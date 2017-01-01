القنوات الخاصة و كشف العورة

السلام عليكم

انا اتفق معك ان هناك بعض النقائص و لكن هذا لا يعني ان الوضع كارثي

نعم فرحنا كلنا بافتتاح قنوات خاصة انا شخصيا مند ذاك اليوم اتابعها اكثر من القنوات العربية التي كنا نتابعها قبل

لماذا نحتقر ابناء بلدنا ؟هناك كفاءات و صحفيين ما شاء الله نقاشات و تحليلات ما شاء الله

لماذا نجمع الكل و نرميهم في سلة المهملات و نقول لا شيء يصلح

اي نعم هناك فرق بينهم و بين القنوات اللبنانية على حد قول الاخت و لكن التجربة تلعب دورا كبير هناك في بعض القنوات العربية من امضت اكثر من عشرين سنة في التنشيط

من الطبيعي انها لا تخطئ و انها تتصرف بشكل عادي في حالة خطا ما

انا اتابع اكثر من قناة و اشاهد التحليلات و النقاشات السياسية و الاجتماعية و حتى الرياضية يعني تضاهي القنوات العربية و نرفع رؤوسنا بها

يعني لست غائبة عن الساحة و لست ساذجة او غبية

و لعلمك اشاهد بعض القنوات الاخبارية العربية الكبرى ليس هناك فرق كبير حتى ان بعض الصحفيين الجزائريين غابو من شاشاتنا لنروهم على شاشات عربية

اليسو جزائريين هؤلاء؟ ام انهم لما غيرو القناة اصبحو اعلاميين مشهورين و ذوي خبرة كبيرة

يعني اتساءل هل فعلا تشاهدون قنواتنا الخاصة عن كثب حتى تحكمو عليها بهذا الحكم القاسي

هناك نقائص اكيد و لكن هي لا تزال قنوات فتية و مع ذلك هناك بعضها من وصل الى القمة حتى ان احداها حصلت على جائزة في دبي

يعني هذا ان صيتها وصل الى الخارج و هناك من لا تزال تكافح من اجل البقاء

هناك اصوات جميلة و طريقة القاء اجمل استغرب فعلا ما كتبت يا محمد كما استغرب ردود بعض الاعضاء

من الاكيد اذا مررت مرور الكرام على اية قناة منهم انني لا اعرف قيمتها و برامجها و كل ما تقدمه

لان هناك من يمضي وقته مع القنوات الفرنسية او العربية و هذا طبعا شانهم لا دخل لي فيه و اذا سالتهم عن القنوات الجزائرية يسخر منها و يحتقرها

لا نستطيع ان نحكم على شيء هكدا دون متابعته

نعم هناك قنوات رديئة و مستواها ضغيف و لكن هناك في المقابل ما نفتخر به فلا نخلط الامور رجاءا

هذا طبعنا نحن الجزائريون نحتقر كل ما هو جزائري عوض ان ندعمه و ندفع به الى الامام و نشجعه

شكرا لك محمد و عذرا على صراحتي لان الامر لم يرق لي ​