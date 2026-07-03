نهى رسول الله صل الله عليه وسلم

إلياس
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أوفياء اللمة
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- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 30,369
- الحلول المقدمة
- 1
- محل الإقامة
- حاسي الرمل ولاية الاغواط
- آخر نشاط
- الوظيفة
- أستاذ تعليم ابتدائي
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 40 إلى 45 سنة
- الجنس
- ذكر
1
- الأوسمة
- 62
نهى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن:
1. تخبيب المرأة على زوجها _أى إفسادها
2. ونهى أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق.
3. ونهى أن يأكل الانسان بشماله. وأن يأكل وهو متكئ.
***
4. ونهى عن اتباع النساء الجنائز.
***
5. ونهى عن صنع التماثيل
***
6. ونهى أن يحرق شيء من الحيوان بالنار.
***
7. ونهى عن سب الدين.
***
8. وقال صل الله عليه وآله وسلم : لا تبيتوا القمامة في بيوتكم، فإنها مقعد الشيطان.
***
9. ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها، فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والانس حتى ترجع إلى بيتها.
***
10 ونهى أن تتزين المرأة لغير زوجها،
***
11. ونهى عن الغيبة والاستماع إليها.
***
12. ونهى عن النميمة والاستماع إليها، وقال: لا يدخل الجنة قتات يعني نمام.
***
13. ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة.
***
14. وقال صلى الله عليه وآله وسلم : لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه. وقال: من شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوما،
***
15. ونهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا، وقال: إن الله عزوجل لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
***
16. ونهى عن ضرب وجوه البهائم.
***
17. ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، وقال: من تأمل عورة أخيه لعنه سبعون ألف ملك.
***
18. ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة.
***
19. ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب أو ينفخ في موضع السجود.
***
20. ونهى أن يصلي الرجل في المقابر والطرق والارحبة والاودية ومرابط الابل وعلى ظهر الكعبة.
***
21. ونهى عن قتل النحل.
***
22. ونهى أن يحلف الرجل بغير الله، وقال: من حلف بغير الله فليس من الله في شيء.
***
23. ونهى عن الكلام يوم الجمعة والامام يخطب، فمن فعل ذلك لغا ومن لغا فلا جمعة له.
***
24. ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح وعند غروبها وعند استوائها.
***
25. ونهى عن صوم ستة أيام: يوم الفطر ويوم الشك ويوم النحر وأيام التشريق.
***
26. ونهى أن يشرب الماء كرعا كما تشرب البهائم، وقال: اشربوا بأيديكم فإنها أفضل أوانيكم.
***
27. ونهى عن التزاق في البئر التي يشرب منها.
***
28. ونهى أن يستعمل أجير حتى يعلم ما أجرته.
***
29. ونهى عن بيع الذهب بالذهب وزيادة إلا وزنا بوزن.
***
اللهم صلي و سلم على سيدنا وحبيبنا محمد
1. تخبيب المرأة على زوجها _أى إفسادها
2. ونهى أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق.
3. ونهى أن يأكل الانسان بشماله. وأن يأكل وهو متكئ.
***
4. ونهى عن اتباع النساء الجنائز.
***
5. ونهى عن صنع التماثيل
***
6. ونهى أن يحرق شيء من الحيوان بالنار.
***
7. ونهى عن سب الدين.
***
8. وقال صل الله عليه وآله وسلم : لا تبيتوا القمامة في بيوتكم، فإنها مقعد الشيطان.
***
9. ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها، فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والانس حتى ترجع إلى بيتها.
***
10 ونهى أن تتزين المرأة لغير زوجها،
***
11. ونهى عن الغيبة والاستماع إليها.
***
12. ونهى عن النميمة والاستماع إليها، وقال: لا يدخل الجنة قتات يعني نمام.
***
13. ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة.
***
14. وقال صلى الله عليه وآله وسلم : لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه. وقال: من شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوما،
***
15. ونهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا، وقال: إن الله عزوجل لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
***
16. ونهى عن ضرب وجوه البهائم.
***
17. ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، وقال: من تأمل عورة أخيه لعنه سبعون ألف ملك.
***
18. ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة.
***
19. ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب أو ينفخ في موضع السجود.
***
20. ونهى أن يصلي الرجل في المقابر والطرق والارحبة والاودية ومرابط الابل وعلى ظهر الكعبة.
***
21. ونهى عن قتل النحل.
***
22. ونهى أن يحلف الرجل بغير الله، وقال: من حلف بغير الله فليس من الله في شيء.
***
23. ونهى عن الكلام يوم الجمعة والامام يخطب، فمن فعل ذلك لغا ومن لغا فلا جمعة له.
***
24. ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح وعند غروبها وعند استوائها.
***
25. ونهى عن صوم ستة أيام: يوم الفطر ويوم الشك ويوم النحر وأيام التشريق.
***
26. ونهى أن يشرب الماء كرعا كما تشرب البهائم، وقال: اشربوا بأيديكم فإنها أفضل أوانيكم.
***
27. ونهى عن التزاق في البئر التي يشرب منها.
***
28. ونهى أن يستعمل أجير حتى يعلم ما أجرته.
***
29. ونهى عن بيع الذهب بالذهب وزيادة إلا وزنا بوزن.
***
اللهم صلي و سلم على سيدنا وحبيبنا محمد