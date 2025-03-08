أعمال رمضانية



1. الصيام بإخلاص

• قال تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ” (البقرة: 183).

2. قيام الليل وصلاة التراويح

• قال النبي صلى الله عليه وسلم: “مَن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدَّم من ذنبه” (متفق عليه).

3. تلاوة القرآن الكريم

• قال تعالى: “شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ” (البقرة: 185).

4. الصدقة والإحسان

• قال النبي صلى الله عليه وسلم: “أفضل الصدقة صدقة في رمضان” (رواه الترمذي).

5. كثرة الذكر والاستغفار

• قال تعالى: “وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا” (الأحزاب: 35).

6. تحري ليلة القدر

• قال النبي صلى الله عليه وسلم: “مَن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه” (متفق عليه).

7. الإكثار من الدعاء

• قال تعالى: “وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ” (البقرة: 186).

8. إفطار الصائمين

• قال النبي صلى الله عليه وسلم: “مَن فطَّر صائمًا كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء” (رواه الترمذي).

9. حفظ اللسان عن الغيبة والنميمة

• قال النبي صلى الله عليه وسلم: “مَن لم يَدَع قولَ الزُّورِ والعملَ به، فليس للهِ حاجةٌ في أن يَدَعَ طعامَه وشرابَه” (رواه البخاري).

10. الاعتكاف في العشر الأواخر



• قال ابن القيم رحمه الله: “كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر”.