مشكل عدم اهتمام الذكور بالدراسة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} .

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} أما بعد

في الحقيقة هذا الموضوع كنت أتتبعه في مدة تدريسي أي انني استقيت هذا المشكل من العمل بحيث كنت أتبابع هذا المشكل

وهو أنني رأيت منذ مدة انتبهت لها وهي تراجع مستوى البنين في الدراسة على البنات فقد أصبحت لاأرى تلاميذ ممتازين في القسم

وقلما أجد تلميذا مجتهدا ولم ادري ماسبب هذا الإهمال والتراجع عند الأولاد دون البنات

فنجد التنافس كبير عند الإناث أما الأولاد فلانجد هذا بتاتا بالمقارنة مع زقت مضى كان الأولاد هم المتفوقون وكثير منهم مجتهدين

فمثلا هذه السنة لدي أقسام فيهم 37تلميذ ليس فيهم إلا تلميذ[ولد]مجتهد

في نظركم:

هل توافقون الرأي؟

ماهو سبب هذا التراجع؟

لم نجد البنات بينهم التنافس أما الأولاد فتقريبا منعدم؟

ماهي الحلول المطروحة في نظركم؟

ماهي نظرتهم للمستقبل من خلال ملاحظاتكم؟

كيف يمكننا القضاء على مثل هذا،علما أنني أنصحهم وأقدم لهم كل ماأملكه من نظرة للمستقبل وماعشته في حياتي لعلي أوقظ ضمائرهم؟

هل هذا من أسباب كثرة التسرب المدرسي،علما أن هذا موضوع سوف يطرح لاحقا إن شاء الله؟



واخيرا تقبلوا تحيتي العطرة لكم