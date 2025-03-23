أبوعاتكة جاتك بــريـــة ـ الدعــــوة عامة لكل منتسبي اللمة

الأخ أبو فيصل ، إن من النّفوس نفوسًا يُشرق نورها ، و يُستضاء بضيائها ،

و إن من القلوب قلوبًا تفيض بالعطاء ، و تغدق بالمودة و السخاء

و أنت - يا أبا عاتكة - واحدٌ من هؤلاء

من الذين تركوا بصمتهم واضحة ، و أثرهم جليًّا ،

فكان لك في كل زاويةٍ من زوايا اللمة خيرٌ يُذكر ، و عطاءٌ يُشكر ، و ذكرى لا تُمحى

عِلمًا و سمتًا ، و رأيًا و سماحةً ، ما عرفناك إلا صادقا ، مخلصًا في عطائك ،

حكيمًا في مشورتك ، نبيلاً في خلقك .

ما بخلت يومًا برأيٍ سديد أزحت به غشاوةً عن عين ، و لا شحت بنصيحةٍ غالية كانت طوق نجاةٍ لغافل ،

كنت الموجِّه و المعلِّم ، و الأب الحاني لكل من عرفك و جَالس حروفك

و تفاعل مع فِكرك .

للشكر أبواب ، و للتقدير مقامات و هنا مقامك

جزاك الله خير الجزاء ، و أسبغ عليك من واسع فضله ، و بارك في صحتك و عمرك ،

و جعل ما تقدّمه في ميزان حسناتك ..



دمت بخير ..