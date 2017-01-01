::درس:: ما قبل التاريخ العام تاريخ و جغرافيا أولى متوسط [الجيل الثاني]

ما قبل التاريخ العام الكفاءة القاعدية: التعرف على مرحلة ما قبل التاريخ العام وترتيب المخلفات الأثرية مستثمرا مزايا علم الآثار 1/:تعريف التاريخ:هو تلك الأحداث التي عاشها الإنسان في الماضي 2/:مفهوم ما قبل التاريخ العام:هو الفترة التي عاشها الإنسان منذ ظهوره إلى غاية ظهور الكتابة 3/:أثار ما قبل التاريخ العام: يعتمد في دراسة هذه الفترة على مخلفات إنسان تلك الفترة وتتمثل هذه الآثار في: الهياكل العظمية الأدوات العظمية والحجرية الأواني 4/:دراسة أثار ما قبل التاريخ: يقوم بذالك علماء الآثار وذالك بعدة طرق أهمها التزمين بالكاربون 14 5/:العصور الحجرية: تقسم مرحلة ما قبل التاريخ إلى 3عصور وهي: ا/:العصر الحجري القديم: يمتد من ظهور الإنسان إلى 8000ق م ب/:العصر الحجري الحديث: يمتد من 8000ق م إلى 4000ق م ج/: فجر التاريخ:يمتد من 4000ق م إلى 3000ق م