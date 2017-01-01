ماضي الزوج والزوجة

السلام عليكم



ردي كان واضح لعلك لم تفهمي لا علينا



من ناحية الشرع العلماء أفتوا أن لايجب الخوض في الماضي عفا الله عما سلف و الزوجين يبدآن صفحة بيضاء



ويحاسبان بعضهما بدأ من يوم زواجهما فهذا صواب لان الإنسان يخطيء ويتوب ويصلح حاله ويستر نفسه والله غفور



لكن هناك ثغرة يدخل منه المنافقين تجدهم يلعبون طوال حياتهم غارقين في العلاقات ثم عندما يصل أو تصل الى سن الزواج



تلبس ثوب التدين ليس توبة بل من أجل الزواج فقط .



فلو نظرنا إلى الماضي سواء كان طفيف أو حالك السواد نجد أن هناك بصمة عاطفية تبقى بما يسمى الحب الأول و الثاني



والثالث فعندما يتزوج المرء سيبقى الماضي يلاحق بعد الزواج إلا لمن تاب حقا بعد زواجه ، لهذا الكثيرين من الشباب



والبنات يفضلون الزواج من خارج مكان إقامتهم خوفا من ملاحقة ماضيهم أو كي لا ينكشف حقيقة الطرف الأخر .



بالنسبة للخيانات الزوجية التي تحدث ليست من فراغ بل هي نتيجة التعود على العلاقات الغير الشرعية بالأحرى حب التنويع



الزوج لا ترضيه زوجته و الزوجة لا يرضيها زوجها .



حسب رأي الشخصي .. الذي يمتلك ماضي أبيض من العدل ان يتزوج بشريك مثله لأن الطيبون للطيبات فهذا النوع من الأشخاص



الذين صانوا أنفسهم طوال حياتهم فمن حقهم البحث عن شريك له ماضي نظيف بصفاء تام أما من تاب عن أخطائه فليبحث عن



شريك مثله كي يتجنبا كليهما النبش في ماضي الأخر .



و من صان نفسه يصن الله زوجه ومن لم يصن نفسه سيرتبط بمن مثله كما تصنع الأيادي تلقى فالطيبون للطيبات و الخبيثون للخبيثات



تسلمي . ​