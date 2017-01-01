القنوات الخاصة و كشف العورة

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة الامين محمد, ‏10 فيفري 2017.

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  1. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
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    الجزائر الحبيبة
    السلام عليكم
    لاشك انكم مثلي انتظرتم على احر من الجمر
    السماح للخواص باطلاق قنوات خاصة تلفزيونية على وجه الخصوص
    او ما يسمى بالاعلام الثقيل
    و استبشررنا خيرا باطلال اول قناة جزائرية
    و ظننا انه ميلاد نجوم و افكار و نشر للثقافة و العلم و الخبر
    بطريقتنا الخاصة بنا نحن كجزائرييين
    [​IMG]
    و استبقنا التوقعات بأنها فرصة لظهور اعلاميين موهوبين كانوا محرومين من فرص البروز و ابراز المواهب
    و كذا مخرجين و فنيين و ربما علماء

    و رفعنا سقف احلامنا الى حد السماء

    فكانت الانطلاقة
    مخيبة لكننا قدمنا الاعذار فالخبرة تنقصنا
    و هو مجال جديد علينا
    و اغمضنا اعيننا عن الاخطاء الفادحة الفنية و اللغوية و اللاملائية
    و كنا نقول خطأ مطبعي و خطأ بشري و خطأ مقبول و خطأ شاذ

    لكن توالت الأيام و توالت معها الخيبات
    و ما كان شكا أصبح يقينا
    أن الاعلام ما هو الا انعكاس لمستوى تعليمنا المتقهقر كما و نوعا

    و ان الاعلام هو انعكاس لخراب جيلنا و نكسته

    فظهرت صورا كنا نتمنى ان تبقى مستورة
    اعلاميين اشبه بالببغوات تتحدث بلا وعي
    يتحدث عن مصيبة بالابتسامة عريضة و كأنه في زفاف أخيه
    و ينقل لنا خبر النعي بقهقهة كأن تخبطه مس من الشيطان

    و اذا اجتمعوا في حصة ظنوا انفسهم انهم لوحدهم و لا يتابعهم أحد
    هرجوا و مرجوا و ظحكوا و طاشوا أحسسنا بسببهم بالقياء

    فكتبوا اخبارا بلا تيقن بل و أحيانا غبية

    قلدوا غيرهم فنقلوا لنا ثقافات غريبة عنا و يا ليتهم اتقنوها
    فظهروا سذجا فأبانتوا رجالا خنثا و نساءا أشبه بالدمى

    حصص نسخة طبق الأصل لأفشل الحصص
    نشرات اقرب الى اجتماع في مقهى
    و صحفييين متيقن ان مستواهم مستوى جهلاء
    المهم يحمل الميكروفون و يتحدث خبط عشواء

    لغتهم ركيكة هجينة فلا هي عربية و لا فرنسية و لا عامية
    فالجار اصبح أداة نصب و المجرور اصبح عندهم منصوبا

    حتى الكميرة الخفية عندهم نزلت الى مستوى الهمج
    و المزاح و الفكاهة اصبحت وقاحة

    حتى مستوى لباسهم و اناقتهم اقرب الى الشواذ منه الى الطبيعة

    انصحكم يا اعلامييين و يا قنوات اذا اردتم النجاح فكونوا مثلنا
    ببساطتنا و طبيعتنا و تقاليدنا و ثقافتنا
    كونوا كالجلفاوي الحكيم و الشاوي الحر و القبايلي الأصيل
    و الصحرواي الخجول المتدين و التلي الأنيق

    يا جدكم لست أعرف من أين أتيتم

    في الأخير تبقى القنوات العامة كاليتيمة أفضل و ارزن بالرغم قدم اسلوبها
    و قنوات الطبخ لأنها جاءتنا من عمقنا

    الامين محمد
     
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    الامين محمد, ‏10 فيفري 2017
    #1
  2. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    ذكر
    الاهم التأسيس الصحيح فما اسس على باطل فهو باطل ...
    ولنكن متفائلين ربما القادم اجمل ...
    فالحرية الفكريه حينما يفسح لها المجال ستغير مجرى الامور للأفضل ..
    دام نبضك ..
     
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    aljentel, ‏10 فيفري 2017
    #2
  3. sanaya

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    أخي أوافقك
    مثلا قارن بين حصصنا والحصص اللبنانية مثلا
    لامن حيث المحتوى
    بل طريقة عمل المذيعة
    تجدها مرتاحة جدا
    بحيث أحيانا يقع خطأ تتحدث عادي و ماتتحرج
    بينما نحن المذيعة تقف كالدمية
    والمحتوى ركيك
    تمنيت نشوف حصة تحكي عالنجاح والتنمية البشرية ووووو
    الكثير من المواضيع نتمناها
    أما عن قناة الطبخ رووووووعة
    المهم نحكي على قناة أخرى
    داروا اشهااااااار كبير
    أول قناة للمرأة الجزائرية
    توقعت حصص هادفة
    نموذج للجزائريات الناجحات
    أفكار راقية للحياة
    ولكن (n)
    مسلسلااااااااااااااااااات
    طوال اليوم ياجدك
    هادي ثقافتنا
    هادي حياتنا
    والله خجلت
    وكداروا الحصص على واش يحكيوا
    طلبات الزواج
    يعني حنا
    الزواج + العمل+ المسلسلات
    حياتنا تدور في هذه الحلقة الفاااااارغة
    ولا أنكر أن فيه حصص شابة
    مي نسبة ضئيلة جدااااااا
    سلام
     
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    sanaya, ‏10 فيفري 2017
    #3
  4. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    شحال قارعنا لقناة خاصة تعرف بالجزائر اكثر وأكثر مي الواقع عكس شفت بزاف قنوات يعتمدو ع خاصية التشهير باعراض الناس ومشاكلهم وما يخفاش عليكم خط أحمرولا ماعلاباليش واش
    الصحافة وين وقناواتنا وين برأيهم ولات نقل للخبر بدون تحري المصداقية ولا حتى تأثيره ع الشعب طريقة الطرح رديئة ولي تنارفيني كيبقاو يقولو أول قتاة اخبارية بفف ايا ومنبعد راها اول مي تالية من حيث المستوى
    حرية التعبير عندهم ولات لتهريج و بلا بلا بلا
    لحد الآن لم أر صحفي بالمستوى الذي يؤهله لتقديم برنامج أو مناقشة مشكل أو حتى نقل خبر كلهم مثل بعضهم وانا جد متأكدة أنه بالجزائر أفضل من هم لهم كل ما يسمح بظهورهم لكن للأسف أساس الاختيار ومعيار الانتقاء الذي يعملون به يحول دون ظهور النخبة
    موفق
     
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    حكاية قمر, ‏10 فيفري 2017
    #4
  5. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    شكرا لك اخي محمد
    استسمحكن اخواتي ولكن في وقتنا الحالي صراحة هناك صحفيين بارزين ويحمروا الوجه
    القاء مناقشة ضيوف وووووووووووو
    توجد نقائص في احدي الحصص ولكن انا لا اهتم بها واضيع وقتي فيها
    مثال هناك قنوات دينية ماشاء الله قناة الجميلة والانيس روعة مشايخ تبارك الله
    وممنكرش انه هناك حصص صباحية تقرفني لا من حيث الديكور ولا التنشيط ولا الاستديو وةووووووووو
    وربي يوفق شبابنا
    تحياتي اخي
     
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    Malika Tlm, ‏10 فيفري 2017
    #5
  6. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

    موضوعك اخي يتطلب جلسة مع قهوة وقلم رصاص وممحاة وحبة اسبرين....
    القنوات الخاصة اناس ثقلت في جيوبهم القروش ولم يجدوا مجالا جديدا يستثمرو فيه ،فقد استثمرو في كل شيء :الصحة ،المرافق العمومية والتعليم وحان دور العقول ليستثمرو فيها .فتحو قناة واعطوها اسما وبحثو عن العقول التي تريد ان تعمل الشابة والشائبة واغروهم بالمال والشهرة ،ووضعو لهم الشروط تتبع الشروط تمر لا تقبل الباب يفوت جمل وامسكو العقول من الايادي التي توجع ووجهوهم نحو اعلام مارق ، ومستوى متدني ركزو معي جيدا اوليسو قادرين على أن يظهروا الحقيقة كاملة للشعب ويظهرو حقائق الامور ويبثو ما هو هادف ويجعل الشعب يتثقف في حياته اليومية ويستفيق من نومه ويصبح كل واحد فينا واعي لما يجري حوله ... بل قادرين ،ولكن من مصلحتهم أن لا يتثقف الشعب ولا يستفيق ليبقى يريك ما يحب ويسيرك كما يريد،من مصلحته أن يبقى الشعب جاهل لكي يصدق اي كلمة يقولولها ويعتبرها هي الصح ،ويؤكلك ما يريد ويعلمك ما يريد والشعب نائم اولاده ذاهبون الى الهاوية وهو لا يعي ما يحصل حوله ....هذا ما يريدونه لذلك القنوات الخاصة بالنسبة لي ما هي الا محلات لا تاخذ منها قبل أن تستفسر جيدا ....

    سليمة سواكر لاعبة الجيدو وحاملة الالقاب ماذا تفعل في التلفزيون مع حصة تفضح البيوت واسرارها وهي لا تعرف التحدث حتى ولا تعرف كيفية تسيير الحصة ،اذا كنتم تريدون أن تقلدو فقلدو بصحفي محترف عنده خبره في التعامل مع خراب البيوت انا أجد هذا مدعاة للتفكير العميق....


    رجل او شيخ يفسر الاحلام دون وعي ويحكي قصصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالعامية ويستعمل كلمات الشارع في حكاية القصة ،الا يدعو هذا للتفكير ، الا يعلم المخرج ان من احضره كارثة المخرج غبي لا أضن ذلك فكل ذلك مدبر ومخطط لتمييع الدين وجعله بلا قيمة بالنسبة لاولادنا ...
    فالنكن واعين ونبحث لأنفسنا الان العالم قرية صغيرة ويمكن أن نتقصى عن الحقيقة بكبسة زر.

    أما القنوات الخاصة ما هي الا تضييع للوقت وممكن ناخذ منها الاحوال الجوية او الاخبار الرياضيه اوبعض الاخبار المحليه .

    اخي الكريم فنجان قهوتي نفذ ،اتمنى أن لا أكون قد خرجت عن الموضوع ....
    تقبل مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
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    حلم كبير, ‏10 فيفري 2017
    #6
  7. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    السلام عليكم ورحمة الله
    موضوع جميل
    اتعلم نحن لا نفلح بشيء فقط مهرجون يظهرون على التلفزيون الجزائري يقدم حصص مقرفة , حتى مظهرهم على الشاشة لا يظهر شخصية صحافي
    وكل الحصص فضح للبيوت , والخوض في التفاهات و استقبال "مسيو تاكل الجاج" :LOL: وكانه شيء يستحق الفخر وهو تفاهة وفضائح
    اكره التحدث عن هذا فعقلي لا يحتمل هههه
    مشكور اخي على الموضوع
     
    الصحافية الساخرة, ‏11 فيفري 2017 على 20:29
    #7
  8. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    و الله نسيت الموضوع
    لي عودة للرد عليكم أعتذر منكم
     
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    الامين محمد, ‏11 فيفري 2017 على 20:32
    #8
  9. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    يوما ستنسى نفسك هههه :LOL:
    ان شاء الله ننتظرك
     
    الصحافية الساخرة, ‏11 فيفري 2017 على 20:34
    #9
  10. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    أهلا أستاذي
    لكن المستوى ركيك و غير مقنع
    و هذا مادعاني الى الخيبة
    ضف الى ذالك تقمص ألوان من غير بيئتنا و لا عرفنا

    اشكرك أخي على كرم المرور
     
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    الامين محمد, ‏13 فيفري 2017 على 19:46
    #10
  11. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    أهلا أختي تذكرت المعنى الذي يقول
    جا يمشي مسيت الحمامة نسى مشيته
    مساكين قنواتنا أرادوا تقليد القنوات الغربية فنسوا من هم
    أكثر شيء يقلقني هم اللامبالات بالمشاهد و الاستخفاف به
    فهم لا يبالون بأحد
     
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    الامين محمد, ‏13 فيفري 2017 على 19:49
    #11
  12. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    أهلا بالأكارم
    فعلا القنوات مجرد شركات لأصحاب المال و المافيا
    و هم مجرد ببغوات تنقل ما يريده ملاكهم
    مافيش مباديء بل فيه ركاكة و هشاشة و تفاهة
    في كل شيء و من كل الجوانب

    اعجبني مروركم الكريم كالعادة
     
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    الامين محمد, ‏13 فيفري 2017 على 19:51
    #12
  13. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    وهذا دليل أنو الإمكانيات موجودة ولكن يستعملها من لاثقافة لهم سوى الحفظ والتقليد
     
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    sanaya, ‏13 فيفري 2017 على 19:51
    #13
  14. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
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    و الله عندك ألف حق
    قنوات فارغة تريد أن تصعد على أحان المغبونين و همومهم
    اما مستوى الصحفيين فأقل من الصفر
    مهرجين و ثرثارين
     
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    الامين محمد, ‏13 فيفري 2017 على 19:53
    #14
  15. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
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    أعتقد هم قلة قليلة جدا جدا
    فالغالب رديء و سيء

    طبعا رأيك نحترمه و نختلف معاه و نحترم قائلته احترام كبييير و الله يشهد

    تحياتي أختي
     
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    الامين محمد, ‏13 فيفري 2017 على 19:57
    #15
  16. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
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    أهلا صحافيتنا
    و الله عندك الحق قنوات و حصص تافهة
    و صحفييين تافهين في الغاليب
     
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    الامين محمد, ‏13 فيفري 2017 على 19:59
    #16
  17. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    اخي محمد راني رجعتلك
    فلنكن واقعيين اخي نعم عندنا نقائص ولكن ندكروا المحاسن
    في الحقيقة القنوات في تطور وجد كبير
    القناة الوطنية هناك صحفيين ماشاء الله في القاء اللغة والمناقشة ووووووو
    والقنوات الخاصة وراها معروفة قمة ومننكروش الشي هذا
    اخي انت والزميلات في ردودهم وكاننا في العصر الحجري
    اخي محمد شكرا لك
    تحياتي واحترامي الكبير
     
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    Malika Tlm, ‏13 فيفري 2017 على 20:33
    #17
  18. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
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    السلام عليكم
    انا اتفق معك ان هناك بعض النقائص و لكن هذا لا يعني ان الوضع كارثي
    نعم فرحنا كلنا بافتتاح قنوات خاصة انا شخصيا مند ذاك اليوم اتابعها اكثر من القنوات العربية التي كنا نتابعها قبل
    لماذا نحتقر ابناء بلدنا ؟هناك كفاءات و صحفيين ما شاء الله نقاشات و تحليلات ما شاء الله
    لماذا نجمع الكل و نرميهم في سلة المهملات و نقول لا شيء يصلح
    اي نعم هناك فرق بينهم و بين القنوات اللبنانية على حد قول الاخت و لكن التجربة تلعب دورا كبير هناك في بعض القنوات العربية من امضت اكثر من عشرين سنة في التنشيط
    من الطبيعي انها لا تخطئ و انها تتصرف بشكل عادي في حالة خطا ما
    انا اتابع اكثر من قناة و اشاهد التحليلات و النقاشات السياسية و الاجتماعية و حتى الرياضية يعني تضاهي القنوات العربية و نرفع رؤوسنا بها
    يعني لست غائبة عن الساحة و لست ساذجة او غبية
    و لعلمك اشاهد بعض القنوات الاخبارية العربية الكبرى ليس هناك فرق كبير حتى ان بعض الصحفيين الجزائريين غابو من شاشاتنا لنروهم على شاشات عربية
    اليسو جزائريين هؤلاء؟ ام انهم لما غيرو القناة اصبحو اعلاميين مشهورين و ذوي خبرة كبيرة
    يعني اتساءل هل فعلا تشاهدون قنواتنا الخاصة عن كثب حتى تحكمو عليها بهذا الحكم القاسي
    هناك نقائص اكيد و لكن هي لا تزال قنوات فتية و مع ذلك هناك بعضها من وصل الى القمة حتى ان احداها حصلت على جائزة في دبي
    يعني هذا ان صيتها وصل الى الخارج و هناك من لا تزال تكافح من اجل البقاء
    هناك اصوات جميلة و طريقة القاء اجمل استغرب فعلا ما كتبت يا محمد كما استغرب ردود بعض الاعضاء
    من الاكيد اذا مررت مرور الكرام على اية قناة منهم انني لا اعرف قيمتها و برامجها و كل ما تقدمه
    لان هناك من يمضي وقته مع القنوات الفرنسية او العربية و هذا طبعا شانهم لا دخل لي فيه و اذا سالتهم عن القنوات الجزائرية يسخر منها و يحتقرها
    لا نستطيع ان نحكم على شيء هكدا دون متابعته
    نعم هناك قنوات رديئة و مستواها ضغيف و لكن هناك في المقابل ما نفتخر به فلا نخلط الامور رجاءا
    هذا طبعنا نحن الجزائريون نحتقر كل ما هو جزائري عوض ان ندعمه و ندفع به الى الامام و نشجعه
    شكرا لك محمد و عذرا على صراحتي لان الامر لم يرق لي
     
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    أم منيــــــر, ‏14 فيفري 2017 على 12:04
    #18
  19. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
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    الجزائر الحبيبة
    اهلا و سهلا خالة لا أبدا بل بالعكس نسعد بالرأي المخالف
    عندي طلب اذا كان عندك وقت هناك مناظرة بخصوص هذا الموضوع اذا تقدري ستكونين احد طرفي هذته المناظرة
    انتظر ردك
     
    الامين محمد, ‏17 فيفري 2017 على 11:06
    #19
  20. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    اهلا بك محمد تاخرت كثيرا في الرد حتى ظننتك لن ترد علي
    لا باس
    نعم ساكون في الموعد ان شاء الله
     
    أم منيــــــر, ‏17 فيفري 2017 على 11:11
    #20
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