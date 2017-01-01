وصفة ناجحة جدا للحروق

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اسعد الله مسائك يا غاليتي ليليا ، عساك تحسنت ؟

وصفة مليحة ونحب هكذا حوايج يتخدمو فالدار وخاصة انك رايتها بنفسك انها فعالة

رح نحتفظ بالوصفة

وبخصوص معالجة الحروق ايضا كاين وحد العشببة اذا راني متذكرة على حسب ما قالت لي طاطا الحاجة ، كي تجي نعاود نسقسيها ، وراهي تاني ايفيكاس وتعالج الحروق مهما كان كبر درجته

مشكورة شكر جزيل اختي ليليا

ربي يحفظك ، بارك الله فيك ​