سلام حباب كيفكم اليوم حاية نقصف كالعادة مي بطريقة أخرى زعما قصف إيجابي لأنو صراحة القصف مليح علاخاتر يخلينا نعرفوا غلطاتنا مي ملازمش الواحد يبقى على العام يقصف لازم تاني إشوف صوالح ملاح لأنو مزال كاين الخير ولأن التركيز على النقائص فقط هو نقيصة في حد ذاتها وأنا إنسانة جد متفائلة اليوم سأقصف العالم بطريقتي الخاصة بحيث أنو جمعت صور من جوجل هي صور معبرة وحبيت نشارككم بيها أيا وجدوا القهوة تاعكم ومكاش ڨاطو اللمة تاني تتبع سياسة التقشف أيا بسم الله أول صورة لشاب فلسطيني معتقل يصلي وهو مكبل اليدين بماذا سيقابل الأحرار ربهم وهو قد تركوا الصلاة لمدة طويلة شاب مشلول يحضر صلاة الجماعة لايمكن لأي شخص أن لاتدمع عينه أمام هذه الصورة هنالك أصحاء لايعرفون حتى وجهة القبلة معاق يصلي تحت المطر في الحرم المكي صورة أكثر من رائعة ومشهد مؤثر زوجين يصليان معا روعة والله العشرة عندها ناسها أحببت الصورة امرأة مشردة تطعم القطط ليس من المهم أن تكون مليونيرا إن لم تكن تحمل الرحمة بقلبك شاب غربي لديه كل أسبوع حلاقة مجانية للمشردين بحيث يطوف في الشوارع ويعرض عليهم أن يحلق لهم بالمجان يبقى تحت المطر ليظل امرأة مقعدة بمظلته جندي يلاعب فتاة سورية وسط الطريق هذه الصور التي أحببتها والحمد لله مزالت الدنيا بخير شنو هو لازم حنا تاني نكونوا ممن يسعون لفعل الخير وليس نجيد القصف فقط سلام