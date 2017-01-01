القراءة في منتدى اللمة واقع وافاق؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

القراءة كما يعلم الجميع هي غذاء العقل

وهناك من يوليها اهتمامه لما تمنحه له من ثقافة

ووعي وفهم في شتى المجالات

قد تكون اهتمامته ادبية وهناك الدينية

والعلمية الخ

عندما ادخل للمنتدى ينتابني شعور وكاني داخل

مكتبة

وانا اتصفح الاقسام وتفرعاتها

والمواضيع كانها رفوف مكتبة

وانت تتصفح المواضيع اكيد سيلفت انتباهك

اسم كاتب

الموضوع ربما تعجبك

مواضيعه فتدخل لتعرف جديده

او يجذبك

عنوانه

لمدى قوة تأثيره وجذبه

لك فتجد نفسك تدخل دون حتى ان تعلم من كاتبه

كما تكون في حالات كثيرة تدخل لانك

ملزم على الرد لان

صاحب الموضوع

داءم الردود في

مواضيعك وحتى وان كان الموضوع لايروقك

فانت ستجامله لامحالة

وهناك من يكتفي بالقراءة

من بعيد

لتذهب اغلب المواضيع ادراج الارشيف

دون مناقشة او حتى اعطاءها فرصة البروز

اسءلتي

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لم ترجع تدني نسبة المقروءية في المنتدى؟

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