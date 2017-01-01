الله غالب مقريتش

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة sanaya, ‏12 فيفري 2017 على 14:44.

  1. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

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    سلام حباب وشراكم
    راني وليت ليكم يالبنات للقصف
    فرجاءا استعدوا هههه:p
    المهم الخترة اللي فاتت هدرت فهاد الموضوع
    متسالونيش أنا جامعية
    على الأم الجامعية التي تقترف أخطاء فظيعة في التربية
    وعلاه سلطت الضوء على الأم الجامعية لأنو الجامعية دائما يتوقع المجتمع منها الأفضل ;)
    وهذا شرف ليها وهذا يعني أنو رانا عاطينها مكانة كبيرة وعالية علاهاديك نستناو منها الأفضل
    واليوم حبيت نقصف نوع آخر من الأمهات وهاذ النوع لم يرفع عنه القلم وهن مسؤولات أيضا :cool:
    هذا الفئة هي الأم اللي حبست قرايتها وتزوجت (y)
    زعما مقراتش بزاف
    اليوم سأقصف هذه الفئة
    وردوا بالكم تعارضني وحدة ولا تقولي علاه
    وكدا وكدا
    بويسك الخترة هادي نستنا كنخرج من اللمة لبنات اللي عارضوني كامل نعطيهم دبزة ونجبد لهم شعرهم :mad::mad::mad::mad:
    ههههههه
    وقبل مانبدا فموضوعي هذا منقصدش من هدرتي أمهات زمان
    لأنو تختلف حياتهم بزاف على حياتنا
    لأنو هما معرفوش مامبا يكتبو وكاين اللي جامي راحت لقراية وداك الوقت مكاش الإعلام اللي يخلي الواحد يثقف روحو وحدو :(
    لهيك الكلام موجه للجيل الحالي
    واحترامي لكل الأمهات من الجيل السابق وربي يخليكم لينا (y)
    فئة من الأمهات كانت مضطرة ككانت طفلة تحبس قرايتها وتتزوج (y)
    تدخل للدار وتكون زوجة صالحة طيب تسيق و تنقي (y)
    مي :unsure:
    لقراية تولي في خبر كان :cry:
    كلي جامي دخلت لقراية جامي كتبت جامي حضرت درس :rolleyes:
    تسقسيها علاه مكيش تكملي قرايتك تقولك راجلي ميقبلش￼
    مي راجلك مقالكش متقفيش روحك حتى فالدار￼
    مقالكش ردي بالك تشدي كتاب ولا تسمعي محاضرة فالتنمية البشرية ولا تشاركي فكاش منتدى ثقافي :geek:
    راجلك ميقبلش تكملي قرايتك تقدري تكوني روحك وحدك فالدار :cool:
    تقراي
    تكتبي
    طالعي
    تكوني صداقات فالفايس مع أناس خبرة تستفادي منهم
    ولا تكوني عضو في منتدى :cautious:
    واللي تجي تسقسيها تقولك مقريتش￼
    لقراية مش برك في مدرجات الجامعة
    لاحنونة
    ثقفي روحك فدارك مدام تقدري تكتبي بسهولة راكي قادرة ثقفي روحك (y)
    متقوليش راح الحال مزال مراحش(y)
    وزيد حنونة كم من عظماء و ناجحين لم يدخلوا المدرسة
    توماس إيديسون طرده المدير من المدرسة
    فوفرت له أمه كل شيء في البيت
    فاخترع أول مصباح في العالم
    ونتي تجي تقولي مقريتش
    لا حنونة راكي غالطة
    مام راكي فالدار عندك آلاف الفرص
    أول نعمة هي الأنترنات تقدري تتعلمي أي حاجة فأي مجال فقط لو تحسنين استعمالها
    و تقدري تسمعي أحيانا محاضرات في القمة لمختلف الدكاترة كتكوني مع صوالحك
    أحيانا موسيقى أحيانا محاضرات
    وأنا شخصيا
    كما تعرفوا من قبل تزوجت في 18 سنة و أجبرت على التوقف عن الدراسة في 15 سنة
    وجامي قريت انجليزية
    لأنو هداك العام مكاش أستاذ انجليزية
    كونت روحي فالانجليزية
    ودوكا نكونكتي مع صديق باللغة الانجليزية بسهولة
    لأنو حبيت نقرا هاد اللغة و لأنو راهي تستعمل بزاف
    سيفري معنديش خبرة كبيرة فالقواعد نتاعها مي نقدر نسلك روحي فيها فور
    التنمية البشرية و خصوصا مواضيع ابراهيم الفقي طالعتهم بزاف و كتبت شحال من خترة مواضيع في مختلف المجلات وكانت تلقى إعجاب من قبل القراء
    مع العلم أنو مقريتش علم النفس
    وبيت القصيد :
    مكاش عذر باش أي وحدة تقول الله غالب مقريتش :giggle:(y)
    ودوكا حبيت نحكي على ظواهر نكرههم بزاف لأنها تبين مستوى الثقافة الرائع عندنا :rolleyes:
    مراح نحكي على أخطاء التربية لأنو ذكرتهم فموضوع الأم الجامعية
    ولكن نحكي على ظواهر نشوفهم بزاف
    وصراحة مزال مشفت وحدة قارية دير هاك
    ولوكان شفت نقول شفت مي مشفتش صراحة
    تجمعات نسوية عديمة الفائدة
    مليح الانسان يكون اجتماعي عندو أصدقاء
    مليح الوحدة كتتزوج متجبدش روحها من عايلتها وساعة على ساعة تزورهم
    مليح كتسكني فدار جديدة تتعرفي على جيرانك
    مي￼
    مش نهار كامل عند الجيران ولا جارتك عندك
    مش كل يوم عند ماماك ولا ختك
    مش كل يوم عند صحاباتك
    الوقت راه يتباع بالدراهم حنونة
    وأكثر من ذلك واشنو هو موضوع النقاش غالبا في مثل هاذ التجمعات
    شفتوا فلانة تزوجت
    طلقها راجلها
    شرالها طموبيل
    شرات قفطان يهبل
    وووووووووووو
    منشار وتمنشير فالناس
    ونشر أسرارهم وفرااااغ فكري رهيب

    لا حنونة مش هاك ناس وصلوا للمريخ تالمون مشغولين ولاو يزوروا بعضاهم بالمواعيد
    وحنا مزالنا فتضييع الوقت والتمنشير￼
    معليش الظاهرة الثانية
    نساء كل همهن الموضة والتجميل
    ممكن نكون تاني من هدوك اللي عندهم هوس كبير بالموضة مي مش حتى نخلي الموضة تكون محور الحياة ونبقى نتبع غير فالأزياء ونحكي برك على جديد الموضة
    رائع أنو يكون عندك مظهر جذاب ورائع
    مي مش حتى يكون كل اهتمامك هو شكلك ونهار كامل قدام لمرايا
    روتين يومي ممل
    تلقا بعض المتزوجات تشتكي من الروتين ولاتعلم أنو هي مسبب الروتين
    متخممش طور مواهب نتاعها ولا طور عملها
    ولا تنخرط فكاش جمعية تعلم فيها فن الخياطة مثلا
    والوا
    تنوض تطيب توجد قهوة تشيك روحها وخلاص
    وكأنوا الحياة تتوقف بعد الزواج لاطموح ولاهدف ولا شي
    ولمعلوماتك حنونة الرجل يعشق بجنون المرأة الطموحة اللي عندها أهداف وطموحات وعالمها الخاص
    لأن الحياة بجانبها أشبه بمغامرة كما أنه لايشعر بالملل رفقتها أبدا

    وفي الأخير رائع تكوني ربة بيت ناجحة مي لازم ثقفي روحك لازم يكون عندك طموحك في أي مجال كان لازم تقتلي الروتين
    جابلي ربي انتهى القصف هههه
    نو منيش نقصف بالعكس كل واحد شاف حاجة معجباتوش وهدر عليها دليل على أنو تهموا مصلحة هداك الإنسان ويتمنالوا الخير علاهاديك نصحوا
    أيا حباب
    تشااااااااو
     
    التعديل الأخير: ‏12 فيفري 2017 على 14:55
    حلم كبير و الصحافية الساخرة معجبون بهذا.
    sanaya, ‏12 فيفري 2017 على 14:44
    #1
  2. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله
    نظن اليوم منهدرش الدبزة تطيخ على حساب هدرتك وعلاجالت شعري المكشرد نسكت نخاف تشدني منو ويتعقد ما يتفك :LOL:
    مي نهدر منقدرش نمر ;)
    شوفي لي حبست قرايتها تقدر متوليش تحب حاجة اسمها "القراية" علاه؟ باسكو هي خلاتها بسبب ظروف ما ومكنتش حابة تخليها واكيد راح تكره تقرى حتى جرنال
    وبالنسبة لقضية تثقف نفسها ولا تشارك بمنتدى ولا عبر الفيسبوك منظنش تصلح سيرتو اللي جامي عرفت حوايج هذو بحيت لوكان تفتح فيسبوك راح تلقى عالم غير عالمها وربما قد يبدو لها شيء جميل وتكون صداقات حتى مع رجال وتستعمله استعمال مش مليح وتوصل لمشاكل
    وكذلك اللي حبست قرايتها اكيد يماها حبستها فالدار وعلمتها غير تطيب وتغسل وذخلتلها فكرة الزواج وتجيب دراري بحالها وتقعد , وهي تعلمت من يماها شيء قليييل ولكن عندنا عقل لازم نفطنوا مع ارواحنا شوي , كل وحدة عندها حاجة تحبها لازم تخدمي شي لي براسك , كي تحبي تقدري ماشي ساهلة ومي بالراقدة جامي نخرجوا من جهلنا الى لعقل مجمد التفكير راح يبقى محدوود جا والعمل والو
    في النهاية حبيت نركزلك على نقطة مهمة في قولك عن اديسون , هو طردو المدير من القراية هذي وحدة ويماه وقفت معاه وشجعته ماشي حبسته فالدار ولا خرجته لبرى يلعب ويسوطي , حنا يحبسو طفلة من قرايتها والديها وزيد يقولولها الدار هي بلاصتك ااه فرق كبيير الانسان عمروا ما يصنع روحو وحدوا برك تان الوالدين عندهم دور
    لكن نقول لاي طفلة الا ما علموكش والديك مليح انتيا ولادك متعيشيهمش فجهلك حققي حاجة مليحة فحياتك كبري ولادك صالحين وصنعي منهم شخصيات ناجحة وهكذا تباني انتيا بلي ام ناجحة وحققتي لي متقدرش حتى وحدة تحققوا
    هذا رايي تقبلي مروري اخت سنايا:)
     
    sanaya و حلم كبير معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏12 فيفري 2017 على 19:12
    #2
  3. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
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    إتسما نتي لازم تعاكسيني سينو تموتي
    وجدي روحك باش نجبد لك شعرك
    ونا حبست قرايتي وقالولي الطفلة ميهمش تقرا لأنو المصير تاعها هو الكوزينة
    مي مكرهتش لقراية بالعكس بديت نزيد نقرا ونقرا وراني نستعمل الفايسبوك استعمال فووور
    وكاين اللي محبوش هاد الشي يشوفوني شادة كتاب يقولولي خطيك و روحي لخياطة خير
    مي مسمعتش حتى لواحد صح نخيط و ندير بزاف صوالح ملاح كربة بيت
    مي مكرهتش لقراية
    هادي تجربتي أنا
     
    sanaya, ‏12 فيفري 2017 على 20:03
    #3
  4. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
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    الإعجابات المتلقاة:
    1,410
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
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    اووو نسيت حاجة لقراية منقصد كامل لقراية
    زعما طالع فالمجالات اللي ينفعوها عن الأزواج والتربية إلى غيره
    وتحقق نجاحها فالدومان اللي تحبوا
    سوا خياطة ولا طرز ولا قراية
    المهم هداك الفراغ ميكونش
    علاخاتر الوحدة مام لوكان حبست لقراية تقدر تعيش بطريقة راقية
    و سلاااام
    ومتحرمينيش من مرورك المجنون
    وانتقاداتك الراقية سلام
     
    sanaya, ‏12 فيفري 2017 على 20:14
    #4