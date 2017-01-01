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عرض بيع عرض بيع 277$ دولار perfect money برفكت موني مقابل CCP

الموضوع في 'منتدى تجارة العملات الإلكترونية [ بيع وشراء العملات ]' نشر بواسطة ibhaou, ‏8 فيفري 2017 على 15:46.

الكلمات الدلالية:
بيانات المعاملة المالية
المبلغ:
277
سعر البيع (د.ج):
180, ثابت
البنك الإلكتروني:
بيرفكت موني - Perfect Money
  1. ibhaou

    ibhaou :: عضو منتسِب :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    28
    الإعجابات المتلقاة:
    5
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله

    متوفر للبيع 277 $ دولار برفكت موني , سعر البيع 180 دج للدولار الواحد

    طريقة الدفع:عن طريق بريد الجزائر ccp

    الاولوية لمن يأخذ كامل المبلغ

    أقل مبلع للبيع 20$

    العمولة على المشتري

    المصدر: موثوق جدا

    الدفع يكون بعد التاكد من مركز البريد لا داعي للاحراج


    ملاحظات هامة:
    - مدة الحجز 12 ساعة وإلا يكون حجزك ملغي
    - بعد أن أحجز لك المبلغ عليك أن تِؤكد الحجز مرة ثانية لأرسل لك البيانات مع الإشراف
     

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      حجم الملف:
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      المشاهدات:
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    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏9 فيفري 2017 على 06:49
    ibhaou, ‏8 فيفري 2017 على 15:46
    #1
  2. Fethi.dz

    Fethi.dz :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أوت 2006
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    Fethi.dz, ‏9 فيفري 2017 على 06:50
    #2
  3. ibhaou

    ibhaou :: عضو منتسِب :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    28
    الإعجابات المتلقاة:
    5
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    ibhaou, ‏9 فيفري 2017 على 07:12
    #3
  4. bassamparis

    bassamparis :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 نوفمبر 2016
    المشاركات:
    49
    الإعجابات المتلقاة:
    2
    نقاط الجوائز:
    3
    أخي إحجز لي 216 وأرسل معلومات الحجز
     
    bassamparis, ‏9 فيفري 2017 على 10:22
    #4
  5. bassamparis

    bassamparis :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 نوفمبر 2016
    المشاركات:
    49
    الإعجابات المتلقاة:
    2
    نقاط الجوائز:
    3
    أخي تابع موضوعك اليوم هوآخر يوم في الأسبوع أرسل لي معلومات الدفع من فضلك
     
    bassamparis, ‏9 فيفري 2017 على 11:25
    #5
  6. ibhaou

    ibhaou :: عضو منتسِب :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    28
    الإعجابات المتلقاة:
    5
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    تم الحجز لك أخي
     
    ibhaou, ‏9 فيفري 2017 على 11:51
    #6
  7. astra200

    astra200 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏20 أكتوبر 2016
    المشاركات:
    43
    الإعجابات المتلقاة:
    11
    نقاط الجوائز:
    3
    أحجز 20 من فضلك و ارسال بيانات الدفع .
     
    astra200, ‏9 فيفري 2017 على 11:56
    #7
  8. bassamparis

    bassamparis :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 نوفمبر 2016
    المشاركات:
    49
    الإعجابات المتلقاة:
    2
    نقاط الجوائز:
    3
    ارسل معلومات الدفع أخي
     
    bassamparis, ‏9 فيفري 2017 على 11:59
    #8
  9. ibhaou

    ibhaou :: عضو منتسِب :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    28
    الإعجابات المتلقاة:
    5
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    تم ارسال معلومات الدفع عبر المشرف
     
    ibhaou, ‏9 فيفري 2017 على 12:00
    #9
  10. ibhaou

    ibhaou :: عضو منتسِب :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    28
    الإعجابات المتلقاة:
    5
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    تم حجز لك أخي 20 دولار
    معلومات الدفع تم ارسلها عبر المشرف
     
    ibhaou, ‏9 فيفري 2017 على 12:03
    #10
  11. bassamparis

    bassamparis :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 نوفمبر 2016
    المشاركات:
    49
    الإعجابات المتلقاة:
    2
    نقاط الجوائز:
    3
    شكرا أخي تم إستقبال معلومات الدفع سأرسل مقابل 210 فقط وشكرا أخي
     
    bassamparis, ‏9 فيفري 2017 على 12:03
    #11
  12. ibhaou

    ibhaou :: عضو منتسِب :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    28
    الإعجابات المتلقاة:
    5
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    أخي أحجزلك 210 دولار فقط
     
    ibhaou, ‏9 فيفري 2017 على 12:05
    #12
  13. astra200

    astra200 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏20 أكتوبر 2016
    المشاركات:
    43
    الإعجابات المتلقاة:
    11
    نقاط الجوائز:
    3
    تم إستلام البيانات و جاري الدفع
     
    astra200, ‏9 فيفري 2017 على 12:15
    #13