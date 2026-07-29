فادي محمد
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أحباب اللمة
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الجوائز 445
- تاريخ التسجيل
- 4 نوفمبر 2023
- المشاركات
- 1,918
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 23 أوت
- الجنس
- ذكر
- الأوسمة
- 10
في بيت الزوج ... ليست الزوجة مطالبة بأرضاء الجميع ولا إثبات حسن نيتها في كل يوم .
أكثر ما يرهق المرأة ليس وجود عائلة الزوج بل شعورها أن شريكها يقف على الحياد عندما نحتاج دعمه .
فالزواج ليس ساحة نزاع .... ولا لجنة تحكيم .بل فريق واحد الحياة معا .
المرأة التي تشعر بالأمان لا تبحث عن الخصومات ... ولا ترغب في الصراعات....
لأنها لا تستطيع الاستمرار في بيئة تستنزف فيها باستمرار دون احتواء أو دعم .
أحيانا لا تحتاج الزوجة إلى من يحب المشكلة ... بل إلى إن تشعر أن زوجها يقف إلى جانبها لا بينها وبين الأخرين
أكثر ما يرهق المرأة ليس وجود عائلة الزوج بل شعورها أن شريكها يقف على الحياد عندما نحتاج دعمه .
فالزواج ليس ساحة نزاع .... ولا لجنة تحكيم .بل فريق واحد الحياة معا .
المرأة التي تشعر بالأمان لا تبحث عن الخصومات ... ولا ترغب في الصراعات....
لأنها لا تستطيع الاستمرار في بيئة تستنزف فيها باستمرار دون احتواء أو دعم .
أحيانا لا تحتاج الزوجة إلى من يحب المشكلة ... بل إلى إن تشعر أن زوجها يقف إلى جانبها لا بينها وبين الأخرين