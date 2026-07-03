نهى رسول الله صل الله عليه وسلم

نهى رسول الله صل الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم عن:

1. تخبيب المرأة على زوجها _أى إفسادها

2. ونهى أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق.

3. ونهى أن يأكل الانسان بشماله. وأن يأكل وهو متكئ.

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4. ونهى عن اتباع النساء الجنائز.

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5. ونهى عن صنع التماثيل

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6. ونهى أن يحرق شيء من الحيوان بالنار.

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7. ونهى عن سب الدين.

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8. وقال صل الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم : لا تبيتوا القمامة في بيوتكم، فإنها مقعد الشيطان.

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9. ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها، فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والانس حتى ترجع إلى بيتها.

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10 ونهى أن تتزين المرأة لغير زوجها،

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11. ونهى عن الغيبة والاستماع إليها.

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12. ونهى عن النميمة والاستماع إليها، وقال: لا يدخل الجنة قتات يعني نمام.

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13. ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة.

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14. وقال صلى الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم : لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه. وقال: من شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوما،

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15. ونهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا، وقال: إن الله عزوجل لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.

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16. ونهى عن ضرب وجوه البهائم.

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17. ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، وقال: من تأمل عورة أخيه لعنه سبعون ألف ملك.

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18. ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة.

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19. ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب أو ينفخ في موضع السجود.

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20. ونهى أن يصلي الرجل في المقابر والطرق والارحبة والاودية ومرابط الابل وعلى ظهر الكعبة.

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21. ونهى عن قتل النحل.

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22. ونهى أن يحلف الرجل بغير الله، وقال: من حلف بغير الله فليس من الله في شيء.

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23. ونهى عن الكلام يوم الجمعة والامام يخطب، فمن فعل ذلك لغا ومن لغا فلا جمعة له.

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24. ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح وعند غروبها وعند استوائها.

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25. ونهى عن صوم ستة أيام: يوم الفطر ويوم الشك ويوم النحر وأيام التشريق.

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26. ونهى أن يشرب الماء كرعا كما تشرب البهائم، وقال: اشربوا بأيديكم فإنها أفضل أوانيكم.

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27. ونهى عن التزاق في البئر التي يشرب منها.

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28. ونهى أن يستعمل أجير حتى يعلم ما أجرته.

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29. ونهى عن بيع الذهب بالذهب وزيادة إلا وزنا بوزن.

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اللهم صلي و سلم على سيدنا وحبيبنا محمد