا اذا نسيناهم كتبنا لكي لا ننسى نحن نكتب للذكرى :::هي الكتابة فقط::: ملجئنا اذا تراكمت صدمات الحياة وخلفت آثارها السوداء على صفحة ذكرياتنا التي لطالما حاولنا ان نرسمها بكل الوان الطيف ونبتعد بكل ما اُوتينا من صبر عن لطخاتها السوداء نعم !! نكتب حتى لا نخطئ فننسى او ننسى فنتعثر نكتب حتى لا نصرخ في وجه الذين رحلو او في وجه من غدرنا نكتب لانا نعلم ان الصراخ في وجه من رحل لن يكون فلم يعد هنالك وجه حتى نصرخه ولانا نكتب فانا نكتب حتى لا ننتهي نكتب ويقرأنا الغرباء .. تدوينات لابن العشرينيات تدوينات من مختلف الوان الحزن لطالما قلت ان الحزن يحيلني الى كاتب واحيانا الى شاعر واحيانا اخرى الى مسيقي وتدوينات اخرى اكتشفوها انتم ايها الغرباء للتعقيب والنقد الادبي لديكم مدونتي البسيطة امل بعمر اليأس ومرحبا بالجميع في :05-02-2017