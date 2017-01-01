::درس::الكرة الأرضية الشكل والأبعاد تاريخ جغرافيا أولى متوسط [الجيل الثاني]

الوحدة: المعالم الجغرافية الكفاءة المرحلية:اكتساب المعالم الجغرافية الأساسية باستخدام إحداثيات جغرافية وتوظيف مصطلحات مناسبة قصد التحديد والتموقع الموضوع: الكرة الأرضية _ الشكل والأبعاد _ الكفاءة القاعدية: التعرف على الأرض _ شكلا وأبعادا 1-الأرض في الفضاء: توجد الأرض ضمن مجموعة من الكواكب تدعى المجموعة الشمسية (سميت بهذا الاسم لأنها تدور حول الشمس 2– شكل الأرض: إن شكل الأرض كروي أو بيضوي 3– أبعاد الأرض: – تبلغ مساحة الأرض 510مليون كلم² – يقدر قطر الأرض عرضيا:40077كلم – يقدر قطر الأرض طوليا 12756كلم