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ماضي الزوج والزوجة

الموضوع في 'منتدى الحوار والنقاش الهادف [ مقالات حـصرية ]' نشر بواسطة kari 1997, ‏7 فيفري 2017 على 21:16.

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  1. kari 1997

    kari 1997 :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ان البحث في الماضي من اسباب دمار الحياة الزوجية فبعض الازواج قد يكون لهم علاقات قبل الزواج والنقاش فيها مهما كان السبب قد يكون دمارا للاسرة ومهما كان بسيط ذلك الماضي فانه قد يكون خطرا كبيرا لو نقل الى الحاضر واي اعتراف من الزوج بماضيه اشبه بفتيلة مشتعلة يضعها في حياته الزوجية قد تشعلها نارا في اي لحظة اما عن الزوجة فالموضوع يخرج قليلا عن العاطفة ويصبح موضوع شرف وكرامة في حالة معرفته لاصغر تفصيل عن ماضي زوجته وخاصة الرجل الشرقي اكثر تدقيقا لمثل هذه الامور وقد يؤدي به الى الطلاق .
    .ان الحديث عن الماضي لايؤدي فقط الى لوم مستمر بل الى هجوم ودفاع مستمرين ويزيد من تعقيد الحاضر وصعوبة علاقتهم في المستقبل
    فهل يحق لزوج او الزوجة السؤال عن ماضيهما؟؟
    وهل يحق لزوج والزوجة محاسبة احدهما الاخر عن ماضيهما؟؟
    ولماذا اكتشاف الماضي من اكبر اسباب المشاكل بين الزوجين وقد حدث قبل ان يتعرف احدهم على الاخر؟؟
     
    kari 1997, ‏7 فيفري 2017 على 21:16
    #1
  2. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    تم الاعنماد
    لي عودة ان شاء الله
     
    المتفآئلة و kari 1997 معجبون بهذا.
    أم منيــــــر, ‏7 فيفري 2017 على 22:52
    #2
  3. kari 1997

    kari 1997 :: عضو فعّال ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
    شكرا ^_^
    بالانتظار .....
     
    kari 1997, ‏7 فيفري 2017 على 22:57
    #3
  4. kari 1997

    kari 1997 :: عضو فعّال ::

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    kari 1997, ‏8 فيفري 2017 على 11:05
    #4
  5. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    موضوع حساس لكن سأجيبك نظرا لما عشته في واقعي
    وع هذا الأساس أرى أن الماضي يجب أن يبقى في الماضي المهم هو حالة الشخص حين الخطبة وسمعته الطيبة أم العلاقات لا أظن أنه يوجد رجل بدون أية علاقة عاطفية في الماضي واذا أخذناها بعين الاعتبار صدقيني ستكون هنالك مشاكل نحن في غنى عنها
     
    kari 1997 معجب بهذا.
    حكاية قمر, ‏8 فيفري 2017 على 11:24
    #5
  6. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    في الحقيقة موضوع الماضي هذا تحاسب عليه المرأة كأنه قضية شرف ولا يحاسب عليه الرجل وإن حاول أحدهم محاسبتهم يسمون هذا الماضي نزوة ! أي أن المشكل في نظري مشكل طريقة تفكير مجتمع بأكمله.

    هذا السؤال طرح في أكثر من مرة حتى على المشايخ ونصحوا بعدم الخوض في الماضي وترك ما حدث في الماضي للماضي وعدم إحيائه. كذلك كما الرجل يطلب أن تحاسبه زوجته من يوم عرفها هو كذلك ملزم بمحاسبتها من نفس اليوم.

    أعتقد أن موضوع الماضي مسألة تتعلق بطبيعة العلاقة بين الثنائي فأحيانا نجد تلمصارحة بينهما بدون محاسبة هذا يشجع كليهما على التحدث في الماضي كمعلومة فقط لكليهما.

    هذا الموضوع سيراه كل شخص من جانب وجهة نظره إذ تتعدد وجهات النظر هنا وأعتقد أيضا أنه متعلق بمدى ثقل هذا الماضي! أي هناك ماضي بسيط وماضي أسود!

    عموما هذا رأيي وسأتابع الردود.

    شكرا على الإشارة إلي من أجل الدخول للموضوع.
     
    kari 1997 معجب بهذا.
    الورد الأحمر, ‏8 فيفري 2017 على 15:49
    #6
  7. kari 1997

    kari 1997 :: عضو فعّال ::

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    العفووو فقط اردت معرفة راي البعض في هذا الموووضوع :)
     
    kari 1997, ‏8 فيفري 2017 على 18:31
    #7
  8. kari 1997

    kari 1997 :: عضو فعّال ::

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    لماذا الماضي من اكبر اسباب المشاكل بين الزوجين ..وهو فقط ماضي وقد ذهب مع الماضي ؟؟؟؟
     
    kari 1997, ‏8 فيفري 2017 على 18:33
    #8
  9. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

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    الأمم التي لا تمتلك تاريخ نظيف يشرفها ليست لها حضارة راقية هكذا بني ادم
     
    kari 1997 معجب بهذا.
    bleu roi, ‏9 فيفري 2017 على 10:42
    #9
  10. kari 1997

    kari 1997 :: عضو فعّال ::

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    لاعلاقة لردك بموضوعي !!!
    عموما مشكووور على المروور
    بارك الله فيك
    بالتوووفيق
     
    kari 1997, ‏9 فيفري 2017 على 11:03
    #10
  11. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    ردي كان واضح لعلك لم تفهمي لا علينا

    من ناحية الشرع العلماء أفتوا أن لايجب الخوض في الماضي عفا الله عما سلف و الزوجين يبدآن صفحة بيضاء

    ويحاسبان بعضهما بدأ من يوم زواجهما فهذا صواب لان الإنسان يخطيء ويتوب ويصلح حاله ويستر نفسه والله غفور

    لكن هناك ثغرة يدخل منه المنافقين تجدهم يلعبون طوال حياتهم غارقين في العلاقات ثم عندما يصل أو تصل الى سن الزواج

    تلبس ثوب التدين ليس توبة بل من أجل الزواج فقط .

    فلو نظرنا إلى الماضي سواء كان طفيف أو حالك السواد نجد أن هناك بصمة عاطفية تبقى بما يسمى الحب الأول و الثاني

    والثالث فعندما يتزوج المرء سيبقى الماضي يلاحق بعد الزواج إلا لمن تاب حقا بعد زواجه ، لهذا الكثيرين من الشباب

    والبنات يفضلون الزواج من خارج مكان إقامتهم خوفا من ملاحقة ماضيهم أو كي لا ينكشف حقيقة الطرف الأخر .

    بالنسبة للخيانات الزوجية التي تحدث ليست من فراغ بل هي نتيجة التعود على العلاقات الغير الشرعية بالأحرى حب التنويع

    الزوج لا ترضيه زوجته و الزوجة لا يرضيها زوجها .

    حسب رأي الشخصي .. الذي يمتلك ماضي أبيض من العدل ان يتزوج بشريك مثله لأن الطيبون للطيبات فهذا النوع من الأشخاص

    الذين صانوا أنفسهم طوال حياتهم فمن حقهم البحث عن شريك له ماضي نظيف بصفاء تام أما من تاب عن أخطائه فليبحث عن

    شريك مثله كي يتجنبا كليهما النبش في ماضي الأخر .

    و من صان نفسه يصن الله زوجه ومن لم يصن نفسه سيرتبط بمن مثله كما تصنع الأيادي تلقى فالطيبون للطيبات و الخبيثون للخبيثات

    تسلمي .
     
    bleu roi, ‏9 فيفري 2017 على 12:08
    #11