السلام عليكماليوم سأشرح لكم طريقة الحصول على بطاقة فيزا (Visa Card) اضافة الى حساب بنكي حقيقي برقم iban، وذلك من خلال بنك Paysera*بنك Paysera هو بنك حقيقي، مقره في ليتوانيا (Lithuania)، يقدم العديد من الخدمات التي ستغنيك عن باقي البنوك الالكترونية، اضافة الى انه يوفر بطاقة فيزا (Visa Crad) تصل الى باب المنزل******************** يوفر حساب بنك بايسيرا (Paysera) العديد من الخدمات منها:حساب بنكي حقيقي مع رقم iban، يمكنك من شحن حسابك عن طريق التحويل البنكي من كل دول الاتحاد الأوروبي (Bank Transfer) دون عمولة (0%).بطاقة فيزا (Visa Card) صالحة لمدة (4 سنوات)، تستطيع أن تفعل بها لبايبال (Paypal) تفعيل كلي (سحب و استقبال الاموال)، اضافة الى استعمالها في كل العمليات المالية الاخرى المعروفة (تسوق، حجز الفنادق، السحب من الصرافات.... الخ)، بعمولة جد منخفظة مقارنة مع باقي البنوك (سيتم توضيحها لاحقا).ثمن البطاقة (3€) لفترة محدودة هذا السعر و تصلك الى باب المنزل.عمولة البطاقة (= 0.5€ شهريا) منخفظة جدا مقارنة بباقي البنوك.يمكن استخدام حساب بنك Paysera في التحويل البنكي (ارسال المال) منه الى أي حساب بنكي آخر.ليس هناك عمولة على استخدام الحساب البنكي (مجانا)يمكن تحويل الرصيد من حساب بنك Paysera الى حساب Payzaيمكن تحويل الرصيد من حساب بنك Paysera الى حساب Webmoney*اضافة الى العديد من الخدمات التي ستكتشفونها لاحقا******************لفتح حساب في بنك Paysera وتفعيله، يجب أن يملك الشخص(جواز سفر يبومتري) اضافة الى إحدى الوثائق التالية(بطاقة التعريف البيومترية، أو، رخصة السياقة)* لفتح الحساب ندخل الى موقع البنك من خلال الرابط التالي:ثم نتبع الصورندخل الى البريد الالكتروني، ونضغط على رابط اكمال التسجيل*************لطلب بطاقة الفيزا (Visa Crad) يجب اختيار المستوى الثالث (3) أو الرابع (4)* الفرق بينهما يكمن في سقف البطاقة* التفعيل في المستوى الرابع (4) يكون مثل المستوى الثالث (3) + التفعيل عبر (Skype)يمكن الارتقاء من المستوى الثالث (3) الى المستوى الرابع (4) في أي وقت تريد (فقط اضغط على ايقونة التفعيل عبر Skype) وقم بحجز موعد، ستتصل بك موظفة من البنك في الموعد و تطلب منك فتح الكاميرا، وحمل بطاقة الهوية (بطاقة تعريف، أو جواز سفر، أو رخصة سياقة) بالقرب من وجهك، لتلتقط لك صورة، وسيتم التفعيل بعدها فورا و ستجد انه تم ترقية حسابك الى المستوى الرابع (4)* سنختار المستوى الثالث (3) لأنه كاف لطلب بطاقة الفيزا، كما في الصورة*قبل القيام برفع الوثائق لتفعيل الحساب، نقوم بإضافة المعلومات الشخصية، كما في الصورةتم حفظ المعلومات بنجاحنضغط على (Back To Account) لاكمال اجراءات تفعيل الحسابثمنضغط على (Continue)*************نقوم بالضغط على (Perfom) للتحقق من رقم الهاتف، كما في الصورةنضغط على (Send The Confirmation Code) كما في الصورةسيصل كود التحقق في رسالة sms الى رقم الهاتف، نقوم بكتابته في المكان المخصص له، ونضغط على (Confirm The Phone Number)***********نلاحظ تغير كلمة (Perfom) الى كلمة (Done) أمام الهاتف، ما يعني أنه تم التحقق منه بنجاح* الآن نضغط على (Perfom) التي أمام بطاقة الهوية، كما في الصورةنقوم بإختيار إما (بطاقة التعريف البيومترية) "لا تقبل البطاقة الخضراء بالنسبة للجزائريين"، أو (رخصة السياقة الحمراء) ، ونضغط على (Submit) التي أمامها، كما في الصورةنقوم برفع صورة للوجهين لوثيقة الهوية التي اخترناها ، ثم نقوم بكتابة المعلومات المتعلقة بها، و نضغط على (Upload Documents) كما في الصورةسيتم التحقق من وثيقة الهوية في غضون 1-3 أيام، وأيام*نضغط على (Back To Account)ثم مرة اخرىنضغط على (Continue) لاكمال اجراءات تفعيل الحساب كما في المرحلة السابقة******************** نلاحظ أن حالة وثيقة الهوية هي (waiting for approval) (في انتظار التحقق)و عندما يتم التحقق منها، سيرسلون رسالة الكترونية تخبركم بذلك، اضافة الى تغير الحالة الى (Done).*************نضغط على (Perfom) التي امام الاستبيان، كما في الصورة* نكتب المعلومات الشخصية المطلوبة، ونجيب عن أسئلة الإستبيان كما هو موضح في الصورة، ثم نضغط على (Save The Questionnaire)سيتم حفظ الإستبيان، و تأتي رسالة نضغط فيها على (Return To The Account)ثمنضغط على (Continue) لإكمال الإجراء الأخير لتفعيل الحساب في المستوى الثالث و هو ارسال صورة لجواز السفر،نضغط على (Perfom) كما في الصورةنضغط على (Submit) التي أمام حواز السفرنرفع صورة جواز السفر، ونقوم بكتابة المعلومات المطلوبة، ثم نضغط على(Uplaod Documents) كما في المرحلة السابقة عند اضافة وثيقة الهوية.*************تم اكمال جميع اجراءات التحقق الخاصة بالمستوى الثالثنضغط على (Back To Account)**************************الآن نغلق الحساب، وننتظر وصول البريد الالكتروني الذي يوضح إكمال عملية التحقق من وثائق الهوية، وتفعيل الحساب**********************بعد وصول البريد الالكتروني الذي يخبرنا بأنه تم التحقق من الوثائق وتفعيل الحسابندخل الى حساب Paysera، فنلاحظ أنه قد ظهر () الخاص بحسابنا، تحت رقم حسابنا في بنك Payseraتم فتح حساب في بنك Paysera وتفعيله بنجاح*************** يمكن شحن حساب Paysera بالعديد من الطرق أهمها:وذلك من جميع الدول داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك لأن بنك Paysera هو بنك (حقيقي) ويوفر (رقم iban) اضافة الى (swift code) خاص به، والتي تستعمل أثناء القيام بتحويل بنكي* ليس هناك عمولة على المبلغ المستلم (يصل صافي)، في مدة تتراوح بين 2-5 أيام* ولمعرفة المعلومات السابقة الخاصة بحسابنا في بنك Paysera، ندخل الى الحساب، ثم نختار (Add Funds) من القائمة التي على اليسار، وبعدها نختار الدولة (أي دولة) والعملة التي سيتم الارسال بها (يفضل اختيار اليورو)، ثم نضغط على(Update Instructions) ، فتظهر لنا جميع المعلومات2- التحويل من Paysera الى Paysera* يمكن شحن (بيع وشراء) حساب Paysera عن طريق حساب Paysera آخر(مثل كل البنوك)- المبلغ يصل فورا ، وليس هناك عمولة (0%)*وللقيام بتحويل الرصيد بين حسابات Paysera، نختار (T o Paysera User) من القائمة التي على اليسار، ثم نقوم بكتابة المعلومات المطلوبة (التي أمامها * فقط) وهي:إحدى معلومات حساب المستقبل (رقم حسابه في Paysera، او رقم iban الخاص به، أو بريده الاكتروني في Paysera، أو رقم هاتفه المستخدم في حسابه Paysera)تاريخ القيام بالعملية.قيمة المبلغ.السبب (أكتب اي شيء)******************