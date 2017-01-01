القنوات الخاصة و كشف العورة

السلام عليكم لاشك انكم مثلي انتظرتم على احر من الجمر السماح للخواص باطلاق قنوات خاصة تلفزيونية على وجه الخصوص او ما يسمى بالاعلام الثقيل و استبشررنا خيرا باطلال اول قناة جزائرية و ظننا انه ميلاد نجوم و افكار و نشر للثقافة و العلم و الخبر بطريقتنا الخاصة بنا نحن كجزائرييين و استبقنا التوقعات بأنها فرصة لظهور اعلاميين موهوبين كانوا محرومين من فرص البروز و ابراز المواهب و كذا مخرجين و فنيين و ربما علماء و رفعنا سقف احلامنا الى حد السماء فكانت الانطلاقة مخيبة لكننا قدمنا الاعذار فالخبرة تنقصنا و هو مجال جديد علينا و اغمضنا اعيننا عن الاخطاء الفادحة الفنية و اللغوية و اللاملائية و كنا نقول خطأ مطبعي و خطأ بشري و خطأ مقبول و خطأ شاذ لكن توالت الأيام و توالت معها الخيبات و ما كان شكا أصبح يقينا أن الاعلام ما هو الا انعكاس لمستوى تعليمنا المتقهقر كما و نوعا و ان الاعلام هو انعكاس لخراب جيلنا و نكسته فظهرت صورا كنا نتمنى ان تبقى مستورة اعلاميين اشبه بالببغوات تتحدث بلا وعي يتحدث عن مصيبة بالابتسامة عريضة و كأنه في زفاف أخيه و ينقل لنا خبر النعي بقهقهة كأن تخبطه مس من الشيطان و اذا اجتمعوا في حصة ظنوا انفسهم انهم لوحدهم و لا يتابعهم أحد هرجوا و مرجوا و ظحكوا و طاشوا أحسسنا بسببهم بالقياء فكتبوا اخبارا بلا تيقن بل و أحيانا غبية قلدوا غيرهم فنقلوا لنا ثقافات غريبة عنا و يا ليتهم اتقنوها فظهروا سذجا فأبانتوا رجالا خنثا و نساءا أشبه بالدمى حصص نسخة طبق الأصل لأفشل الحصص نشرات اقرب الى اجتماع في مقهى و صحفييين متيقن ان مستواهم مستوى جهلاء المهم يحمل الميكروفون و يتحدث خبط عشواء لغتهم ركيكة هجينة فلا هي عربية و لا فرنسية و لا عامية فالجار اصبح أداة نصب و المجرور اصبح عندهم منصوبا حتى الكميرة الخفية عندهم نزلت الى مستوى الهمج و المزاح و الفكاهة اصبحت وقاحة حتى مستوى لباسهم و اناقتهم اقرب الى الشواذ منه الى الطبيعة انصحكم يا اعلامييين و يا قنوات اذا اردتم النجاح فكونوا مثلنا ببساطتنا و طبيعتنا و تقاليدنا و ثقافتنا كونوا كالجلفاوي الحكيم و الشاوي الحر و القبايلي الأصيل و الصحرواي الخجول المتدين و التلي الأنيق يا جدكم لست أعرف من أين أتيتم في الأخير تبقى القنوات العامة كاليتيمة أفضل و ارزن بالرغم قدم اسلوبها و قنوات الطبخ لأنها جاءتنا من عمقنا الامين محمد