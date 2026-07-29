الزوجة ......

فادي محمد

فادي محمد

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أحباب اللمة
في بيت الزوج ... ليست الزوجة مطالبة بأرضاء الجميع ولا إثبات حسن نيتها في كل يوم .
أكثر ما يرهق المرأة ليس وجود عائلة الزوج بل شعورها أن شريكها يقف على الحياد عندما نحتاج دعمه .
فالزواج ليس ساحة نزاع .... ولا لجنة تحكيم .بل فريق واحد الحياة معا .
المرأة التي تشعر بالأمان لا تبحث عن الخصومات ... ولا ترغب في الصراعات....
لأنها لا تستطيع الاستمرار في بيئة تستنزف فيها باستمرار دون احتواء أو دعم .
أحيانا لا تحتاج الزوجة إلى من يحب المشكلة ... بل إلى إن تشعر أن زوجها يقف إلى جانبها لا بينها وبين الأخرين
 

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