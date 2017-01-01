تنبيه الإخوة والأخوات

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة الصارم المسلول, ‏11 فيفري 2017 على 18:44.

  1. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
    {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} .
    {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}
    {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} أما بعد:
    من باب النصيحة
    رأيت كثيرا من الإخوة والأخوات يكتبون في حساباتهم تحت     :الإقامة: بلدا غير بلده الذي يقيم
    فيه
    مثلا يكتب :فرنسا أو أمريكا أو ماشابه هذا
    وهذا لايجوز لأنه يدخل تحت الكذب وإن كان صاحبه لايقصد ذلك لكن الفعل المخالف
    فعلى المرء التنبه لمثل هذا
    ونحن هنا نذكر إخواننا وأخواتنا وليس تتبعا للعثرات ولاالزلات
    وأخيرا تقبلوا تحيتي العطرة
     
    sanaya, Skor m@k و Malika Tlm معجبون بهذا.
    الصارم المسلول, ‏11 فيفري 2017 على 18:44
    #1
  2. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    صح اخي هدي ميزتها في بعض الاعضاء
    ماعليش نتمني يقوموا بالتصحيح
    ربي
    يجازيك كل خير
     
    Skor m@k معجب بهذا.
    Malika Tlm, ‏11 فيفري 2017 على 21:56
    #2
  3. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
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    السلام عليكم
    شكرا لك أحي على هذا التنبيه
    لكن من قال هذا الكلام وما دليله
    الكذب هو أن يسألني شخص عن البلد وأقول له أمريكا أو ألمانيا فهذا كذب
    إلا إن كان هذا كلام العلماء وفيه أدلة شرعية وواضحة
    الفتاوى هكذا لابد لها من أدلة منقولة عن العلماء لاتكتب هكذا الفتاوى
    أذكر المصدر أخي
     
    سكون الفجر معجب بهذا.
    Skor m@k, ‏11 فيفري 2017 على 23:08
    #3