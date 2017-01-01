::درس::الكرة الأرضية الشكل والأبعاد تاريخ جغرافيا أولى متوسط [الجيل الثاني]

الموضوع في 'منتدى سنة أولى متوسط' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏16 فيفري 2017 على 23:13.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
    :: مرشح للإشراف ::
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    قسم التقنية والحاسب الآلي     طاقم المرشحين للإشراف

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    الوحدة: المعالم الجغرافية

    الكفاءة المرحلية:اكتساب المعالم الجغرافية الأساسية باستخدام إحداثيات جغرافية وتوظيف مصطلحات مناسبة قصد التحديد والتموقع

    الموضوع: الكرة الأرضية _ الشكل والأبعاد _

    الكفاءة القاعدية: التعرف على الأرض _ شكلا وأبعادا


    1-الأرض في الفضاء:

    توجد الأرض ضمن مجموعة من الكواكب تدعى المجموعة الشمسية (سميت بهذا الاسم لأنها تدور حول الشمس

    2– شكل الأرض: إن شكل الأرض كروي أو بيضوي


    3– أبعاد الأرض:

    – تبلغ مساحة الأرض 510مليون كلم²

    – يقدر قطر الأرض عرضيا:40077كلم

    – يقدر قطر الأرض طوليا 12756كلم
     
    الفتى المغامر, ‏16 فيفري 2017 على 23:13
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