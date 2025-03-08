أعمال رمضانية

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أحباب اللمة
إنضم
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المشاركات
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محل الإقامة
فار إلى الله
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ذكر
أعمال رمضانية

1. الصيام بإخلاص
• قال تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ” (البقرة: 183).
2. قيام الليل وصلاة التراويح
• قال النبي صلى الله عليه وسلم: “مَن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدَّم من ذنبه” (متفق عليه).
3. تلاوة القرآن الكريم
• قال تعالى: “شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ” (البقرة: 185).
4. الصدقة والإحسان
• قال النبي صلى الله عليه وسلم: “أفضل الصدقة صدقة في رمضان” (رواه الترمذي).
5. كثرة الذكر والاستغفار
• قال تعالى: “وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا” (الأحزاب: 35).
6. تحري ليلة القدر
• قال النبي صلى الله عليه وسلم: “مَن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه” (متفق عليه).
7. الإكثار من الدعاء
• قال تعالى: “وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ” (البقرة: 186).
8. إفطار الصائمين
• قال النبي صلى الله عليه وسلم: “مَن فطَّر صائمًا كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء” (رواه الترمذي).
9. حفظ اللسان عن الغيبة والنميمة
• قال النبي صلى الله عليه وسلم: “مَن لم يَدَع قولَ الزُّورِ والعملَ به، فليس للهِ حاجةٌ في أن يَدَعَ طعامَه وشرابَه” (رواه البخاري).
10. الاعتكاف في العشر الأواخر

• قال ابن القيم رحمه الله: “كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر”.
 
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