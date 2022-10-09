سيطرة أهل الزوج على حياة ابنهم الزوجية الى متى ...

سلام ...من خلال هذا المنتدى حبيت نهدر على موضوع خطير بالزاف وممكن يفرق حتى بين الزوجين وهو تدخل أهل الزوج المفرط في حياة الشريكين ومحاولة السيطرة على كل ما يخصهما مثلا تدخل أم الزوج أو أخته في حياة العروس ومحاولة السيطرة الكلية على منزلها ومحو شخصيتها بالكامل وفي نفس الوقت تحب بنتها تكون تحكم في دارها وتسير أمورها بنفسها هذه المعادلة الغير متكافئة الطرفين راهي غريبة جدا خاصة إذا كان الزوج ضعيف الشخصية أو من النوع اللي تتحكم فيه يماه في كلش كاين فرق بين بر الوالدين والإحسان إليهما وبين تجاوز هذا إلى ظلم الزوجة والسيطرة عليها دون ردة فعل من الزوج خوفا من غضب أمه حبيت نقول باللي ربي مايقبلش الظلم والحقرة والزوجة راهي أمانة عند زوجها هو المسؤول عن حمايتها وتوفير الأمان لها وإذا لقات المرأة باللي هذه النقطة منعدمة عند زوجها قد ترحل دون رجعة ومن بعد يجي الندم حيث لا ينفع خاصة إذا كانت طيبة حنونة وقايمة بزوجها على أكمل وجه تحترم أهل زوجها والأحسن يكون الزوج عاقل ويعرف يدير الفرق بين أسرته اللي جا منها والأسرة اللي كونها هو وإذا كثرو المشاكل مالازمش يخلي مرتو تتخبط وحدها لأنو راحتها النفسية تنعكس بالإيجابي على المنزل كامل وعلى العلاقة اللي تكون مع زوجها كاين حتى اللي ماعندهمش الذراري غير من الضغط النفسي اللي تعيشو الزوجة وسط أهله خاصة عند غيابه عن المنزل زوجتك راك مسؤول عليها قدام ربي كيما راك مسؤول على بر والدتك أيضا وإذا شفت باللي أمك راهي تدمر حياتك الزوجية بعد زوجتك وأبناءك على المكان يا لوكان ببراكة باش تنقض ما بمكن انقاضه وانت روح زور أهلك ودير واجبك معاهم وخلي أسرار منزل الزوجية وحياتك مع مرتك وأولادك بعيدة عليهم باش تربح في الطرفين لأنو مع الأسف كاين رجال فاهمين بر الوالدين غالط ويروحو يطلقو نساهم يظلموهم ويضغطو عليهم غير باش يرضيو يماهم وهذا تجاوز لحدود الله وليس بر والدين إذا شفت أمك تجاوزت الحدود ماتخليهاش تدمر شريكة حياتك وواحد مايكذب عليك ويقلك طلقها تربح دعوة الخير من عند يماك والنسا كاين ويماك غير وحدة صح ممكن كاين النسا ولكن باش تلقى بنت فاميلة تصونك وتكون سكن ليك ماشي بالساهل خاصة في الوقت اللي رانا فيه وإذا ربي عطالك هذه النعمة ماتخليهاش تروح من يديك بقرارات طائشة وغير منطقية خاطر يجي وقت رايح تندم ندم لا ينفعك بشىء ونداء لعجايز خافو ربي في بنات الناس راهم أمانات عندكم وكيما تحبو الخير لبناتكم حبوه لبنات الناس الدنيا تدور وكيما تزرعو رايحين تحصدو خلي وليدك مسكين يكون مهني مع مرتو وتمنايلو الخير وماتكونيش سبب في دمار أسرته لأنو رايحا للهلاك عند ربي بتفرقة الزوجين أكيد مانيش بكلامي هذا نجمع وين نروحو نلقاو عباد ملاح وعباد حايرين ولكن طرحت عليكم ظاهرة خطيرة رانا نعيشو فيها في مجتمعنا المعقد والرجعي وفي هذه السطور كاين جزء من تجربتي الشخصية حبيت نشاركو معاكم للتوعية فقط من هذا المنبر نقولك يا زوجي حبيتك درتك صديقي وبابا وخويا ويماك كانت سبب في دمار أسرتنا الصغيرة وانت تشوف ومادرتش موقف يخلصنا من المعاناة شحال حاولتك باش نخرجو ببراكة ونبعدو على المشاكل ولكن أنت تجاهلتني وفضلت تكمل في طريق كانت نهايتو باينة ..عمري ما ننسى المودة والرحمة اللي كانت بيني وبينك ونوكل ربي على اللي فرقتنا وعلاش يا عجوزتي درتك يما وحطيتك في عينيا واليوم كافأتيني بأنك بعدتي اب على وليدو غير باش تبردي غيرتك ونار الحقد اللي في قلبك كي شفتي وليدك يحب زوجتو كاين ناس كي تمدلهم يدك بالخير يعضوهالك حسبنا الله ونعم الوكيل شدو في نساكم وماتقبلوش عليهم الظلم راكم تتحاسبو قدام ربي عليهم ..ربي يهدي ما خلق وربي يحط الرحمة في قلوب عبادو ودمتم سالمين​