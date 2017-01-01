أهم النصائح لفترة خطوبة سعيدة

يقال أن فترة الخطوبة هي أجمل الفترات التي يمر بها أي شخصين خلال علاقتهما التي تبدأ عادة باللقاء والتعارف المبدئي ثم تمر بسلسلة من التطورات حتى يتم إعلانها بشكل رسمي من خلال الخطوبة التي قد تستغرق فترة طويلة قبل أن تتوج بالزواج، مما قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى أن يخيم الروتين على العلاقة بين الطرفين فيصيبها بالملل ويحولها من أكثر الفترات بهجة وحيوية إلى مرحلة مملة ينتظر الطرفان انتهاءها في حال كنتما سيدتي ممن يعيشان حالياً فترة خطوبة طويلة يهددها شبح الملل، اتبعا النصائح التالية: الشوق يطرد الملل: اتركا مساحة للشوق بينكما، لا تقضيا سوياً معظم أوقات اليوم، ولا تلتقيا يومياً إن لم يكن هناك داع لذلك كي لا تشعرا بالملل وكي يبقى الشوق دائماً مشتعلاً بينكما، فالشوق يطرد الملل من العلاقة. لا تغيرا ما يهمكما ويفرحكما: نعم أنتما الآن مخطوبان، كلاكما مشغولان بتحضيرات الزفاف وبقضاء وقت كاف معاً للتعرف أكثر على بعضكما، لكن هذا لا يعني أن يترك كل منكما ما اعتاد عليه دوماً ما دام لا يؤثر سلبياً على علاقته بشريكه. ففي اللحظة التي يبدأ الشخص بالتخلي عما يهمه ويحبه من أجل الطرف الآخر، يبدأ الملل والانزعاج وعدم الارتياح باختراق العلاقة. إن كنتي سيدتي على سبيل المثال معتادة على قضاء كل يوم سبت بالسهر مع أصدقائك والترفيه عن نفسك، فلا داعي لإلغاء هذه العادة من جدولك إلا في حال طرأ التزام مهم لعلاقتكما في أحد أيام السبت. وإن كنت مثلاً مرتبطة بعمل تطوعي يهمك فلا داعي لإلغائه ما دام لا يأخذ كامل وقتك غيرا بعض ما اعتدتما عليه معاً: اكسرا الروتين، لا داعي لاتباع نفس الجدول أسبوعياً، غيرا ما اعتدتما عليه من وقت لآخر، فأحياناً تغيير القليل يغير الكثير قررا مثلاً أن تقوما أسبوعياً بنشاط مختلف لم تقوما به من قبل، مثلاً زيارة منطقة أثرية لأول مرة، ممارسة رياضة ما لأول مرة، تذوق وجبة ما لأول مرة .. إلخ. ترجما اهتماماتكما وهواياتكما إلى أفعال: شاركا بعضكما الاهتمامات والهوايات، تحدثا عنها وترجماها إلى أفعال. اقرآ نفس الكتاب بنفس الوقت وناقشاه معاً، العبا بلاي ستيشن، شاهدا مباراة كرة قدم أو أي مباراة رياضية يحبها أحدكما على التفاز أو في الملعب، تابعا نفس المسلسل، اشتركا بنفس العمل التطوعي، سجلا في دورة رقص أو يوغا أو برمجة عصبية أو أي مجال آخر يستهوي كليكما. التخطيط للزفاف ليس الموضوع الوحيد: التخطيط للزفاف عملية مرهقة تستغرق كمية كبيرة من الوقت والمال والجهد الجسدي والنفسي، لذلك احرصا على أن لا تتمحور جميع أوقاتكما وأحاديثكما ونشاطاتكما حول التخطيط للزفاف. حتى أسوأ ما يصادفكما اقلباه إلى مواقف طريفة تضحكان عليها لأيام بدلاً من أن تحول أيامكما إلى دراما لا داعي لها. لا تقضيا كل أوقاتكما المشتركة لوحدكما: من الجيد أن تتواجدا بين مجموعة من الأصدقاء والأقارب أحياناً فلا داعي لأن تقضيا كل أوقاتكما المشتركة لوحدكما. من الجيد أيضاً أن يتعرف كل منكما على أصدقاء الآخر وأن تكسبا أصدقاء مشتركين كي تقضوا معاً وقتاً جماعياً ممتعاً. امرحا معاً: معظم المخطوبين يقضون أوقاتهم في المطاعم والمقاهي مما يسبب الملل مع الوقت، فالأكل والأرجيلة والحديث ليست الحزمة المثالية دوماً لقضاء وقت ممتع. احرصا على قضاء وقت كاف بالمرح معاً، فالمرح يقتل الملل ويخلق جواً إيجابياً مفعماً بالصداقة والحب والقرب. ارقصا معاً، غنيا معاً في السيارة، اركضا على الشاطيء، شاهدا فيلماً كوميدياً، مارسا الرياضة سوياً، اخرجا في نزهة في الحديقة، اذهبا برحلة ليوم كامل، قوما بحضور فعاليات موسيقية أو مسرحية أو غيره، تبادلا النكات وتحدثا عن أطرف ذكرياتكما واستغلا كل فرصة ممكنة للترفيه عن النفس. وأخيراُ, اكسرا الروتين، واخرجا من صندوق التخطيط للزفاف الذي يختنق داخله الكثيرون، وصمما على أن تحظيا بأجمل الأوقات، وانطلقا في عالمكما الجديد بحرية وبهجة ومرح حتى تحفرا بداخلكما ابتسامة أمل تساعدكما على تجاوز أي صعوبات ممكن أن تواجهكما في حياتكما القادمة.