::درس:: ما قبل التاريخ العام تاريخ و جغرافيا أولى متوسط [الجيل الثاني]

ما قبل التاريخ العام

الكفاءة القاعدية:

1/:تعريف التاريخ:

2/:مفهوم ما قبل التاريخ العام:

3/:أثار ما قبل التاريخ العام:

الهياكل العظمية

الأدوات العظمية والحجرية

الأواني

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/:دراسة أثار ما قبل التاريخ:

5/:العصور الحجرية:





ا/:العصر الحجري القديم:





ب/:العصر الحجري الحديث

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ج/: فجر التاريخ: