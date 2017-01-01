وصفة ناجحة جدا للحروق

السلام عليكم في منطقتي هناك عجوز معروفة جدا في علاج الحروق مهما كانت درجتها والحقيقة رإيت بنفسي عدة حالات اخرجت من المستشفى الحروق بدويرة عالجتها هاته العجوز أرادت عدم زوال هاته الوصفة وحملت أمانة كل من يتعلمها منها أن يعلمها للناس نصيحة كل ربة بيت تصنعها وتتركها في البيت لا سمح الله حدث حرق إلي فرد من الأسرة تابعو معي الخطوات لابد من وجود كمية من شمع النحل. الحر ِِِِِِ.... يباع عند العشاب زيت زيتون صفار بيضتين او ثلاث حسب الكمية المراد صنعها نحطو شمع النحل في كسرونة مع زيت زيتون نار قليلة أول ما يذوب الشمع نحو من فوق النار مكونة موحدين صفار البيض شوي تبرد قبل ما يجمد الشمع نحطو صفار البيض ونخلطو بالباتور مليح تولي كالكريمة نجيبو بواطة نقية ونفرغو فيها ونغلقو عليها في حالة صار الحرق ثمثم ديرو منو ولو كان الحرق كبير بزاف ما تخافوش صدقوني خير من الأدوية ديور الكريم فوق الحرق وخلوه غطت بشاش رقيق لما ينشف نحوه ما تخافوش فيه الزيت ما يلصقش بالجلد زيدو ديرو ورجعو غطو وهكا صدقوني آثار الحروق تروح كليا الجلد المحروق مع مداومة الكريم يرجع عادي وما يتكمش الوصفة هذي مجربة وحقيقية نتيجتها روعة وأخف الام الحرق حاجة تعلمتها وجربتها ووريتها لناس وداروها لقاو نتيجة بيها اكيد ما نبخلش بيها عليكم دعواتكم