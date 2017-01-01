شني هذا * الفنطاين * ؟

السلام عليكم ماكلاه تبداو ...اصبرو شوي راني عارف بلي هذا الموضوع مكرر و ياسر لي هدرو فيه هاصبروا شوي وش بيكم ههه يا المشرف هاه..استنا ما تغلقش الموضوع خلينا نقسرو شويا المهم ... حبيت نهدر على موضوع عيد الخرطي هذا بطريق هزلية باه نضحكو شوي و انحو على رواحنا المهم بسم الله اولتها ...الجماعة هذو وش راه يقلهم راسهم ...اه ؟؟ ضروك نتا العام كااامل ما تفكرتش فيه لي كادو ...كي لحق نهار الغرب راك نضت و صرفت قريب مليون و لا زوج على الهدايا و لي كادو و راك جاي و مصحح وجهك ... شني هذا و اصلا علاه تمدو الكادو شكون هذي لي راك رايح تمدلها الكادو هذي يماك ؟؟ لا هذي اختك ؟ لا ثاني امالا حاجة اخرى ...اي والله ضروك رانا لحقنا للمحضور و نتي يا طفلة ما تحشميش على عرضك النهار الgهار و نتي خارجة و لابسة الاحمر وش هذا بصح يا جماعة كاين حاجة دوختني و علاه يلبسو الاحمر ...و الاصفر زعما لون الحب ولا كيفاه .. ؟؟ و الجماعة لي يشرو لي كادو ..تلقاه في دارهم يضرب ق البصل و الطمطيش و دراهم الكادو هذاك يجمل فيها بالدورو ياسيدي وش حاتمك ؟؟؟ ها شفت ...هاك نتا تغرق في روحك في الديون و كذا و كذا ... يا جماعة خافو ربي خليكم من الخرطي و الله ..لراكم بهدلتو بالامة كيما هاك تلقاه تراس فيه اثنين و لابس سروال احمر ..يا صاحبي وش هذا ها راك كبير ... و الله يا جماعة ق يحير الواحد المهم ايا نتوما كاشما تقولوا ايا بالعافية و تبقاو على خير شبعونا خرطي