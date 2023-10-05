عرض بيع بيع 100$ perfect money مقابل ccp او BaridiMob

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
MESSI23000
المبلغ المتاح
100.00 دولار
سعر البيع
225.00 د.ج / دولار ، ثابت
البنك الإلكتروني
Perfect Money - بيرفكت موني
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو مَلكِي ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
13,844
نقاط التفاعل
2,618
النقاط
351
السلام عليكم متوفر 100 دولار perfectmoney
الدفع عن طريق ccp
1 دولار = 225 دج
العمولة يتحملها المشتري



الاولوية لمن يحجز كامل المبلغ


يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
 
احجزلي ماقيمته 5000دج
 
احجز المبلغ كامل أخي
 
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