في بيت الزوج ... ليست الزوجة مطالبة بأرضاء الجميع ولا إثبات حسن نيتها في كل يوم .

أكثر ما يرهق المرأة ليس وجود عائلة الزوج بل شعورها أن شريكها يقف على الحياد عندما نحتاج دعمه .

فالزواج ليس ساحة نزاع .... ولا لجنة تحكيم .بل فريق واحد الحياة معا .

المرأة التي تشعر بالأمان لا تبحث عن الخصومات ... ولا ترغب في الصراعات....

لأنها لا تستطيع الاستمرار في بيئة تستنزف فيها باستمرار دون احتواء أو دعم .

أحيانا لا تحتاج الزوجة إلى من يحب المشكلة ... بل إلى إن تشعر أن زوجها يقف إلى جانبها لا بينها وبين الأخرين