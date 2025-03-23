أبوعاتكة جاتك بــريـــة ـ الدعــــوة عامة لكل منتسبي اللمة

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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كلمة افتتاحية
تحت اشراف الاخت @السلطانة
"من لا يشكر الناس لا يشكر الله "
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : (من صنع إليكم معروفاً فكافئوه , فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتي ترو أنكم كافأتموه ...)
عندما نبحث عن كلمات شكر و تقدير لشخص نكتب الكلمات عن وصف ما نشعر به...
لكن عندما يتعلق الامر بزعيم يقدم بلا منة و يبذل دون مقابل و يجتهد و لا يبالي
تجف الأقلام قبل أن نكتب
وأجمل عبارات الشكر والتقدير مهما كانت جامعة او شاملة لن توفيك حقك
قد تسبق حروفنا وتنهي سطورنا دون ان نعبر لك عن صدق المعاني النابعه من القلوبنا
فجزاك الله عنا كل خير
و دمت لنا اخا و زميلا
فلولا دعمك لما بقيت اللمة واقفة الى يومنا هذا فشكرا لدعمك المستمر
انت كنز نادر و مكسب و ايقونة المنتدى
شكرا شكرا شكرا لك
نيــــــــابة عن الجـــميع بدون استثنــــــــــــــــــــــــــــــاء
الزعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم
@أبو عاتكة
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اخي ابوفيصل جاتك برية
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رسالتي له هي عبارة عن دعاء
الرسالة
ربي يحفظك و يسترك و يحميك و يرزقك و يهنيك و يسعدك و يغفر ذنبك و يسر امرك و يسدد خطاك و يجعلك دخرا للوالدين و يجعلك من حفظت كتابك و يرفع مقامك و يكفي همك
السلام عليكم
أبو فيصل من الأسماء البارزة في منتدانا الغالي المعروف بمواضيعه المميزة و طيبة قلبه
كل الشكر و التقدير و الإمتنان لك لما تقدمه من جهود متواصلة للمنتدى
أسأل الله أن يحفظك و يتركك دائما مميزا في سماء المنتدى
نحن عرفنا منتدى اللمه الجزائريه على الشبكه العنكبوتيه دون الإهتمام او معرفة من يقوم عليه ويبذل جهدا مضاعفا كي يظهر بصوره تليق بمتابعيه من كل أنحاء العالم الناطقين بالعربيه ذلك الجندي المجهول الذي اوجد هذا الصرح من العدم وسهر الليالي من تقديم خدمه لمجتمعه ولأعضاه ومتابعيه هذا الإنسان يستحق ان نثني الركب بين يديه ونقول له شكرا إمتنانا لما قدم واوجد ، إلا تعرفوه انه الاخ المبجل ابو فيصل فشكرا لك ابا فيصل وشكرا لكل جهد بذلته على حساب مصالحك الشخصيه وشكرا لتقديمك مصلحة العموم على مصلحتك على مدى اكثر من عقد من الزمان ..
اعلم يقينا ان الشكر لايكفي وقد لايفي بما نكنه لك في صدورنا لكننا لانملك اكثر منه فشكرا لك وجزاك الله عنا خير الجزاء ….
الأخ أبو فيصل ، إن من النّفوس نفوسًا يُشرق نورها ، و يُستضاء بضيائها ،
و إن من القلوب قلوبًا تفيض بالعطاء ، و تغدق بالمودة و السخاء
و أنت - يا أبا عاتكة - واحدٌ من هؤلاء
من الذين تركوا بصمتهم واضحة ، و أثرهم جليًّا ،
فكان لك في كل زاويةٍ من زوايا اللمة خيرٌ يُذكر ، و عطاءٌ يُشكر ، و ذكرى لا تُمحى
عِلمًا و سمتًا ، و رأيًا و سماحةً ، ما عرفناك إلا صادقا ، مخلصًا في عطائك ،
حكيمًا في مشورتك ، نبيلاً في خلقك .
ما بخلت يومًا برأيٍ سديد أزحت به غشاوةً عن عين ، و لا شحت بنصيحةٍ غالية كانت طوق نجاةٍ لغافل ،
كنت الموجِّه و المعلِّم ، و الأب الحاني لكل من عرفك و جَالس حروفك
و تفاعل مع فِكرك .
للشكر أبواب ، و للتقدير مقامات و هنا مقامك
جزاك الله خير الجزاء ، و أسبغ عليك من واسع فضله ، و بارك في صحتك و عمرك ،
و جعل ما تقدّمه في ميزان حسناتك ..
دمت بخير ..
لا الحروف تكفي ولا الكلمات عن وصفه، من الجميل أن يكون الإنسان شمعة تنير درب الحائرين ويمسك بأيديهم ليقودهم إلى ميناء الأمان
صحا فطورك السي محمد ورمضانك كريم :
رسالتي لخويا ابو فيصل :
أولا ان شاء الله راك بخير و صحتك ووليداتك كامل بخير ،معرفتي بيك معرفة قديمة بما انك من الجيل الاول وانا من الجيل الثاني للمة ،حقيقة انسان محترم في كامل كلاموا مع الصغير و الكبير ، ما ننسالكش موقف نتاعك لي كان قبل أشهر فقط راهو يعرفوا مليح ,نعزو ونقدروا وين نزور بوسعادة نتفكروا وان شاء الله نتلاقاوه في يوم من الأيام على مهراس زفيطي من يد بوسعادية حرة ،حتى ومصراني مكاش منو بصح على جال الزفيطي نضحي بالمصران ،ان شاء الله نتمنالك كل الخير و وليداتك نشوفوهم مستقبلا علماء و لا تجار كبار رمضانك كريم وكل عام وانت بخير .
أخينا الكريم سيد هذا القصر الزاهي والصرح العظيم استاذنا الفاضل ابو عاتكة تحية طـيبة ملؤها التقدير و الإحترام
في غاية الشكر نحن والامتنان على هذا المكان الذي جمعتنا فيه على الخير والحب والألفة
و الاخوة
تعجز ألسنتنا عن جميل الثناء فشكرا بحجم ولا تكفي
شكرا لكل الجهود التي قدمتها لمنتدانا ولمسناها في رقي ما يطرح هنا وتميزه بفضلكم بعد الله وفضل جهودكم وعطاؤكم اللامحدود
بساتين منتدانا خضرة مزهرة بنداوة حرفك وحضورك فهنيئا لنا وجودك لا حرمنا الله وجودك
كل التحايا والتقدير
إلى الاخ ابو عاتكة
تحية طيبة ملؤها التقدير والاحترام لشخص مثابر مثلك. اشكرك جزيل الشكر على روحك النقية وعطائك المستمر و عملك الدؤوب، ، فلطالما كنت مثالًا في التفاني والإخلاص. حضورك له بصمة خاصة ، وكلماتك دائمًا ما تحمل الأثر الجميل والمعنى العميق.
نسأل الله أن يبارك لك في وقتك وصحتك، وأن يجعل كل ما تقدمه في ميزان حسناتك. دمتَ سندًا وعونًا، ودام عطاؤك مزهرًا.
كل التقدير والامتنان لك
رسالة من صاحبة قلم "الصحافية الساخرة " إلى الأخ الغالي "أبو فيصل" والذي لطالما كان لأبناء وبنات اللمة سندا طيبا في كلامه و آرائه و محاولة بدل مجهودات كبيرة لأجل المنتدى و لأجلنا..
كان دائما داعما لحروفنا التي نكتبها في كل أقسام المنتدى ، هو الشخص الوحيد الذي لم أشعر يوما بالغضب منه ، له كل الشكر و التقدير مني و دعوات يارب بالتوفيق له في حياته و أن يسهل عليه الطريق الذي يسير عليه . . فاللهم هذا الرفيق الطيب لي دعوة له فتقبلها يااارب ..
لك مني تحية السلام و المحبة
TAma aliche
(الصحافية الساخرة)
ابو عاتكة
إليك يا من تألق اخلاصا وعطاء.
لك جبالا من الشكر لك ملئ الارض شكرا واحتراما وفضلا وكرما ،لعل دعواتنا تطرق ابواب السماء فتكون ابلغ حروفنا ، لك خالص الشكر والتقدير على جهودك الكبيرة في ادارة منتدانا العزيز اللمة وتقديم الدعم والمساعدة لنا وقد كان تعاونك ومجهودك ثمينا وممتازا ،نحن ممتنون جدا للفرصه التي تمنوها لنا تحت اشرافك ،
منصبك الذي قدته بحكمه وثبات وجعلت من اللمة مكانا يشجع على الابداع والتميز ..
ياقلب لايتوقف عن العطاء، يا صاحب الهمم العالية والمخلصة ، يا من سعيت بكل ما اوتيت لانجاح وتحقيق الهدف الاسمى.
لك كل التقدير وانت القدوة التي نقتدي بها لتحقيق المزيد من الانجازات،كنت خير معين ومحفز وخير من يبارك الابداع ويحتضنه ،فجزاك الله خيرا عنا، سيبقى اسمك بصمه ونورا يضيئ طريق التميز . رفع الله قدرك واعزك ،تحياتي واحترامي .......سلامي الى عتوكة
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السلام عليك
عمي ابو فيصل الذي يثري مواضيعي بردوده ويزيده اثراءا
لكل صورة يعطيها حقها الذي تحويه فنجد عمي ابووفيصل قد اعطى قصة متفننا في التعبير و الكتابة
بل وفي كل حضور يترك اثرا طيبا
شكرا لك
السلام عليكم
أخي الفاضل أبو فيصل، العقل الراجح، الرجل الحكيم،المُحترم،الأصيل،صاحب الأخلاق العالية و القلب الطيب، وكل المعاني الجميلة
كلمات الشكر والثناء كلها لن توفِيك حقك على كل ماقدمته لهذا الصرح الغالي على قلوبنا جميعا
قدمت الكثير والكثير على مرّ السنوات والكل يشهد على ذلك ومازلت لليوم، كالغيث أينما حل نفع وإن رحل ظل أثره
ممتنون لك على كل لحظة بذلت فيها وقتك وجهدك لخدمة المنتدى
صراحة تخونني الكلمات لكي أعبّر وأشكر شخصك الكريم، نحن فخورون بوجودك بيننا
ربي يحفظك ويسعدك ويرزقك من فضله وييسر لك أمورك ويحقق لك مُرادك يارب، ربي يعطيك فرحة تُسر قلبك وخاطرك، آآآمين
شكرا
..
"من لا يشكر الناس لا يشكر الله "
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : (من صنع إليكم معروفاً فكافئوه , فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتي ترو أنكم كافأتموه ...)
لي الفخر الكبير أني قد تعاملت معك وعرفتك عن قرب ، ولي عظيم الشرف أني قد تعلمت منك شخصيا، كنت لنا خير الأخ وخير الأب وخير الصديق الناصح الامين اللمة بلا بيك ماتسوى والوا يا خويا لذا لك خالص تقديري، وامتناني على المجهود والتشجيع المتواصل الذي بذلته لتجعلنا نرتقي ونتطور إلى ما هو أفضل.
كنت لي خير معاون، وكنت لي خير ناصح، وكنت لي خير مثالًا أفتخر وأحتذي به في الصبر، والدعم، والعطاء، على مدى سنوات لذا أقل ما يمكنني تقديمه هو شكرك على دعمي في تلك الكلمات البسيطة، وأتمنى أن يرزقك الله الصحة والعافية وطول العمر وأن يمن عليك بالخير وكل ماتتمناه يا اخي
اخاك #جليلوس
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