شمال إفريقيا فيما قبل التاريخ تاريخ و جغرافيا أولى متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة أولى متوسط' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏16 فيفري 2017 على 23:15.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    شمال إفريقيا فيما قبل التاريخ

    الكفاءة القاعدية: التعرف على منطقة شمال إفريقيا فيما قبل التاريخ

    1/:الوسط الطبيعي:

    ا/:الموقع:يمتد شمال إفريقيا من مصر شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا ومن البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى الصحراء الكبرى

    ب/: خصائص الوسط الطبيعي:

    • وجود سلسلة الأطلس من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي وتتخللها سهول وهضاب
    • وجود كتلة الهقار في الصحراء
    • ساد المنطقة مناخ رطب ذو أمطار غزيرة
    • عاشت بشمال إفريقيا حيوانات عديدة مثل:الفيلة والأسود
    2/: المراحل الكبرى لعصور ما قبل التاريخ بشمال إفريقيا:

    ا/: العصر الحجري القديم: لقد استخدم الإنسان الحجارة ومر في استخدامها بمراحل أهمها:

    • مرحلة الحصى المشذب:وفيها يشذب الحصى من جهة أو من عدة جهات
    مرحلة النواة( الأشولية): وفيها يقوم بتشذيب نواة الحجارة
     
    الفتى المغامر, ‏16 فيفري 2017 على 23:15
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