الله غالب مقريتش

السلام عليكم ورحمة اللهنظن اليوم منهدرش الدبزة تطيخ على حساب هدرتك وعلاجالت شعري المكشرد نسكت نخاف تشدني منو ويتعقد ما يتفكمي نهدر منقدرش نمرشوفي لي حبست قرايتها تقدر متوليش تحب حاجة اسمها "القراية" علاه؟ باسكو هي خلاتها بسبب ظروف ما ومكنتش حابة تخليها واكيد راح تكره تقرى حتى جرنالوبالنسبة لقضية تثقف نفسها ولا تشارك بمنتدى ولا عبر الفيسبوك منظنش تصلح سيرتو اللي جامي عرفت حوايج هذو بحيت لوكان تفتح فيسبوك راح تلقى عالم غير عالمها وربما قد يبدو لها شيء جميل وتكون صداقات حتى مع رجال وتستعمله استعمال مش مليح وتوصل لمشاكلوكذلك اللي حبست قرايتها اكيد يماها حبستها فالدار وعلمتها غير تطيب وتغسل وذخلتلها فكرة الزواج وتجيب دراري بحالها وتقعد , وهي تعلمت من يماها شيء قليييل ولكن عندنا عقل لازم نفطنوا مع ارواحنا شوي , كل وحدة عندها حاجة تحبها لازم تخدمي شي لي براسك , كي تحبي تقدري ماشي ساهلة ومي بالراقدة جامي نخرجوا من جهلنا الى لعقل مجمد التفكير راح يبقى محدوود جا والعمل والوفي النهاية حبيت نركزلك على نقطة مهمة في قولك عن اديسون , هو طردو المدير من القراية هذي وحدة ويماه وقفت معاه وشجعته ماشي حبسته فالدار ولا خرجته لبرى يلعب ويسوطي , حنا يحبسو طفلة من قرايتها والديها وزيد يقولولها الدار هي بلاصتك ااه فرق كبيير الانسان عمروا ما يصنع روحو وحدوا برك تان الوالدين عندهم دورلكن نقول لاي طفلة الا ما علموكش والديك مليح انتيا ولادك متعيشيهمش فجهلك حققي حاجة مليحة فحياتك كبري ولادك صالحين وصنعي منهم شخصيات ناجحة وهكذا تباني انتيا بلي ام ناجحة وحققتي لي متقدرش حتى وحدة تحققواهذا رايي تقبلي مروري اخت سنايا