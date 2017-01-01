لماذا حدد الله أوقات الصلوات الخمس في مواعيدها كما نعرفها

- صلاة الفجر

فإن الشمس إذا طلعت تطلع بين قرني الشيطان و يسجد لها كل كافر من دون الله

فما من مؤمن يصلي صلاة الفجر في جماعة أربعين يوما إلا أعطاه الله براءتين

براءة من النارو براءة من النفاق

صلاة الظهر

فإنها الساعة التي تسعر فيها جهنم فما من مؤمن يصلي هذه الصلاة إلا حرم الله تعالى عليه لفحات جهنم

صلاة العصر

فإنها الساعة التي أكل فيها آدم عليه السلام من الشجرة فما مؤمن يصلي هذه الصلاة إلا خرج عن ذنوبه كيوم ولدته أمه

فأقرأو قوله تعالى "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى"

صلاة المغرب

فإنها الساعة التي تاب الله على آدم فما مؤمن يصلي هذه الصلاة محتسبا ثم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه

صلاة العشاء

فإن للقبر ظلمة و يوم القيامة ظلمة فما من مؤمن مشى في ظلمة الليل إلى صلاة العتمة إلا حرم لله عليه وقود النار و يعطي نورا يجوز به على الصراط