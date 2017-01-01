القراءة في منتدى اللمة واقع وافاق؟

الموضوع في 'منتدى الحوار والنقاش الهادف [ مقالات حـصرية ]' نشر بواسطة لاريمان, ‏13 فيفري 2017 على 16:16.

  1. لاريمان

    لاريمان :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    القراءة كما يعلم الجميع هي غذاء العقل
    وهناك من يوليها اهتمامه لما تمنحه له من ثقافة
    ووعي وفهم في شتى المجالات
    قد تكون اهتمامته ادبية وهناك الدينية
    والعلمية الخ
    عندما ادخل للمنتدى ينتابني شعور وكاني داخل     مكتبة وانا اتصفح الاقسام وتفرعاتها
    والمواضيع كانها رفوف مكتبة
    وانت تتصفح المواضيع اكيد سيلفت انتباهك
    اسم كاتب الموضوع ربما تعجبك
    مواضيعه فتدخل لتعرف جديده
    او يجذبك     عنوانه لمدى قوة تأثيره وجذبه
    لك فتجد نفسك تدخل دون حتى ان تعلم من كاتبه
    كما تكون في حالات كثيرة تدخل لانك
    ملزم على الرد لان     صاحب الموضوعداءم الردود في
    مواضيعك وحتى وان كان الموضوع لايروقك
    فانت ستجامله لامحالة
    وهناك من يكتفي بالقراءة     من بعيد
    لتذهب اغلب المواضيع ادراج الارشيف
    دون مناقشة او حتى اعطاءها فرصة البروز
    اسءلتي
    *    لم ترجع تدني نسبة المقروءية في المنتدى؟
    *هل لمواقع التواصل الاجتماعي ومدى سرعة وصول المعلومة اليك دون عناء البحث قد اثر على شعبية المنتديات؟
    ماهي مميزات الكاتب والموضوع الناجح برأيك؟
    لمن تحب أن تقرأ في المنتدى دون مجاملة؟
    ارجو عدم نقله لاننا نريد نقاشا جادا لنوعية افضل
    من الكتاب والقراء
    وحتى وان كان الموضوع فكرته مكررة
    فكاتبته منتسبة جديدة :ROFLMAO:
    بدون اطالة اليكم الخط
    وشكرا

     
    التعديل الأخير: ‏13 فيفري 2017 على 16:27
    aljentel, ملامح شاعر, حكاية قمر و 2 آخرون معجبون بهذا.
    لاريمان, ‏13 فيفري 2017 على 16:16
    #1
  2. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    السلآم عليكم
    راقني موضوعك لاريمان
    اعتماد سريع و لي عودة باذن الله
     
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    أم منيــــــر, ‏13 فيفري 2017 على 16:23
    #2
  3. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    اولا شكرا على الالتفاتة الطيبة
    و
    اشير الى انه هناك حقا مواضيع راءعة
    لكن الاطناب و كثرة التوسع في الفكر ينفر القارءين
    فمثلا انا و اعوذ بالله من كلمة انا
    عندما ارى عنوانا يلفت الانتباه ابادر الى قراءة الموضوع
    فاذا وجدته موضوعا مطولا جدا ...صراحة اكتفي بقراءة بعض الاسطر فقط
    اما اذا كان الموضوع قصيرا و مختصرا
    اهذا ما يحفزني لقراءته و الرد عليه في المقابل
    و قصر الموضوع لا يعني قلة الافكار ..انما يوحي بحرفية الكاتب في اختيار الزبدة و ما يفيد
    فخير الكلام ما قل و دل
    و العكس صحيح
    و
    شكرا
     
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    habchisalaheddin, ‏13 فيفري 2017 على 18:06
    #3
  4. Mustapha Bita

    Mustapha Bita :: عضو مُتميز ::

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    جميل هدا الموضوع ولاكن لم افهم لمادا
     
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    Mustapha Bita, ‏13 فيفري 2017 على 18:27
    #4
  5. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    بالنسبة لي أرد ع ما يعحبني واذا كان لا يعجبني وأرى أنه يستحق مني رد فأرد و أغلب المرات هنالك مواضيع لا تعجبني فأتجنب الرد فيها لأني لا يمكن أن أجامل بالنفاق
    من الذين أحب القراءة لهم هالة وأخت نور الهدى وكذلك يس وفارس البوح وملامح شاعر... ممكن أغلب رواد قسم البوح
    أما باقي الأقسام حسب الموضوع وهته الأيام صرت أهتم بالعديد من الأقسام وأرد عليها لانه بكل صراحة صارت هنالك مواضيع جميلة تطرح
    شكرا لك
     
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    حكاية قمر, ‏13 فيفري 2017 على 19:23
    #5
  6. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

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    السلام عليكم ورحمة الله
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اسءلتي
    *    لم ترجع تدني نسبة المقروءية في المنتدى؟
    الأسباب كثيرة منها الغيابات أحيانا
    تحدث بعض الفتور
    تكرار الموضيع نسخ لصق
    طول الموضيع
    *هل لمواقع التواصل الاجتماعي ومدى سرعة وصول المعلومة اليك دون عناء البحث قد اثر على شعبية المنتديات؟
    اكيد
    ماهي مميزات الكاتب والموضوع الناجح برأيك؟
    من يطلع أكثر ويجمع بين الابتكار والإبداع
    والاختصار
    لمن تحب أن تقرأ في المنتدى دون مجاملة؟
    بما أنني فقط أشارك في قسم البوح وقسم النقاش
    أرد على كل موضوع يعجبني هذا قبل الإشراف
    أم الآن أحاول أن أرد على مااستطعت من الخواطر في قسم البوح
    اما هن في اقسم النقاش ما يلفت انتباهي
    وأحس اني أستطيع نقاشه
    موضوع رائع كل الشكر لك أختي الكريمة
     
    ملامح شاعر, ‏13 فيفري 2017 على 23:47
    #6
  7. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    موضوعك أثار فيني الشجون .. وحرك ماكان راكدا في الفؤاد .. فازاح شيءٍ مما إعتراها من غبار الركود ..
    فحينما يكون هناك موضوعا يلامس احاسيسنا فيرتفع منسوب الاندريالين في سائر البدن لنتفاعل معه يطري على الخاطر زمن ولاء كنا نتمحص مشاركاتنا بقوه
    كي لايكون هناك مدخلا لنقدها لكنه شيئا فشيئا من التهاون ورد كيفما يكون كي يكون هناك ردا وخلاص بغض النظر عن نوعية الرد وماهيته ومدى ملائمته الطرح
    فأهملتنا الكلمه وسقطت من ادبياتنا وسقطنا معها وحل محلها حروف بوهيميه لاتسمن ولاتغني من جوع ..
    والمنتديات العربيه كانت هي السباقه بإبراز كتابا مغمورين يفوقون كتاب الصحف ادبا وثقافة وعلما ولها الفضل الاول بإظهارهم ...
    اذكر على سبيل المثال لا الحصر منتدى الطومار الذي له الفضل بصقل موهبتي والجرأه بقول الكلمة التي تتناسب وتوجهي بغض النظر عن اي اعتبارات اخرى ..
    لكنه بعد إختفائه أصبحنا كذاك الذي لاعدّى ولا مدّى .. وصارت الكلمة تتكسر بالفؤاد حسرة دون ان نكتبها خوفا من الحظر الذي اصبح سيفا مسلطا على نصوص الكلم
    كي نكتب ما يريدوه لا ما نريده نحن وإن كان من يمسك نصال السيف ذو عينين كلاهما للشمال ينظرا ..! وهذا السبب الاول والاخير لتدني مستوى المنشور ..
    اما سؤالك من نقرأ لهم ... فعن نفسي أقرأ للعموم وارد على العموم في اي طرح كان وان كان طرح تسليه ..واتابع مواضيع العموم دونما تحفظ ..
    ولا اخفيك انه يعجبني الكثير من الزملاء هنا فيما يطرحوا وأخص منهم للذكر وليس للحصر :؛؛
    @الامين محمد
    @فارس البوح
    @فارس الروح
    @روز
    @sanaya
    @هند
    @الأفق البعيد
    @ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي
    @soumia hadj
    @hakim story
    @Skor m@k
    @لؤلؤة قسنطينة
    @ليليا مرام
    @نزهة الفلاح
    @حلم كبير
    @العَنْقَاءُ
    @عاشقة الإحسان
    @bleu roi
    @لاريمان
    @ملامح شاعر

    وهناك الكثير غيرهم ممن لاتحظرني معرفاتهم وارجو المعذره ممن نسيت ...
    شكرا لموضوعك المميز ...
     
    aljentel, ‏14 فيفري 2017 على 02:29
    #7