مساء الشكولاطة ميلكا ماروخا الشابة الدعوة ماشية اليوم عمي الحانوتي ربح فنهار ال 14 فيفري يخرج عليه مدابيه يولي ههه والشاعر مول الحانوت يندب: يا ال 14 فيفري وقتاش تولي ~ الشيكولا بلا بيك ماهي تتاكل دير الروثور نليكيدي اللي الباقي ~ هذا يوم مزهور ليا وللغاشي خلونا من الحب والدب صااي التقشف وسلاليل راه يفجركم تولي الشيكولا ازمة اخرى كازمة حليب الشكاير وتولوا تحبوا بالفول ههههخخخخ موضوع اليوم خفيف فالقراية وثقيل فالقلب يعسر الهظم ويرفع ضغط الدم .. هو يبصق وأنت تشوف لوكان شيخ نفوتها بلا ما نتحير , لوكان مهبول نشوف ونسكت , مي... الشيخ نظيف ويعقل والمهبول بتربيتو يفهم بلي عييييب كبير قدام الناس تبصق.. نورماااااال jeune يفوت قدامك "اخخخخخخخخخخخخخخخخخ ويوووووووووووووووووووزع" (تبصق الدود تنقيهم بالعود) من عندي تنقيهم بيديك خير suivant: أحدهم يلعب باسكيت بووول من نافذة الحافلة "اخخخخخ تفوووه" وتروح جانبية مع الرياح هذو عباد ..؟ تبصق البرى والناس تشوف فيك لا حشمة لا حشاشيم , تسما ما كذبش اللي قال "انتم لازمكم الدبوز " روح ابصق فدارك , والله لوكان مهوش يصب المطر وكاين شمس وجات الدنيا مقفولة بحال دار لوكان رانا تغمينا بخماج هذو العباد ياا لطيييييييييييييييييييييييييييييييييييف