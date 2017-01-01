  1. بلاغ إداري: إن شاء الله مساء الجمعة سيتم غلق المنتدى من أجل تغيير السيرفر وإن شاء الله نحاول جاهدين أن يكون المنتدى أون لاين صبيحة السبت.
    ** أيضا عند تغيير السيرفر سيتغير IP السيرفر وبالتالي يتغير DNS وبالتالي قد يتأخر تجديد أو التعرف عليها من شركات الإتصال في الجزائر / مرات يطول الأمر إلى 24 ساعة.
    ** أيضا قد يواجه البعض مشكلة في تسجيل الدخول وعليه أحث قبل عمل ذلك أن تقوموا بحذف الملفات المؤقته + الكوكيز من المتصفح (Supprimer les cookies et l'historique).

حوار مع قلبي حول الحب

الموضوع في 'منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏9 فيفري 2017 على 12:10.

  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    124
    الإعجابات المتلقاة:
    96
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    المسيلة
    الحب جحيم يطاق . . والحياة بدون حب نعيم لا يطُاق

    قد تنمو الصداقة لتصبح حباً ، ولكن الحب لا يتراجع ليصبح صداقة

    الحب تجربة حية لا يعانيها إلا من يعيشها

    الحب سلطان ولذلك فهو فوق القانون

    الحب كالحرب من السهل أن تشعلها . . من الصعب أن تخمدها

    الحب هو اللعبة الوحيدة التي يشترك فيها اثنان ويكسبان فيها معاً أو يخسران معاً

    قد يولد الحب بكلمة ولكنه لا يمكن أبداً أن يموت بكلمة

    الحب لا يقتل العشاق . . هو فقط يجعلهم معلقين بين الحياة و الموت

    مأساة الحب تتلخص في أن الرجل يريد أن يكون أول من يدخل قلب المرأة . .

    و المرأة تريد أن تكون آخر من يدخل قلب الرجل

    في الحب خطابات نبعث بها وأخرى نمزقها وأجمل الخطابات هي التي لا نكتبها

    الحب وردة والمرأة شوكتها

    يضاعف الحب من رقة الرجل ، ويضعف من رقة المرأة

    الحب عند الرجل مرض خطير ، وعند المرأة فضيلة كبرى

    الحب أنانية اثنين

    الحب المجنون يجعل الناس وحوشاً

    ما الحب إلا جنون

    الحب ربيع المرأة وخريف الرجل

    الحب يرى الورود بلا أشواك

    إذا أحبتك المرأة خافت عليك ، وإذا أحببتها خافت منك

    الحب يستأذن المرأة في أن يدخل قلبها ، وأما الرجل فإنه يقتحم قلبه دون استئذان

    الحب أعمى والمحبون لا يرون الحماقة التي يقترفون

    الحب دمعة وابتسامة

    ما أقوى الحب ، فهو يجعل من الوحش إنساناً ، وحيناً يجعل الإنسان وحشاً

    الحب لا يعرف أي قانون

    الحب هو الأكثر عذوبة والأكثر مرارة

    نتائج الحب غير متوقعة

    الحب هو تاريخ المرأة وليس إلا حادثاً عابراً في حياة الرجل

    الحب يدخل الرجل عبر العينين ، ويدخل المرأة عبر الأذنين

    الرجال يموتون من الحب ، والنساء يحيين به

    الغيرة هي الطاغية في مملكة الحب

    المرأة لغز ، مفتاحه كلمة واحدة هي: الحب

    الحب زهرة ناضرة لا يفوح أريجها إلا إذا تساقطت عليها قطرات الدموع

    الحب أقوى العواطف لأنه أكثرها تركيباً

    الحب هو الدموع ، أن تبكي يعني أنك تحب

    وجد الحب لسعادة القليلين ، ولشقاء الكثيرين

    الحب سعادة ترتعش

    إن الحب يهبط على المرأة في لحظة سكون ، مملوءة بالشك والإعجاب

    تولد الغيرة مع الحب ، ولكنها لا تموت معه

    شيئان يفسدان الحب .. الصمت والإهمال

    الحب كالرمل في يدك‏..‏ اذا أقفلت أصابعك عليه برفق بقي في بطن يدك‏,‏ وان ضغطت عليه هرب من أصابعك‏

    الذي يخاف الحب أرق من الذي يخافه

    الحب الحقيقي : هو أن تحب الشخص الوحيد القادر على أن يجعلك تعيسا

    أجمل ما في الدنيا: الحب والرغيف والحرية

    الإهمال يقتل الحب ، والنسيان يدفنه

    الحب سلطان ولذلك فهو فوق القانون

    أنت لا تعرف قلبك حتى تفشل في الحب

    الحب كالقمر له وجهان: الغيرة هي الوجه المظلم

    الحب يقضي على الكثير من الآلام لأنه أعظمها

    الدموع تروي الحب والبسمات تنعشه

    الحب يجعل الزمن يمضي والزمن يجعل الحب يمضي

    الحب أن تفنى في شيء والموت أن يفنى فيك شيء

    الحب الحقيقي هو الذي تحس به بعد فوات الأوان

    الحب هو أن تبالغ في قيمة من تعرف ، والغيرة هي أن تبالغ في قيمة من لا تعرف

    الإخلاص في الحب ليس إلا كسلا في النظر إلى إنسان آخر

    لذي يحب يصدق كل شيء أو لا يصدق أي شيء .
    ***
    الغيرة مسألة كرامة وليست مسألة حب .
    ***
    السعيد جدا من لا ينتظر شيء من أحد .

    ***
    الحب يولد من لا شيء .. ويموت بأي شيء .
    ***
    الحب ليس لون واحد .. بل كل الألوان .
    ***
    الإهمال يقتل الحب .. والنسيان يدفنه .
    ***
    تصبح الحياة قاتمة إذا أنطفأ الحب .
    ***
    في الحب كل شيء صدق .. وكل شيء كذب أيضا.
    ***
    الحب حلم ، والزواج حقيقة .. وحياتنا أن نخلط بين الإثنين.
    ***
    الحب من طرف واحد قائم على الذل والخضوع .
    ***
    كوارث الدنيا إننا نقول نعم بسرعة ولا نقول لا ببطء.
    ***
    حنان المرأة أقوى من قوة الرجل .
    ***
    جرح المرأة لمرأة أخرى لا علاج له .
    ***
    شيئان يفسدان الحب .. الصمت والإهمال .
    ***
    حياة بلا أصدقاء لا حياة .
    ***
    الحب بذرة تتمنى المرأة أن تزرع في قلبها .
    ***
    الحب كالحرب من السهل أن تبدأها ومن الصعب أن تنهيها .
    ***
    الحب طفل صغير لا يعرف إلا كلمتين ( عاوز كمان ) .
    ***
    إن للقلب منطقا لا يعرفه علم المنطق .
    ***
    لا تقل أحبها لكذا ..ولكن قل : أحبها رغم كذا وكذا وكذا .
    ***
    بالحب لا نعقل وبالعقل لا نحب .
     
    وردة فواحة, ‏9 فيفري 2017 على 12:10
    #1