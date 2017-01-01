شني هذا * الفنطاين * ؟

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة habchisalaheddin, ‏14 فيفري 2017 على 19:10.

  1. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

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    الجلفة
    السلام عليكم
    ماكلاه تبداو ...اصبرو شوي
    راني عارف بلي هذا الموضوع مكرر و ياسر لي هدرو فيه
    هاصبروا شوي وش بيكم
    ههه
    يا المشرف هاه..استنا ما تغلقش الموضوع خلينا نقسرو شويا
    المهم ...
    حبيت نهدر على موضوع عيد الخرطي هذا بطريق هزلية باه نضحكو شوي و انحو على رواحنا
    المهم
    بسم الله
    اولتها ...الجماعة هذو وش راه يقلهم راسهم ...اه ؟؟
    [​IMG]
    ضروك نتا العام كااامل ما تفكرتش فيه لي كادو ...كي لحق نهار الغرب راك نضت و صرفت قريب مليون و لا زوج على الهدايا و لي كادو
    و راك جاي و مصحح وجهك ...
    شني هذا
    و اصلا علاه تمدو الكادو
    شكون هذي لي راك رايح تمدلها الكادو
    هذي يماك ؟؟ لا
    هذي اختك ؟ لا ثاني
    امالا حاجة اخرى ...اي والله
    ضروك رانا لحقنا للمحضور
    و نتي يا طفلة
    ما تحشميش على عرضك
    النهار الgهار و نتي خارجة و لابسة الاحمر
    وش هذا
    بصح يا جماعة كاين حاجة دوختني
    و علاه يلبسو الاحمر ...و الاصفر
    زعما لون الحب ولا كيفاه .. ؟؟
    و الجماعة لي يشرو لي كادو ..تلقاه في دارهم يضرب ق البصل و الطمطيش و دراهم الكادو هذاك يجمل فيها بالدورو
    ياسيدي وش حاتمك ؟؟؟ ها شفت ...هاك نتا تغرق في روحك في الديون و كذا و كذا
    ...
    يا جماعة خافو ربي خليكم من الخرطي
    و الله ..لراكم بهدلتو بالامة كيما هاك
    تلقاه تراس فيه اثنين و لابس سروال احمر ..يا صاحبي وش هذا ها راك كبير
    ...
    و الله يا جماعة ق يحير الواحد
    المهم
    ايا نتوما كاشما تقولوا
    ايا بالعافية و تبقاو على خير
    شبعونا خرطي

     
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    habchisalaheddin, ‏14 فيفري 2017 على 19:10
    #1
  2. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
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    السلام عليكم
    آه يا خويا صالح جبنا فيها وحد الجاجات مع صحابي وكليناهم شحال ملاح هههه
    يرحم والديك يا خويا الجاجة مشوية دير 35 ألف للوحدة كول يا gليل
    شبعت فيها كرشي بيان بيان ممبعد تقابل البياسجي مع البارسا
    ني تحوس على عيدهم ني معلباليش واش
    وزدت خليتلها ليما شويا مشوي هذاك هو البليزير
    صح الواحد بلاك يحب مانقولوش قلبو حجر
    مي باش تشري ببون حمر ووردة وتروح لعندها وتمدهالها أواه هذي ماندورش بيها خخخخخ
    أنا لو نشوف صاحبي دا وردة حمرة خلاص مانزيدش نهدر معاه
    تبهديلة يا محاينك
    شكرا لك خيي
     
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    Skor m@k, ‏14 فيفري 2017 على 21:43
    #2
  3. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    بارك الله فيك خويا صلاح على الموضوع والله كنت ناوية نحط موضوع حتى انا فيما يخص هاد الجهل والجهال هههه بصح علابالي
    الشعب كامل يدير عليه مواضيع هيا قلت معليش نسمعو لخاوتنا شوي، المهم عيد الهم هادا ولا عيد الجرب هو مرض مجهري
    وخطير جدا خاطر كي يضربك تحكمك واحد الهبلة هكا تولي تشوف غير الاحمر تولي ثور يا محاينك ههههه تولي تشوف غير
    القلوب والورد قدامك وعايش في الاحلام بصح غير يلحق 15 فيفري تتفكر بلي راك تضرب في اللوبيا والبصل ههههه
    مالا علاه عليك تحلم بزاف، المهم هادي كي نتكلمو بسخرية ونضحكو مع بعض لكن لو نوليو للواقع مانلقاوش واش نهدرو
    راجل يدير زوج ميترات كيما قلت يطلب المصروف من يماه ويزيد يسبها كي ماتمدلوش باه يشري عرف قارو ويروح يرخس بروحو
    باه يشري دبدوب الطفل الصغير يعافو هههه ويمدو للالة تسمع فيه آي لوف يو كل يوم يخي جياحة يخي
    اما تاع راجل يلبس الاحمر هاديك راهي كارثة عظمى مع يزيد يشبح روحو ويهبط شعرو يبان ربطة معدنوس حمرا ههههه
    ولا يبان كيفو كيف الطفلة يا لطيف، اصلا لي رايح تعدي يوم تتمسخر فيه وحدة اضرب وجهك بماء بارد تفطن مليح وروح اخدم وازدم
    كاين امور اهم في حياتك من هاد الخرطي واذا صح صح تهتم بالحب خرج يماك تحوس وغديها وعشيها برا واشريلها كادو خاطر
    هي لي تستحق الحب صح، واش نقولو ربي يهديهم برك كن غير جا في نهار اليوم يطلقو ثور في نص المدينة خلي يقلبهم كامل ههههه
    ونتهناو منهم :LOL:
    شكرا خويا على الموضوع ربي يهنيك
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏14 فيفري 2017 على 22:09
    #3
  4. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم خويا صلاح
    لك كل الشكر والتقدير على هذا الموضوع القيييممم

    ههههه و الله غير كيما عرفت بلي كاين عيد في فيفري نسيتووو كاامل حتى فكرتني فيه مرت عمي مزالها عاد عروس جديدة تسنا في الكادو هههههه

    الحمد لله مام اليوم عيد الكره ديالهم و يكون فيه بزااف عفايس عيانين مي مصادفتش كاش قنبلة موقوتة شفت غير العاديين و زيد في جامعتي غير الاخوان و الاخوات اهل السلف الصالح صافي حاجة قليلة
    بصح من و من يحكوو بلي يدوو الببونات و البالونات و الشيكولات و الجماااعة هادوك
    و الحمد لله يا رب خاطينا و راس خيي خاطيني هذا عيد الزنى ( حاشا قدركم )
    ماشي عيد الحب الانسان قبل ما يحتفل بحاجة يحوس على الاصل فيها باش كانت ماشي غير نحتفل و برك

    شعب تااافه و تحية كبيرة للناس لي ميديها حتى ريح

    شكرا عالميضوع خيي
     
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    المتفآئلة, ‏14 فيفري 2017 على 22:29
    #4
  5. sozy

    sozy :: عضو فعّال ::

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    كوكب المرّيخ O_o
    السلام عليكم
    هههههههه واش صلاح راك زادم في الخرطي بدماغ
    و قيلا نساوك في الشيكولا مالا راك تنتقم هههه
    ياوليدي و الله تحير كيفاه يخمو :unsure:
    تلقا واحد هوا و صاحبته في زوج لابسين لحمر
    و ياكلو في الشيكولا و حاكمين دبدوب احمر
    ما تفرقش شكون فيهم الراجل و شكون لمرا :rolleyes:
    شعب مريض في كوكب مريض غير يقلد و خلاص
    انا راني هجيت للمريخ :alien: من لعوج تاع البشر :mad:.
    ناس مش لاقية لبسة دفيها في البرد و ناس صارفة لملاين على جال تحتفل بيوم ماهمش عارفين واش أصله :censored:.
    ربي يهدي و يصلح الحال
    أصلا هاد الشعب حتى يعرف يحب باش يحتفل بالحب :cautious:.
    يعطيك الصحة خويا الحبشي
    ايا بالعافية ;)
     
    sozy, ‏14 فيفري 2017 على 22:59
    #5
  6. Smile Queen

    Smile Queen :: عضو مُتميز ::

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    عجبتني لهجتكم خيي ههههههههه للاسف هذا هو مجتمعنا .. المشكل تلقا الغاشي زعما كامل رومنسيين غير في 14 فيفري
    عيد التبهدايل الله يبهدل ايامهم
    شكرا عالموضوع
     
    Smile Queen, ‏14 فيفري 2017 على 23:58
    #6