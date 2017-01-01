عندي فوبيا ماقدرتش نتعالج

السلام عليكم

صباح الخير

عندي مشكل كبير في حياتي ماقدرتش نحيه خلاص . بصح قبل مانحكي نذكركم بلي* الكلمة الطيبة صدقة *صدق رسول الله

تزوجت إنسان زواج تقليدي وحبيتو جدا بعد الزواج . كانت الوالدة تاعو سبب طلاقنا . من كثرة المشاكل مرضت ولا عندي ورم وقالولي الطبا بلي من القلقة و علابالي بلي مكتوب ربي كل شي وهذا الزوج سمح فيا. المشكل ماشي هنا لاني تجاوزت عادي مشكلة الطلاق وقدرت نحذف من حياتي نهائيا طليقي .. المشكل اني بقيت خايفة من كلمة العجوز ولات عندي فوبيا من الحماة

تقدم لخطبتي اثنين بعد الطلاق وكل مرة كنت نرفض بسبب انو السكن رح يكون مع العايلة

اهلي كل مرة نرفض يقولو بلي راني مازلت نشرط رغم ان سني 34 مش تاع نتشرط مي مش بيدي للاسف الشديد تأكدت بلي مرضت بفوبيا شديدة (خوف مرضي من الحماة)

نتمنى اذا معانا طبيبة نفسية او ناس يقدرو ينصحوني انا هنا في الاستماع

وسامحوني طولت واديت من وقتكم بزاف