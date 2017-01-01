تبصق الدود تنقيهم بالعود

السلام عليكم اختي

هههههه قستيها و الله

انا نظن بلي هاذي من قلة الأدب صح كاين واحد تجيه حالة لي صح يلزملو باش يبزق هنا تنجاز

مي كاين البعض الآخر عندو طبيعة و عادة سيئة

الحمد لله انا من النوع لي ميعيفش مي ماشي معنتها تاع يتنخم اخخخخخخخخخخم تفوووووو هنا نرجع حشااااكم نورمال هنا بالذات قلبي يولي ضعيف

عالاقل انتحي جانبا و ابزقها ماشي في وسط الشعب خااااصة وسط البابيشات لا يجوز هنا ههععععع مسكينة حبيبتنا تعيفلها قلبها ههههه



يعطيك الصحه عالميضوع

و ان شاء الله الشعب يرتقي قليلا خاطرش تماداااا بزاااف

مكاش واحد مكمل خاطرش الكمال لله سبحانه وتعالى

بصح وشنو عالاقل نحسنوا من أنفسنا قليلا ​