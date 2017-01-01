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بلاغ إداري: إن شاء الله مساء الجمعة سيتم غلق المنتدى من أجل تغيير السيرفر وإن شاء الله نحاول جاهدين أن يكون المنتدى أون لاين صبيحة السبت.
** أيضا عند تغيير السيرفر سيتغير IP السيرفر وبالتالي يتغير DNS وبالتالي قد يتأخر تجديد أو التعرف عليها من شركات الإتصال في الجزائر / مرات يطول الأمر إلى 24 ساعة.
** أيضا قد يواجه البعض مشكلة في تسجيل الدخول وعليه أحث قبل عمل ذلك أن تقوموا بحذف الملفات المؤقته + الكوكيز من المتصفح (Supprimer les cookies et l'historique).
ماضي الزوج والزوجة
الموضوع في 'منتدى الحوار والنقاش الهادف [ مقالات حـصرية ]' نشر بواسطة kari 1997, 7 فيفري 2017 على 21:16.
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