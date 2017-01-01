مشكل عدم اهتمام الذكور بالدراسة

الموضوع في 'منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات' نشر بواسطة الصارم المسلول, ‏12 فيفري 2017 على 18:38.

  1. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    في الحقيقة هذا الموضوع كنت أتتبعه في مدة تدريسي أي انني استقيت هذا المشكل من العمل بحيث كنت أتبابع هذا المشكل
    وهو أنني رأيت منذ مدة انتبهت لها وهي تراجع مستوى البنين في الدراسة على البنات فقد أصبحت لاأرى تلاميذ ممتازين في القسم
    وقلما أجد تلميذا مجتهدا ولم ادري ماسبب هذا الإهمال والتراجع عند الأولاد دون البنات
    فنجد التنافس كبير عند الإناث أما الأولاد فلانجد هذا بتاتا بالمقارنة مع زقت مضى كان الأولاد هم المتفوقون وكثير منهم مجتهدين
    فمثلا هذه السنة لدي أقسام فيهم 37تلميذ ليس فيهم إلا تلميذ[ولد]مجتهد
    في نظركم:
    هل توافقون الرأي؟
    ماهو سبب هذا التراجع؟
    لم نجد البنات بينهم التنافس أما الأولاد فتقريبا منعدم؟
    ماهي الحلول المطروحة في نظركم؟
    ماهي نظرتهم للمستقبل من خلال ملاحظاتكم؟
    كيف يمكننا القضاء على مثل هذا،علما أنني أنصحهم وأقدم لهم كل ماأملكه من نظرة للمستقبل وماعشته في حياتي لعلي أوقظ ضمائرهم؟
    هل هذا من أسباب كثرة التسرب المدرسي،علما أن هذا موضوع سوف يطرح لاحقا إن شاء الله؟

    واخيرا تقبلوا تحيتي العطرة لكم
     
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    الصارم المسلول, ‏12 فيفري 2017 على 18:38
    #1
  2. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    أنثى
    السلام عليكم
    ربي يوفقك استاذ
    بالفعل تراجع كبير بالنسبة للذكور السبب يبقي مجهول
    فئة الانات ماشاء الله تتنافسن علي الدراسة والحفظ
    لا اعلم ما الحلول التي تصلح لهم
    صدقني نظرتهم للمستقبل صفر لا
    مساكين هم سوف ياتي اليوم الذي يندمون
    يا اخي انت تقوم بدور كبير من اجل ان ينشا هذا الجيل متعلم
    ولكن للاسف لا حياة لمن تنادي
    ربي يهديهم يارب
    جزاك الله خيرا
     
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    Malika Tlm, ‏12 فيفري 2017 على 22:14
    #2
  3. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    وعليكم السلام ورحمة الله
    شكرا لك على الكلمات القليلة ذات المعاني الغزيرة
    اللهم أمين
    رب يبارك فيك
    تحتة عطرة
     
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    الصارم المسلول, ‏12 فيفري 2017 على 22:26
    #3
  4. hakim story

    hakim story
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    الراجل يدرس ويقرا مي في الاخير تجي بنت تحكم العمل قبلو
    ثاني حاجة الى متى الدراسة يعني الواحد يقرى حتى يصبح في عمرو 25 سنة وقتاه يبحث عن شغل ووقتاه يبني حياتو
    هذا مشكل في الحكومة نتاعنا
    اما البنت تقرى او ما تقراش ماعندها حياة تبنيها
    ما عندها مهر تخمم فيه ما عندها بيت حابة تسكن فيه
    يعني ديما ديما الشاب يخمم في هذه الاشياء والدراسة في وقتنا الحالي لا توفر هذه الاشياء
    اظافة الى انو يوجد فرق بين الدراسة وبين تكوين الشخص
    لانو الاولى عندها مدة معينة يعني ممكن تقرى 15 سنة او اكثر لكن تكوين الشخص لنفسها يبقى مدى الحياة والله اعلم
     
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    hakim story, ‏13 فيفري 2017 على 09:51
    #4
  5. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    شكرا لك على المرور العطر
    لكن هل هذه حجج؟
    هل العلم غاية أم وسيلة؟
    لو أن كل واحد منا يحمل هذه الأفكار هل يمكن النهوض بالدولة والمجتمع وتطويره
    طبعا لالابد أن نغرس في الشباب حب العلم
     
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    الصارم المسلول, ‏13 فيفري 2017 على 11:43
    #5
  6. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

    انت استاذ اذا ، أنا دائما أنادي الاساتذة (يا الشيخ رغم انهم صغار السن) وأحترم الاساتذة احتراما كبيرا حتى بعد اكمال دراستي .
    فتقبلو مني حضرتكم فائق الاحترام والتقدير.

    أردت أن أنبه لشيء فقط يمكنك فعله وراقب النتائج ، الاولياء هم مربط الفرس لان الاولياء اكثرو قلقهم على بناتهم وشددو عليهن في حين ارخو الحبال لأولادهم وتركوهم بحجة (في الاخير راجل وقادر على روحو)
    استدعي أولياء امور الذكور كل واحد أعطه موعدا وحده وحدثه عن ولده وانه يجب أن يراقبه اكثر ،واطلب من الولي أن لا يفصح عن الحوار الذي دار بينكما ،وان سأل التلميذ يقول له اجراء روتيني فقط. حرص على الولي أن يراقب مسار دراسة ابنه اكثر وانه غير مكترث وان سعادته تكمن في تقدمه في العلوم...
    وبعد اسابيع سترى أن الاولياء قد تنبهو الى انهم اهملو أولادهم ،لعل بعد ذلك ترى تحسنا(y)

    استاذ ازرع فيهم روح المنافسة اجعلهم يتسابقو نحو اطراءاتك ، واذهب إليهم وتقرب منهم واعرف السبب لعله مشترك بينهم .

    جزاك الله خيرا على قلقك على تلامذتك لم يعد هناك الكثير من الاساتذه مثلك ،بارك الله فيك.
    احترامي وتقديري
    حلم كبير(y)
     
    حلم كبير, ‏13 فيفري 2017 على 14:14
    #6