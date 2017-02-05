حتى لا ننتهي نكتب ويقرأنا الغرباء

الموضوع في 'مدونات هادئة [ كتابات شخصية ]' نشر بواسطة hakim story, ‏5 فيفري 2017.

  1. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏10 أوت 2013
    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
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    نقاط الجوائز:
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    لو انا لم نكتب لاصبحنا الآن مجرد حطام لكل نكسات الحياة
    اذا احببنا كتبنا
    اذا احزننا الذين احببنا كتبنا
    اذا فارقنا الذين احببنا كتبنا
    اذا تذكرناهم كتبنا
    اذا نسيناهم كتبنا لكي لا ننسى
    نحن نكتب للذكرى
    :::هي الكتابة فقط:::
    ملجئنا اذا تراكمت صدمات الحياة وخلفت آثارها السوداء على صفحة ذكرياتنا
    التي لطالما حاولنا ان نرسمها بكل الوان الطيف ونبتعد بكل ما اُوتينا من صبر عن لطخاتها السوداء
    نعم !!
    نكتب حتى لا نخطئ فننسى او ننسى فنتعثر
    نكتب حتى لا نصرخ في وجه الذين رحلو او في وجه من غدرنا
    نكتب لانا نعلم ان الصراخ في وجه من رحل لن يكون فلم يعد هنالك وجه حتى نصرخه
    ولانا نكتب فانا نكتب
    حتى لا ننتهي
    نكتب ويقرأنا الغرباء ..
    تدوينات لابن العشرينيات
    تدوينات من مختلف الوان الحزن
    لطالما قلت
    ان الحزن يحيلني الى كاتب
    واحيانا الى شاعر
    واحيانا اخرى الى مسيقي
    وتدوينات اخرى اكتشفوها
    انتم ايها الغرباء

    للتعقيب والنقد الادبي لديكم مدونتي البسيطة
    امل بعمر اليأس
    ومرحبا بالجميع
    في :05-02-2017
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, زهور الشوق, bleu roi و 5 آخرون معجبون بهذا.
    hakim story, ‏5 فيفري 2017
    #1
  2. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏10 أوت 2013
    المشاركات:
    7,509
    الإعجابات المتلقاة:
    35,210
    نقاط الجوائز:
    351
    لعلك ستحبينني في مكان آخر او في زمن آخر
    لعلني في ذالك المكان والزمان اكون كل شيء بالنسبة لك
    لعلني في ذالك التاريخ كل شيء لا يمكنكِ هجرانه ..
    قالو مِت:
    لم يعلموا اني دفنت نفسي بعدك وغسًٍلت نفسي بماء الدمع
    لم يعلموا ان كفني كان آخر منديل اهديتني اياه
    و لم يعلموا ان قبري كان ضيقا في قلبك ..
    هل انتهي:
    ثم انني حاولت ان اصبح سيافا كما امرتني
    في آخر قبلة تشاركناها
    حتى احاول القتال بشجاعة كي لا اخسر معركة الاحتفاظ بمن احب
    ثم انني حاولت مرة اخرى ان لا اهزم بعدك
    لكن ويالحظ لم تعد هناك معركة تستحق ان احارب فيها
    وان اكسر السيف فيها ..
    هل الومك :
    لانني لم اعتد ان انسى خيباتي كنت اصر دائما
    على ان احب نفسي رغم اني لم اعد احبها مذ غيابك
    كيف احب نفسا لا يمكنها الاحتفاظ بمن تحب
    انسحب :
    كانت آخر كلمة قٌلتِها لما زرتني في آخر كابوس جميل جمعنا
    كيف انسحب وانا لا استطيع السير هاربا
    كيف اندثر او اتلاشى ولازلت اسيرا بين يديك
    يا انت الاسرى لا ينسحبون
    كن قويا :
    في كل مرة احمل هاتفي الذي دونت فيه رقمك الوحيد
    احاول ان اتصل بك وان اسمع منك كل لوم
    ولو ان اسمع منك عتابا عن هذا التأخير الطويل
    لكن دون جدوى لا استطيع ان افعل اي شيء يسعدك اوحتى لا يسعدني
    انتهى :
    كنت اقول في آخر حرف كتبته انه لم يعد للحب مكان
    في قلب خرب لم يعد صالحا للحب كقلبي
    لكن
    اكتشفت في آخر محاولة لي انني بالفعل وحتما لا استطيع ان اصلح للحب بعدك
    لكن رغم هذا فانا استطيع ان اكون ابا لطفل ليس منك ...


    حكيم ستوري
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي معجب بهذا.
    hakim story, ‏18 فيفري 2017 على 21:17
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