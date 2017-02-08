الخيـآل قـوة لآ يُمكن آن يُستـهآن بهآ ..

السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاتهموضوع مفيدإذا لم نكن مستعدين نفسيا لخوض تجربة والوصول الى النجاح سنبقى في اماكننا جامدين..العقل الباطن له استعمالاته التي يجهلها الكثيرين.تقبلي مني فائق الاحترام والتقديرحلم كبير