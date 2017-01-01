تبصق الدود تنقيهم بالعود

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏14 فيفري 2017 على 20:09.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    مساء الشكولاطة :p ميلكا ماروخا الشابة الدعوة ماشية اليوم عمي الحانوتي ربح فنهار :LOL: ال 14 فيفري يخرج عليه مدابيه يولي ههه

    والشاعر مول الحانوت يندب:

    يا ال 14 فيفري وقتاش تولي ~ الشيكولا بلا بيك ماهي تتاكل

    دير الروثور نليكيدي اللي الباقي ~ هذا يوم مزهور ليا وللغاشي

    خلونا من الحب والدب صااي التقشف وسلاليل راه يفجركم تولي الشيكولا ازمة اخرى كازمة حليب الشكاير وتولوا تحبوا بالفول ههههخخخخ

    موضوع اليوم خفيف فالقراية وثقيل فالقلب يعسر الهظم ويرفع ضغط الدم ..

    هو يبصق وأنت تشوف :oops: لوكان شيخ نفوتها بلا ما نتحير , لوكان مهبول نشوف ونسكت , مي... الشيخ نظيف ويعقل والمهبول

    بتربيتو يفهم بلي عييييب كبير قدام الناس تبصق..

    نورماااااال jeune

    يفوت قدامك "اخخخخخخخخخخخخخخخخخ ويوووووووووووووووووووزع" :confused: (تبصق الدود تنقيهم بالعود) من عندي تنقيهم بيديك خير

    suivant:

    أحدهم يلعب باسكيت بووول من نافذة الحافلة "اخخخخخ تفوووه" وتروح جانبية مع الرياح

    هذو عباد ..؟ تبصق البرى والناس تشوف فيك لا حشمة لا حشاشيم , تسما ما كذبش اللي قال "انتم لازمكم الدبوز "

    روح ابصق فدارك , والله لوكان مهوش يصب المطر وكاين شمس وجات الدنيا مقفولة بحال دار لوكان رانا تغمينا بخماج هذو العباد

    ياا لطيييييييييييييييييييييييييييييييييييف






     
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    الصحافية الساخرة, ‏14 فيفري 2017 على 20:09
    #1
  2. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
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    السلام عليكم
    مليحة الميلكة لوكان يجيبولي ههههه شحال نحبها هههه
    علاه يا ختي تعيفي فيا بعد ما زخت بلي عمرت كرشي بالجاج مشوي هههه
    مزيا ماجيتيش قدامي تعود جيبيهالي في وجهي البزقة هذيك هههه
    المشكلة كي تكون شبعان تحس بيها بزاف هههه
    سورتو كيما قلتيها أنت لتخرج من البلعوم أخخخخخ ....
    كيما تاع ديكابريو مع روز في التيتانيك هههه تشفايلهم ههههه
    أنا يعييوني كي نكون فالكار ويبزقها قدامي تحت رجلو أبابابابا
    ولا نكون مريح فالجامع ويخرج راسو من الطاقة ويبزقها
    أع اع اع اع عيفتيني هههه
     
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    Skor m@k, ‏14 فيفري 2017 على 21:48
    #2
  3. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم اختي
    هههههه قستيها و الله
    انا نظن بلي هاذي من قلة الأدب صح كاين واحد تجيه حالة لي صح يلزملو باش يبزق هنا تنجاز
    مي كاين البعض الآخر عندو طبيعة و عادة سيئة
    الحمد لله انا من النوع لي ميعيفش مي ماشي معنتها تاع يتنخم اخخخخخخخخخخم تفوووووو هنا نرجع حشااااكم نورمال هنا بالذات قلبي يولي ضعيف
    عالاقل انتحي جانبا و ابزقها ماشي في وسط الشعب خااااصة وسط البابيشات لا يجوز هنا ههععععع مسكينة حبيبتنا تعيفلها قلبها ههههه

    يعطيك الصحه عالميضوع
    و ان شاء الله الشعب يرتقي قليلا خاطرش تماداااا بزاااف
    مكاش واحد مكمل خاطرش الكمال لله سبحانه وتعالى
    بصح وشنو عالاقل نحسنوا من أنفسنا قليلا
     
    المتفآئلة, ‏14 فيفري 2017 على 22:22
    #3
  4. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام عندك هاذي وعندك تاع الشمة هههه يتيريها عن بعد بروبلام تاع تربية
     
    أم ياسمينdz, ‏14 فيفري 2017 على 23:35
    #4
  5. Smile Queen

    Smile Queen :: عضو مُتميز ::

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    وااااااااااااااااااع حرام عليك هههه بديتيها بالشكولا قلت ايا مليح الواحد يجي يطل كاش ما يلحق على ماروخا ولا ميلكا
    ايا دخلت غير شوية ونلقا صلب الموضوع يعععععع هههههههه علاه عليك
    صح الظاهرة هذي منتشرة بزاف بخصو برواحهم
    لا تربية لا والو والندبة كي تلقاي طفلة وتديرها قدام الغاشي هههههههههههههههه هنا نبغي نجيف روحي
    شكرا للموضوع المليء بال يعععععععععععععع ههههه
     
    Smile Queen, ‏14 فيفري 2017 على 23:52
    #5