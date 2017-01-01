شمال إفريقيا فيما قبل التاريخ تاريخ و جغرافيا أولى متوسط

شمال إفريقيا فيما قبل التاريخ الكفاءة القاعدية: التعرف على منطقة شمال إفريقيا فيما قبل التاريخ 1/:الوسط الطبيعي: ا/:الموقع:يمتد شمال إفريقيا من مصر شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا ومن البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى الصحراء الكبرى ب/: خصائص الوسط الطبيعي: وجود سلسلة الأطلس من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي وتتخللها سهول وهضاب وجود كتلة الهقار في الصحراء ساد المنطقة مناخ رطب ذو أمطار غزيرة عاشت بشمال إفريقيا حيوانات عديدة مثل:الفيلة والأسود 2/: المراحل الكبرى لعصور ما قبل التاريخ بشمال إفريقيا: ا/: العصر الحجري القديم: لقد استخدم الإنسان الحجارة ومر في استخدامها بمراحل أهمها: مرحلة الحصى المشذب:وفيها يشذب الحصى من جهة أو من عدة جهات مرحلة النواة( الأشولية): وفيها يقوم بتشذيب نواة الحجارة