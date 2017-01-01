قصف إيجابي

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة sanaya, ‏16 فيفري 2017 على 10:04.

  1. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    سلام حباب
    كيفكم
    اليوم حاية نقصف كالعادة :D
    مي بطريقة أخرى (y)
    زعما قصف إيجابي :geek:
    لأنو صراحة القصف مليح علاخاتر يخلينا نعرفوا غلطاتنا (y)
    مي ملازمش الواحد يبقى على العام يقصف
    لازم تاني إشوف صوالح ملاح
    لأنو مزال كاين الخير
    ولأن التركيز على النقائص فقط هو نقيصة في حد ذاتها
    وأنا إنسانة جد متفائلة:kiss:
    اليوم سأقصف العالم بطريقتي الخاصة
    بحيث أنو جمعت صور من جوجل
    هي صور معبرة :unsure: وحبيت نشارككم بيها :coffee:
    أيا وجدوا القهوة تاعكم
    ومكاش ڨاطو
    اللمة تاني تتبع سياسة التقشف
    أيا بسم الله
    images (22).jpg
    أول صورة لشاب فلسطيني معتقل يصلي وهو مكبل اليدين
    بماذا سيقابل الأحرار ربهم وهو قد تركوا الصلاة لمدة طويلة
    images (25).jpg
    شاب مشلول يحضر صلاة الجماعة
    لايمكن لأي شخص أن لاتدمع عينه أمام هذه الصورة
    هنالك أصحاء لايعرفون حتى وجهة القبلة
    images (26).jpg
    معاق يصلي تحت المطر في الحرم المكي
    صورة أكثر من رائعة
    ومشهد مؤثر
    images (27).jpg
    زوجين يصليان معا
    روعة والله
    images (1).jpg
    العشرة عندها ناسها
    أحببت الصورة images (2).jpg
    امرأة مشردة تطعم القطط
    ليس من المهم أن تكون مليونيرا إن لم تكن تحمل الرحمة بقلبك
    images (14).jpg
    شاب غربي لديه كل أسبوع حلاقة مجانية للمشردين بحيث يطوف في الشوارع ويعرض عليهم أن يحلق لهم بالمجان
    images (32).jpg
    يبقى تحت المطر ليظل امرأة مقعدة بمظلته
    unnamed.png
    images (45).jpg
    جندي يلاعب فتاة سورية وسط الطريق

    هذه الصور التي أحببتها والحمد لله مزالت الدنيا بخير شنو هو لازم حنا تاني نكونوا ممن يسعون لفعل الخير وليس نجيد القصف فقط سلام (y)
     
    sanaya, ‏16 فيفري 2017 على 10:04
    #1
  2. وائل ابن الجزائر

    وائل ابن الجزائر :: عضو بارز ::

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    الله يبارك ... صراحة حنا منبانوش قدامهم ..غير يصلو هوما يسبقونا للجنة
    مرسي عالالتفاتة ..شكرا افكر في انشاء جمعية تهتم بالمشردين
    سلام
     
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    وائل ابن الجزائر, ‏16 فيفري 2017 على 12:45
    #2
  3. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم
    بارك الله فيك اختي مريم
    والله صور مؤثرة
    ربي يقدرنا على فعل الخير قبل فوات الأوان
    مشكوورة حبيبتي مريومة على الموضوع
     
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    عبير الغرام, ‏16 فيفري 2017 على 13:20
    #3
  4. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    وشكرا على المرور قد أكون أول شخص ينضم لجمعيتك قبل أن تؤسسها
    المهم ولا وفقك ربي درت جمعية لمساعدة المشردين خبرنا يا أخي سلام
     
    sanaya, ‏16 فيفري 2017 على 13:32
    #4
  5. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    عبوووووورة توحشتك بزاف يالمهبولة وشراكي صح فرحت بزاف كشفتك فالصفحة تاعي شكرا وألف شكر على المرور
    نشالله ربي يقدرنا على فعل الخير ومساعدة المحتاجين
    سلااام
     
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    sanaya, ‏16 فيفري 2017 على 13:34
    #5
  6. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    يتوحشك الخير حبيبتي مريومة
    أنا تاني ولله توحشتك بزاف
    بصح الله غالب واش نديرو هههههه
     
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    عبير الغرام, ‏16 فيفري 2017 على 13:39
    #6