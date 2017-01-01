لماذا حدد الله أوقات الصلوات الخمس في مواعيدها كما نعرفها

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة theking, ‏14 فيفري 2017 على 17:58.

  1. theking

    theking :: عضو منتسِب ::

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    باسم الله الرحمن الرحيم

    الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد رسول الله

    هل تسألت لماذ حدد الله وقت الصوات الخمس في الأوقات التي نعرفها الأن
    الإجابة هنا

    1- صلاة الفجر
    فإن الشمس إذا طلعت تطلع بين قرني الشيطان و يسجد لها كل كافر من دون الله
    فما من مؤمن يصلي صلاة الفجر في جماعة أربعين يوما إلا أعطاه الله براءتين
    براءة من النارو براءة من النفاق
    2- صلاة الظهر
    فإنها الساعة التي تسعر فيها جهنم فما من مؤمن يصلي هذه الصلاة إلا حرم الله تعالى عليه لفحات جهنم
    3- صلاة العصر
    فإنها الساعة التي أكل فيها آدم عليه السلام من الشجرة فما مؤمن يصلي هذه الصلاة إلا خرج عن ذنوبه كيوم ولدته أمه
    فأقرأو قوله تعالى "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى"
    4- صلاة المغرب
    فإنها الساعة التي تاب الله على آدم فما مؤمن يصلي هذه الصلاة محتسبا ثم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه
    5- صلاة العشاء
    فإن للقبر ظلمة و يوم القيامة ظلمة فما من مؤمن مشى في ظلمة الليل إلى صلاة العتمة إلا حرم لله عليه وقود النار و يعطي نورا يجوز به على الصراط
    فإنها الصلاة التي صلاها المرسلون قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
    اللهم أجعلنا من المحافظين على الصلوات في وقتها
    و أجعلنا ممن يحفظون كتابك و يتبعون سنة نبيك الكريم
     
    habchisalaheddin, أم منيــــــر و العَنْقَاءُ معجبون بهذا.
    theking, ‏14 فيفري 2017 على 17:58
    #1
  2. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

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    جزاك الله خيرًا
    ونفع الله بك .
     
    Asseli Queen معجب بهذا.
    العَنْقَاءُ, ‏14 فيفري 2017 على 18:08
    #2
  3. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    اللهم امين
    جزاك الله خيرا و جعلها في ميزان حسناتك
     
    ميلينا, ‏14 فيفري 2017 على 19:28
    #3
  4. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

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    بارك الله فيك
    و جزاك كل خير
     
    habchisalaheddin, ‏14 فيفري 2017 على 19:28
    #4
  5. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    جزاك الله خيرًا
     
    Asseli Queen, ‏14 فيفري 2017 على 19:35
    #5
  6. theking

    theking :: عضو منتسِب ::

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    ألف شكر على مرورك الطيب أخت
    ميلينا
    وجعلها الله في ميزانك خيرا وحسنات إن شاء الله
     
    theking, ‏15 فيفري 2017 على 08:29
    #6