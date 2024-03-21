السلام عليكم ورحمة الله ...

اليوم قررت نحكيلكم حكايتي ونتمنى تخلولي رايكم فالاخير وقبل مانبدا راح تكون القصة على لساني ولسان الانسانة لي حبيتها باش تعرفو مليح واش عشنا هاد لبيريود ... راح نذكر الاسماء الخيالية بعدما حذفت الحقيقية لانو الاغلبية يعرفوني .... المهم بلا مانطول عليكم نبدا نحكيلكم

معاكم عبدو شاب جزائري من احدى ولايات الغرب الجزائري في الثلاثينيات من العمر حبيت انسانة من ولاية مستغانم قريبة ليا ماشي بعيدة بزاف المهم أسيل انسانة رزينة وحكيمة و شابة فالعقل والمظهر الحمد لله تسر الخاطر ويرتاح لها القلب في العشرينات من عمرها تعارفنا وقررت نشوفها لاول مرة في ولايتها وموراها جا القرار انو لازم نتزوجوا ونكونوا تحت سقف واحد ... تفاهمنا على كلش وقبل مانبدا ليكم فالتفاصيل خلوني نحكيلكم شوي على روحي ... انا تزوجت من قبل وجبت طفلة وماكتبليش ربي وطلقنا وبنتي راحت في كرش معا وهي مولات ثلاث اشهر برك حكيت لاسيل كلش على حياتي وتقبلت حياتي كيما راهي ومستعدة حتى بنتي تربيها على يدها لوكان يقدر ربي ونجيبها تعيش عندي قررنا نديرو الخطبة والملاك وقطيع الشرط في نهار واحد وكلش تبدل نهار لي قررنا نحكيو لاهلنا شارانا ناويين نديرو ... من جيهتي اهلي تقبل الفكرة بصدر رحب ومكان حتى مشكل بصح البروبلام عند اهلها خواتاتها ماتقبلوش انو تتزوج بعيد على دارهم وبواحد متزوج ومطلق من قبل ودارو في ياكلهم انو زوجتو السابقة راح ديرلو المشاكل وماراحش نديرلها دارها بسكو متفاهمين نعيشو حتى عام ولا ونخرجو يا كراية يا في سكاني عدل لكنهم عارضوا وبشدة والصدمة كي وراتلهم صورتي ضحكو عليا و قالولها شفتي روحك نتي وهو كيداير بحكم اني اسمر البشرة حكاتلي أسيل واش صرا بيناتهم و قالولها غير مكالاه تروحي لباباك وتحكيلو ماراحش يقبل وبعد يامات من التردد قررت تحكي لباباها وحدها من غير الرافضات فكرة الزواج قالها وين عرفتيه وكيفاش واكدت معاه بحكم انو رانا بعاد وقاع نحبو نديرو كلش في نهار ونديرولها الخاتم اومبعد قالها خليهم يجو وربي يجيب الخير على هاد الأساس بدينا نوجدوا لهاداك النهار لي كان في آخر اسبوع من شهر فيفري 2024 وجدنا كلش لاطارت والورد والقاطو وواش راح نلبسو وكلش درناه كيف كيف حتى الكادوات لي دراهم ليها و الخاتم تاع الكلمة لي شريناها لبعض وبدا يقررب هاداك النهار الموعود هدرنا مع نسييها انو رانا جايين نكملوو وكلش قالك مرحبا زيارتنا بركة ديت اهلي كامل ورحنا ليهم فالحق رحبوا بينا ضحكنا فلول وجمعنا وفطرنا عندهم خيرك ياربي وجات ساعة الحسم بعد الظهر بدات فيها الخطبة وقبل كلش درنا النظرة الشرعية وكي شفتها طرت من الفرحة جامي تخيلت تكون بهاداك الجمال ومن عينيها الدنيا ماسايعاتهاش بصح انا كنت مقلق قلتلها الحالة راهي شاعلة عند الرجال لتحت ماراحش نطول هنا عطيتها دراهم الشوفة وهبطت عطيتهم الاوكي لاهلي انو خلاص شفتها و عجبتني كملو هدرتكم وهنا كانت الصدمة بعدما نطق الوالد تاعها وقالينا حبسو ماديرو والو انا مانيش عاطيكم بنتي حتى نسقسي ومادير والو حياة تخطبو خلوني نسقسي عليكم يومين ثلاثة حتى اسبوع ونردلكم الخبر وحنا جايين على اساس عندنا الموافقة المبدئية من عندو باش نتفاهمو على الشرووط وواش راح نديرو بصح ماخلاناش نهدرو قالينا والوا ماتزيرونيش خلوني وهنا طاحلي المورال قدام خاوتي وخوالي ونسابي وصحابي والناس لي جايبهم شغل نتا وياها تفاهمتو على كلش مورانا انا نفسدلكم كلش واستناو واش راهو يستنى فيكم وناض في وسط الجماعة قالهم اذا راهو حاب يديرها خاتم الشوفة يتفضل يطلع بصح باش تسموها خاتم الكلمة انا ماعطيتكم ماوالوا طلعت والاحباط باين في وجهي عيطت لاختي وقلتلها ماحبش يمدها ويقولنا راني موافق بشرط نمدها مي نسقسي عجبني الطفل صحا ماعجبنيش مانزوجهاش وانا هابط تلاقيت حبقلبي والدمعة في عينيها سمعت واش كنت نقول لاختي كي هبطت عند الرجال لقيتهم ديجا خرجو كامل وبداو يعيطو لاهلي النساء باش يلبسو ويخرجو هنا حكمت بوها معا خالي قالي ياولدي من حقي نسقسي عليك قتلو واه من حقك وكي سقساه خالي قولي الحاج من فضلك من وينتا ونتا عندك الخبر بلي رانا جايين نديرو كلش في نهار قال عندي 3 ايام وحنا من ديسمبر خبرناه كلش شاف فيا خالي شوفة تاع راك تزعق علينا السيد عندو يومين ملي خبروه ونتا جايبنا قاع هاد الطريق حسيت روحي غريان في وسطهم حشمت على روحي خرجت وقعدت نستنى في الوالدة والبقية يجو نازلين ورايحين دايرين في بالنا راح يردلنا الخبر على يومين ولا بعد يومين عيطنا ندو الخبر الاكيد لكن جوابه كان الرفض مانمدش بنتي ومكاش مكتوب عندي ومايزيدش يعيطلها وحنا زوج كيفاش شكون يخمم فينا نبغيها وتبغيني مالا دارونا قنطرة ماكان لي يراعي مشاعرنا ولا قلوبنا تتحطم بسبابهم و السبب كان تافه انو هاد الانسان ماشي شباب خَلقا والبلاصة لي يسكنو فيها دوار ومايعرف لا اصلي لا فصلي ومتزوج ومطلق من قبل وزعما قدام الجماعة كذبنا عليه ماقلنالوش بلي مطلق مي كان علابالو بكلش من قبل بصح هو كان حاب يسمعها من الوالد تاعي قررت ندي جاه ونعاود الخطبة من جديد بصح الشي لي قالو خلاني متردد ونطول شوي باسكو غاضتني واش كان يقول اسكو الراجل يتحاسب على شكل تاعو ومظهره و الرسول يقول اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ماقالش من ترضون جماله وانا جيت من الباب طالب الحلال وردوني

يافهموني ياناس واش من غلطة درناها باش رانا نخلصو فهاد الحكاية غير حنا زوج رانا نتعذبو فهموني رحمة على والديكم وقولولي واش ندير



الجزء الموالي لرفيقة دربي

على لسانها



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