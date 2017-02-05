حتى لا ننتهي نكتب ويقرأنا الغرباء

لعلك ستحبينني في مكان آخر او في زمن آخر

لعلني في ذالك المكان والزمان اكون كل شيء بالنسبة لك

لعلني في ذالك التاريخ كل شيء لا يمكنكِ هجرانه ..

قالو مِت:

لم يعلموا اني دفنت نفسي بعدك وغسًٍلت نفسي بماء الدمع

لم يعلموا ان كفني كان آخر منديل اهديتني اياه

و لم يعلموا ان قبري كان ضيقا في قلبك ..

هل انتهي:

ثم انني حاولت ان اصبح سيافا كما امرتني

في آخر قبلة تشاركناها

حتى احاول القتال بشجاعة كي لا اخسر معركة الاحتفاظ بمن احب

ثم انني حاولت مرة اخرى ان لا اهزم بعدك

لكن ويالحظ لم تعد هناك معركة تستحق ان احارب فيها

وان اكسر السيف فيها ..

هل الومك :

لانني لم اعتد ان انسى خيباتي كنت اصر دائما

على ان احب نفسي رغم اني لم اعد احبها مذ غيابك

كيف احب نفسا لا يمكنها الاحتفاظ بمن تحب

انسحب :

كانت آخر كلمة قٌلتِها لما زرتني في آخر كابوس جميل جمعنا

كيف انسحب وانا لا استطيع السير هاربا

كيف اندثر او اتلاشى ولازلت اسيرا بين يديك

يا انت الاسرى لا ينسحبون

كن قويا :

في كل مرة احمل هاتفي الذي دونت فيه رقمك الوحيد

احاول ان اتصل بك وان اسمع منك كل لوم

ولو ان اسمع منك عتابا عن هذا التأخير الطويل

لكن دون جدوى لا استطيع ان افعل اي شيء يسعدك اوحتى لا يسعدني

انتهى :

كنت اقول في آخر حرف كتبته انه لم يعد للحب مكان

في قلب خرب لم يعد صالحا للحب كقلبي

لكن

اكتشفت في آخر محاولة لي انني بالفعل وحتما لا استطيع ان اصلح للحب بعدك

لكن رغم هذا فانا استطيع ان اكون ابا لطفل ليس منك ...





حكيم ستوري ​