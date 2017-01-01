وصفة ناجحة جدا للحروق

الموضوع في 'منتدى الطب البديل والعلاج بالأعشاب' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏11 فيفري 2017.

  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
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    السلام عليكم
    في منطقتي هناك عجوز معروفة جدا في علاج الحروق مهما كانت درجتها والحقيقة رإيت بنفسي عدة حالات اخرجت من المستشفى الحروق بدويرة عالجتها هاته العجوز
    أرادت عدم زوال هاته الوصفة وحملت أمانة كل من يتعلمها منها أن يعلمها للناس
    نصيحة كل ربة بيت تصنعها وتتركها في البيت لا سمح الله حدث حرق إلي فرد من الأسرة
    تابعو معي الخطوات
    لابد من وجود
    كمية من شمع النحل. الحر ِِِِِِ.... يباع عند العشاب
    زيت زيتون
    صفار بيضتين او ثلاث حسب الكمية المراد صنعها
    نحطو شمع النحل في كسرونة مع زيت زيتون نار قليلة أول ما يذوب الشمع نحو من فوق النار مكونة موحدين صفار البيض شوي تبرد قبل ما يجمد الشمع نحطو صفار البيض ونخلطو بالباتور مليح تولي كالكريمة نجيبو بواطة نقية ونفرغو فيها ونغلقو عليها
    في حالة صار الحرق ثمثم ديرو منو ولو كان الحرق كبير بزاف ما تخافوش صدقوني خير من الأدوية
    ديور الكريم فوق الحرق وخلوه غطت بشاش رقيق لما ينشف نحوه ما تخافوش فيه الزيت ما يلصقش بالجلد زيدو ديرو ورجعو غطو وهكا
    صدقوني آثار الحروق تروح كليا الجلد المحروق مع مداومة الكريم يرجع عادي وما يتكمش
    الوصفة هذي مجربة وحقيقية نتيجتها روعة وأخف الام الحرق
    حاجة تعلمتها وجربتها ووريتها لناس وداروها لقاو نتيجة بيها اكيد ما نبخلش بيها عليكم
    دعواتكم
     
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    ليليا مرام, ‏11 فيفري 2017
    #1
  2. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اسعد الله مسائك يا غاليتي ليليا ، عساك تحسنت ؟
    وصفة مليحة ونحب هكذا حوايج يتخدمو فالدار وخاصة انك رايتها بنفسك انها فعالة
    رح نحتفظ بالوصفة
    وبخصوص معالجة الحروق ايضا كاين وحد العشببة اذا راني متذكرة على حسب ما قالت لي طاطا الحاجة ، كي تجي نعاود نسقسيها ، وراهي تاني ايفيكاس وتعالج الحروق مهما كان كبر درجته
    مشكورة شكر جزيل اختي ليليا
    ربي يحفظك ، بارك الله فيك
     
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    soumia hadj, ‏11 فيفري 2017
    #2
  3. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    أهلا أختي سمية
    الحمد لله رآني نقدر نكتب وتشارك وقت نقدر الحمد لله
    ايه شفتها الوصفة وتعلمتها من العجوز نفسها وهي هايلة والآثار تروح شفت ناس جابوهم عندها محروقين ما تتصوريش بالمداومة براو وحتى الآثار راحو
    انا موجدتها وساهلة أن شاء الله ما تحتاجوهاش
    مي الوقاية خير ديروها وخبوها ما تعرفوش واش يصير
    شكرا أختي سمية
     
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    ليليا مرام, ‏11 فيفري 2017
    #3
  4. ammmmoula

    ammmmoula :: عضو مُشارك ::

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    جزاك الله كل خير
     
    ammmmoula, ‏26 فيفري 2017 على 10:13
    #4