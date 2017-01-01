::درس:: ما قبل التاريخ العام تاريخ و جغرافيا أولى متوسط [الجيل الثاني]

الموضوع في 'منتدى سنة أولى متوسط' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏16 فيفري 2017 على 23:11.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    ما قبل التاريخ العام

    الكفاءة القاعدية: التعرف على مرحلة ما قبل التاريخ العام وترتيب المخلفات الأثرية مستثمرا مزايا علم الآثار

    1/:تعريف التاريخ:هو تلك الأحداث التي عاشها الإنسان في الماضي

    2/:مفهوم ما قبل التاريخ العام:هو الفترة التي عاشها الإنسان منذ ظهوره إلى غاية ظهور الكتابة

    3/:أثار ما قبل التاريخ العام: يعتمد في دراسة هذه الفترة على مخلفات إنسان تلك الفترة وتتمثل هذه الآثار في:

    • الهياكل العظمية
    • الأدوات العظمية والحجرية
    • الأواني
    4/:دراسة أثار ما قبل التاريخ: يقوم بذالك علماء الآثار وذالك بعدة طرق أهمها التزمين بالكاربون 14

    5/:العصور الحجرية: تقسم مرحلة ما قبل التاريخ إلى 3عصور وهي:


    ا/:العصر الحجري القديم: يمتد من ظهور الإنسان إلى 8000ق م


    ب/:العصر الحجري الحديث    : يمتد من 8000ق م إلى 4000ق م

    ج/: فجر التاريخ:يمتد من 4000ق م إلى 3000ق م
     
    الفتى المغامر, ‏16 فيفري 2017 على 23:11
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