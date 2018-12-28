ارفع رأسك انت في منتدى اللمة

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعتدنا في السابق كلما كسى الركود والكسل في المنتدى يخرج علينا احد الاعضاء ويدرج موضوع تحفيزي لعلى وعسى يعود النشاط والحركة في دواليب المنتدى
ما انا الا واحد منكم يحبكم كأخوة يسعد لسعادتك ويبكي لهمومكم
ارفع رأسك ... فــ أنت في :منتدى اللمة الجزائرية
عندما تكتب موضوع فيستفيد منه الكثيرون ليس من رد فقط بل
من تواجد واطلآع على الموضوع ووجد به الشئ الجديد والمفيد ..
وكانت نيتك خالصه لوجه الله بأن تعم الجميع بالفائده
الا تفتخر..؟!
* عندما تجد عضواً ما يطلب المساعدة وتساعده لوجه الله ....
ويستفيد منك...~
الا تفتخر..؟!
* عندما ترد على عضوٍ ما وتجده يتفاعل معك ويطرح مواضيع متعالية المستوى
وذلك كان بسبب تعزيزك له ومتابعتك لكل ما يطرح.....~
الا تفتخر..؟!
* عندما تنصح عضواً ما بارتكابه شئ لا يرضاه الله من المنكرات
دون احساس بما ارتكبه ... وينتهي عن فعل ذلك
الا تفتخر..؟!
* عندما تتكلم عن ظاهرة ما تغضب الله ورسوله بغض النظر
هل تفاعل مجتمعك معك , ولكنك فعلت ما امرك به رسولك الكريم
حيث قال : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ,
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان ) صدق الرسول الكريم
الا تفتخر..؟!
* عند ردك على موضوعي هذا ... لاي سبب كان ,
واجد في نفسي فرحاً بمرورك وتعليقك الذين رسما على وجهي الابتسامه
الا تفتخر..؟!
.
اذاً .. مع كل هذه الحسنات المدرارهـ ... وكل هذهـ الافعال الجبارهـ ...
منتدى ( اللمة الجزائرية) الا يحق لك أن تفتخر..؟!
يــازائـــر (منتديى اللمة) ... هل تعــــــرف من نحــن ؟؟
هنا في حديقة(منتدى اللمة الجزائرية )
.. يدخل يوميا أخوان جدد ..
فنقف جميعاً لنستقبلهم في ( ركن
منتدى الترحيب والمناسبات
بفرح وسرور.....
ثم نمسك بيدهم ونخرج معهم من ( ركن الاعضاء الجدد)
متجهين إلي ذلك الرصيف
فنستقل المراكب ونبحر سوياً في بحر ( منتدى اللمة )
بقلوب مملوءة بالود وبالأخوة الصادقة..
وما أن يحل المساء وتتساقط الثلوج حتى نعود للمنتدى سريعاً لنجتمع من جديد
فحرارة اللقاء تذيب ثلوج البعد والمسافات بيننا
وبين الأعضاء الجدد فليس هناك فرق بين صغير وكبير ...
كلنا عائلة واحدة....
ثم أن مايطرح في (منتدى اللمة)
يخرج من قلوب الجميع
جميل وقيّم يتدفق تدفق رائع لا يقف كالشلال ...
وخير دليل ما نجده في منتدى
منتدى الحوار والنقاش الهادف [ مقالات حصرية ]
ولا ننسى
منتدى واش راك تهدر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعتدنا في السابق كلما كسى الركود والكسل في المنتدى يخرج علينا احد الاعضاء ويدرج موضوع تحفيزي لعلى وعسى يعود النشاط والحركة في دواليب المنتدى
ما انا الا واحد منكم يحبكم كأخوة يسعد لسعادتك ويبكي لهمومكم
ارفع رأسك ... فــ أنت في :منتدى اللمة الجزائرية
عندما تكتب موضوع فيستفيد منه الكثيرون ليس من رد فقط بل
من تواجد واطلآع على الموضوع ووجد به الشئ الجديد والمفيد ..
وكانت نيتك خالصه لوجه الله بأن تعم الجميع بالفائده
الا تفتخر..؟!
* عندما تجد عضواً ما يطلب المساعدة وتساعده لوجه الله ....
ويستفيد منك...~
الا تفتخر..؟!
* عندما ترد على عضوٍ ما وتجده يتفاعل معك ويطرح مواضيع متعالية المستوى
وذلك كان بسبب تعزيزك له ومتابعتك لكل ما يطرح.....~
الا تفتخر..؟!
* عندما تنصح عضواً ما بارتكابه شئ لا يرضاه الله من المنكرات
دون احساس بما ارتكبه ... وينتهي عن فعل ذلك
الا تفتخر..؟!
* عندما تتكلم عن ظاهرة ما تغضب الله ورسوله بغض النظر
هل تفاعل مجتمعك معك , ولكنك فعلت ما امرك به رسولك الكريم
حيث قال : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ,
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان ) صدق الرسول الكريم
الا تفتخر..؟!
* عند ردك على موضوعي هذا ... لاي سبب كان ,
واجد في نفسي فرحاً بمرورك وتعليقك الذين رسما على وجهي الابتسامه
الا تفتخر..؟!
.
اذاً .. مع كل هذه الحسنات المدرارهـ ... وكل هذهـ الافعال الجبارهـ ...
منتدى ( اللمة الجزائرية) الا يحق لك أن تفتخر..؟!
يــازائـــر (منتديى اللمة) ... هل تعــــــرف من نحــن ؟؟
هنا في حديقة(منتدى اللمة الجزائرية )
.. يدخل يوميا أخوان جدد ..
فنقف جميعاً لنستقبلهم في ( ركن
منتدى الترحيب والمناسبات
بفرح وسرور.....
ثم نمسك بيدهم ونخرج معهم من ( ركن الاعضاء الجدد)
متجهين إلي ذلك الرصيف
فنستقل المراكب ونبحر سوياً في بحر ( منتدى اللمة )
بقلوب مملوءة بالود وبالأخوة الصادقة..
وما أن يحل المساء وتتساقط الثلوج حتى نعود للمنتدى سريعاً لنجتمع من جديد
فحرارة اللقاء تذيب ثلوج البعد والمسافات بيننا
وبين الأعضاء الجدد فليس هناك فرق بين صغير وكبير ...
كلنا عائلة واحدة....
ثم أن مايطرح في (منتدى اللمة)
يخرج من قلوب الجميع
جميل وقيّم يتدفق تدفق رائع لا يقف كالشلال ...
وخير دليل ما نجده في منتدى
منتدى الحوار والنقاش الهادف [ مقالات حصرية ]
ولا ننسى
منتدى واش راك تهدر
والإبداع في (منتداى اللمة)
يهطل غزيراً كالأمطار ليسقي أرض جميع الأقسام
بأصدق العبارات والحروف .. وأجمل المواضيع والردود
قد تستغربون من كلامي !! وقد تظنون أنني أُبالغ !!
ولكن ما أقوله صحيح
موضوع واحد من عضو واحد يكون فيه النشاط والردود والتعقيب من الاعضاء يجعل الكثير منا سعداء
فنحن جميعاً نعمل بجد ونشاط ،
ساعين نحو هدف محدد وهو رقي المنتدى ولمعانه ...
ولا يتحقق هدا الا بنبد الكسل والقيام بنشاط مهما كان صغيرا
لا تحتقرو صغار المواضيع فهناك من ينتضرها
والأهم من ذلك جميعنا نحمل شعار ( لا للكسل )
وإن تعبنا .. نذهب سريعاً لمنتجع الراحة والأستجمام نلعب
فهناك
منتدى الألغاز والنكت
تدكرت في السابق لما كان الاعضاء يلقبونني ملك الالغاز كان الركن يعج بالمشاركات رغم ضعف الانترنت
فهذه المساحة مخصصة للجميع من الصغير إلي الكبير
نتبادل فيها الأبتسامات والضحكات وأجمل التعليقات والنكات ..
وبعد الأسترخاء والراحة نخرج من هذه الواحة
فماذا نرى؟
( شعلة من النشاط والحماس )
احدنا في ركن من اركان الاقسام الادبية والاخر في احد اركان الاقسام التعليمية والاخر في منتدى الصحة العام يبحث عن دواء وهناك من تستهويه منتديات المرأة اللماوية
يبحث في المطبخ
وفي نفس المكان انزل قليلا تجد الاخ سامي44 يضع تطبيقات لديكورات جدد وغايته اسعاد من يبحث عن ديكور لمنزله
وان جانبت المنتدى سترى تنسيق وترتيب والوان تسر وتبهج اخضر واصفر واحمر وازرق كل ومهمته تجمعنا مهمة واحدة وهي رقي المنتدى وتميزه
وإن نزلت و وصلت لنهاية الصفحة ستجد ( الاقسام الادارية)
التي تسرنا كثيرا بكل تقدم لمنتدانا الغالي ......~
أنهم أناس سخروا أنفسهم لخدمتنا ببناء (منتدى اللمة)
ليكون بيتاً ثاني لنا
ومن ثم وضعوا كل مانريده بين أيدينا ..
أنهم قلوب كالشموع تحترق من أجل إسعادنا وخدمتنا ..
وبعدها تدخل تجد قلوب صافية مجتمعة في بيت واحد
ينتافسون يستفدون ويفدون بعضهم البعض وغيرهم منكم يا زوار المنتدى
مشرفين تجدهم في أقسامهم يعملون بالجد وبدون إنقطاع
إدراة تسهر على راحة الاعضاء والمشرفين والزوار
أعضاء من أروع الاعضاء فهم قلب واحد يد واحدة
يسهرون على رقي الرقي المنتدى دائما نحو الافضل
أشكركـم كلكم من إدارة ومشــرفيــن وأعضاء جميعا دون إستثناء أحد .....
هؤلاء هم أفراد أسرتنا .. وهذه هي حديقتنا
أشجارها وأزهارها مختلفة لكنها جميلة .. قلوبهم صافية
فإن كان هناك من يريد أن يجتمع معنا في حديقتنا
ما عليه سوى البحث عن عنوان
منتدى اللمة الجزائرية
ارجو ان نرى نشاطا اكبر نترك الكسل جانبا و نعيد اللمة الى سابق عهدها
يهطل غزيراً كالأمطار ليسقي أرض جميع الأقسام
بأصدق العبارات والحروف .. وأجمل المواضيع والردود
قد تستغربون من كلامي !! وقد تظنون أنني أُبالغ !!
ولكن ما أقوله صحيح
موضوع واحد من عضو واحد يكون فيه النشاط والردود والتعقيب من الاعضاء يجعل الكثير منا سعداء
فنحن جميعاً نعمل بجد ونشاط ،
ساعين نحو هدف محدد وهو رقي المنتدى ولمعانه ...
ولا يتحقق هدا الا بنبد الكسل والقيام بنشاط مهما كان صغيرا
لا تحتقرو صغار المواضيع فهناك من ينتضرها
والأهم من ذلك جميعنا نحمل شعار ( لا للكسل )
وإن تعبنا .. نذهب سريعاً لمنتجع الراحة والأستجمام نلعب
فهناك
منتدى الألغاز والنكت
تدكرت في السابق لما كان الاعضاء يلقبونني ملك الالغاز كان الركن يعج بالمشاركات رغم ضعف الانترنت
فهذه المساحة مخصصة للجميع من الصغير إلي الكبير
نتبادل فيها الأبتسامات والضحكات وأجمل التعليقات والنكات ..
وبعد الأسترخاء والراحة نخرج من هذه الواحة
فماذا نرى؟
( شعلة من النشاط والحماس )
احدنا في ركن من اركان الاقسام الادبية والاخر في احد اركان الاقسام التعليمية والاخر في منتدى الصحة العام يبحث عن دواء وهناك من تستهويه منتديات المرأة اللماوية
يبحث في المطبخ
وفي نفس المكان انزل قليلا تجد الاخ سامي44 يضع تطبيقات لديكورات جدد وغايته اسعاد من يبحث عن ديكور لمنزله
وان جانبت المنتدى سترى تنسيق وترتيب والوان تسر وتبهج اخضر واصفر واحمر وازرق كل ومهمته تجمعنا مهمة واحدة وهي رقي المنتدى وتميزه
وإن نزلت و وصلت لنهاية الصفحة ستجد ( الاقسام الادارية)
التي تسرنا كثيرا بكل تقدم لمنتدانا الغالي ......~
أنهم أناس سخروا أنفسهم لخدمتنا ببناء (منتدى اللمة)
ليكون بيتاً ثاني لنا
ومن ثم وضعوا كل مانريده بين أيدينا ..
أنهم قلوب كالشموع تحترق من أجل إسعادنا وخدمتنا ..
وبعدها تدخل تجد قلوب صافية مجتمعة في بيت واحد
ينتافسون يستفدون ويفدون بعضهم البعض وغيرهم منكم يا زوار المنتدى
مشرفين تجدهم في أقسامهم يعملون بالجد وبدون إنقطاع
إدراة تسهر على راحة الاعضاء والمشرفين والزوار
أعضاء من أروع الاعضاء فهم قلب واحد يد واحدة
يسهرون على رقي الرقي المنتدى دائما نحو الافضل
أشكركـم كلكم من إدارة ومشــرفيــن وأعضاء جميعا دون إستثناء أحد .....
هؤلاء هم أفراد أسرتنا .. وهذه هي حديقتنا
أشجارها وأزهارها مختلفة لكنها جميلة .. قلوبهم صافية
فإن كان هناك من يريد أن يجتمع معنا في حديقتنا
ما عليه سوى البحث عن عنوان
منتدى اللمة الجزائرية
ارجو ان نرى نشاطا اكبر نترك الكسل جانبا و نعيد اللمة الى سابق عهدها