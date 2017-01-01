شني هذا * الفنطاين * ؟

السلام عليكم خويا صلاح

لك كل الشكر والتقدير على هذا الموضوع القيييممم



ههههه و الله غير كيما عرفت بلي كاين عيد في فيفري نسيتووو كاامل حتى فكرتني فيه مرت عمي مزالها عاد عروس جديدة تسنا في الكادو هههههه



الحمد لله مام اليوم عيد الكره ديالهم و يكون فيه بزااف عفايس عيانين مي مصادفتش كاش قنبلة موقوتة شفت غير العاديين و زيد في جامعتي غير الاخوان و الاخوات اهل السلف الصالح صافي حاجة قليلة

بصح من و من يحكوو بلي يدوو الببونات و البالونات و الشيكولات و الجماااعة هادوك

و الحمد لله يا رب خاطينا و راس خيي خاطيني هذا عيد الزنى ( حاشا قدركم )

ماشي عيد الحب الانسان قبل ما يحتفل بحاجة يحوس على الاصل فيها باش كانت ماشي غير نحتفل و برك



شعب تااافه و تحية كبيرة للناس لي ميديها حتى ريح



شكرا عالميضوع خيي ​