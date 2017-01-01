الله غالب مقريتش

سلام حباب وشراكم راني وليت ليكم يالبنات للقصف فرجاءا استعدوا هههه المهم الخترة اللي فاتت هدرت فهاد الموضوع متسالونيش أنا جامعية على الأم الجامعية التي تقترف أخطاء فظيعة في التربية وعلاه سلطت الضوء على الأم الجامعية لأنو الجامعية دائما يتوقع المجتمع منها الأفضل وهذا شرف ليها وهذا يعني أنو رانا عاطينها مكانة كبيرة وعالية علاهاديك نستناو منها الأفضل واليوم حبيت نقصف نوع آخر من الأمهات وهاذ النوع لم يرفع عنه القلم وهن مسؤولات أيضا هذا الفئة هي الأم اللي حبست قرايتها وتزوجت زعما مقراتش بزاف اليوم سأقصف هذه الفئة وردوا بالكم تعارضني وحدة ولا تقولي علاه وكدا وكدا بويسك الخترة هادي نستنا كنخرج من اللمة لبنات اللي عارضوني كامل نعطيهم دبزة ونجبد لهم شعرهم ههههههه وقبل مانبدا فموضوعي هذا منقصدش من هدرتي أمهات زمان لأنو تختلف حياتهم بزاف على حياتنا لأنو هما معرفوش مامبا يكتبو وكاين اللي جامي راحت لقراية وداك الوقت مكاش الإعلام اللي يخلي الواحد يثقف روحو وحدو لهيك الكلام موجه للجيل الحالي واحترامي لكل الأمهات من الجيل السابق وربي يخليكم لينا فئة من الأمهات كانت مضطرة ككانت طفلة تحبس قرايتها وتتزوج تدخل للدار وتكون زوجة صالحة طيب تسيق و تنقي مي لقراية تولي في خبر كان كلي جامي دخلت لقراية جامي كتبت جامي حضرت درس تسقسيها علاه مكيش تكملي قرايتك تقولك راجلي ميقبلش￼ مي راجلك مقالكش متقفيش روحك حتى فالدار￼ مقالكش ردي بالك تشدي كتاب ولا تسمعي محاضرة فالتنمية البشرية ولا تشاركي فكاش منتدى ثقافي راجلك ميقبلش تكملي قرايتك تقدري تكوني روحك وحدك فالدار تقراي تكتبي طالعي تكوني صداقات فالفايس مع أناس خبرة تستفادي منهم ولا تكوني عضو في منتدى واللي تجي تسقسيها تقولك مقريتش￼ لقراية مش برك في مدرجات الجامعة لاحنونة ثقفي روحك فدارك مدام تقدري تكتبي بسهولة راكي قادرة ثقفي روحك متقوليش راح الحال مزال مراحش وزيد حنونة كم من عظماء و ناجحين لم يدخلوا المدرسة توماس إيديسون طرده المدير من المدرسة فوفرت له أمه كل شيء في البيت فاخترع أول مصباح في العالم ونتي تجي تقولي مقريتش لا حنونة راكي غالطة مام راكي فالدار عندك آلاف الفرص أول نعمة هي الأنترنات تقدري تتعلمي أي حاجة فأي مجال فقط لو تحسنين استعمالها و تقدري تسمعي أحيانا محاضرات في القمة لمختلف الدكاترة كتكوني مع صوالحك أحيانا موسيقى أحيانا محاضرات وأنا شخصيا كما تعرفوا من قبل تزوجت في 18 سنة و أجبرت على التوقف عن الدراسة في 15 سنة وجامي قريت انجليزية لأنو هداك العام مكاش أستاذ انجليزية كونت روحي فالانجليزية ودوكا نكونكتي مع صديق باللغة الانجليزية بسهولة لأنو حبيت نقرا هاد اللغة و لأنو راهي تستعمل بزاف سيفري معنديش خبرة كبيرة فالقواعد نتاعها مي نقدر نسلك روحي فيها فور التنمية البشرية و خصوصا مواضيع ابراهيم الفقي طالعتهم بزاف و كتبت شحال من خترة مواضيع في مختلف المجلات وكانت تلقى إعجاب من قبل القراء مع العلم أنو مقريتش علم النفس وبيت القصيد : مكاش عذر باش أي وحدة تقول الله غالب مقريتش ودوكا حبيت نحكي على ظواهر نكرههم بزاف لأنها تبين مستوى الثقافة الرائع عندنا مراح نحكي على أخطاء التربية لأنو ذكرتهم فموضوع الأم الجامعية ولكن نحكي على ظواهر نشوفهم بزاف وصراحة مزال مشفت وحدة قارية دير هاك ولوكان شفت نقول شفت مي مشفتش صراحة تجمعات نسوية عديمة الفائدة مليح الانسان يكون اجتماعي عندو أصدقاء مليح الوحدة كتتزوج متجبدش روحها من عايلتها وساعة على ساعة تزورهم مليح كتسكني فدار جديدة تتعرفي على جيرانك مي￼ مش نهار كامل عند الجيران ولا جارتك عندك مش كل يوم عند ماماك ولا ختك مش كل يوم عند صحاباتك الوقت راه يتباع بالدراهم حنونة وأكثر من ذلك واشنو هو موضوع النقاش غالبا في مثل هاذ التجمعات شفتوا فلانة تزوجت طلقها راجلها شرالها طموبيل شرات قفطان يهبل وووووووووووو منشار وتمنشير فالناس ونشر أسرارهم وفرااااغ فكري رهيب لا حنونة مش هاك ناس وصلوا للمريخ تالمون مشغولين ولاو يزوروا بعضاهم بالمواعيد وحنا مزالنا فتضييع الوقت والتمنشير￼ معليش الظاهرة الثانية نساء كل همهن الموضة والتجميل ممكن نكون تاني من هدوك اللي عندهم هوس كبير بالموضة مي مش حتى نخلي الموضة تكون محور الحياة ونبقى نتبع غير فالأزياء ونحكي برك على جديد الموضة رائع أنو يكون عندك مظهر جذاب ورائع مي مش حتى يكون كل اهتمامك هو شكلك ونهار كامل قدام لمرايا روتين يومي ممل تلقا بعض المتزوجات تشتكي من الروتين ولاتعلم أنو هي مسبب الروتين متخممش طور مواهب نتاعها ولا طور عملها ولا تنخرط فكاش جمعية تعلم فيها فن الخياطة مثلا والوا تنوض تطيب توجد قهوة تشيك روحها وخلاص وكأنوا الحياة تتوقف بعد الزواج لاطموح ولاهدف ولا شي ولمعلوماتك حنونة الرجل يعشق بجنون المرأة الطموحة اللي عندها أهداف وطموحات وعالمها الخاص لأن الحياة بجانبها أشبه بمغامرة كما أنه لايشعر بالملل رفقتها أبدا وفي الأخير رائع تكوني ربة بيت ناجحة مي لازم ثقفي روحك لازم يكون عندك طموحك في أي مجال كان لازم تقتلي الروتين جابلي ربي انتهى القصف هههه نو منيش نقصف بالعكس كل واحد شاف حاجة معجباتوش وهدر عليها دليل على أنو تهموا مصلحة هداك الإنسان ويتمنالوا الخير علاهاديك نصحوا أيا حباب تشااااااااو